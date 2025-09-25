हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजTest Of Agni Prime Missile From Rail Launcher: अग्नि प्राइम मिसाइल ज्यादा भारी है या ट्रेन, जानें किसमें होता है ज्यादा वजन?

Test Of Agni Prime Missile From Rail Launcher: अग्नि प्राइम मिसाइल ज्यादा भारी है या ट्रेन, जानें किसमें होता है ज्यादा वजन?

Test Of Agni Prime Missile From Rail Launcher: अग्नि प्राइम मिसाइल और भारतीय ट्रेन, दोनों ही अपनी जगह ताकतवर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वजन में कौन भारी है मिसाइल या ट्रेन? चलिए जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 25 Sep 2025 01:53 PM (IST)
Preferred Sources

Test Of Agni Prime Missile From Rail Launcher: भारत ने अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अग्नि सीरीज की सबसे आधुनिक मिसाइल अग्नि-प्राइम का सफल परीक्षण किया. यह परीक्षण रेल-आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा और भारत को मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाई पर ले गया.

रेल लॉन्चर से पहली बार मिसाइल परीक्षण

यह पहला मौका था जब भारत ने विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल लॉन्चर से मिसाइल दागी. इस तकनीक के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिनके पास कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम मौजूद है. इस प्रणाली की खासियत यह है कि मिसाइल को सीधे रेल नेटवर्क से, कहीं भी ले जाकर दागा जा सकता है. इससे देश की रक्षा व्यवस्था और भी लचीली और सुरक्षित हो जाती है. इसी क्रम में चलिए जानें कि आखिर अग्नि प्राइम मिसाइल ज्यादा भारी है या ट्रेन.

अग्नि प्राइम मिसाइल का वजन

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित अग्नि प्राइम मिसाइल, भारत की अग्नि श्रृंखला का आधुनिक और उन्नत संस्करण है. यह दो-स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1,000 से 2,000 किलोमीटर तक है. इसकी लंबाई करीब 10.5 मीटर और कुल वजन लगभग 11 टन यानि 11,000 किलोग्राम है. यानि इसका वजन किसी छोटे ट्रक या मिनी बस के बराबर कहा जा सकता है.

भारतीय ट्रेन का कितना होता है वजन

भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी परिवहन व्यवस्था है, उसका एक डिब्बा ही औसतन 35 से 40 टन का होता है. वहीं इंजन का वजन 110 से 120 टन तक पहुंच जाता है. अगर किसी सामान्य यात्री ट्रेन की बात करें, जिसमें 18 से 20 डिब्बे और एक इंजन शामिल हो, तो उसका कुल वजन करीब 700 से 800 टन तक हो जाता है. दूसरी ओर, मालगाड़ियां तो इससे भी कहीं ज्यादा भारी होती हैं, जिनका वजन हजारों टन तक पहुंच सकता है.

कौन ज्यादा भारी है?

अग्नि प्राइम मिसाइल का वजन 11 टन है और एक यात्री ट्रेन जिसमें 18–20 डिब्बे + इंजन मिलाकर उसका वजन 700–800 टन हो जाता है. इससे साफ होता है कि एक यात्री ट्रेन का वजन लगभग 65 से 70 अग्नि प्राइम मिसाइलों के बराबर है. वहीं अगर मालगाड़ी की बात की जाए तो उसका वजन 100 से अधिक मिसाइलों के बराबर निकल सकता है.

यह भी पढ़ें: शादी के बाद पति नहीं बनाता फिजिकल रिलेशन, क्या पत्नी मांग सकती है मुआवजा; जान लें नियम

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 25 Sep 2025 01:29 PM (IST)
Tags :
Agni Prime Missile Rail Launcher Rail Based Mobile Launcher
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
मूवी रिव्यू
They call him OG Review: पवन कल्याण के स्टाइल और स्वैग से भरी फिल्म, छा गए इमरान हाशमी
दे कॉल हिम ओजी रिव्यू: पवन कल्याण के स्टाइल और स्वैग से भरी फिल्म, छा गए इमरान हाशमी
शिक्षा
राष्ट्रपति के साथ साए की तरह रहते हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, जानिए इस पोस्ट पर कितनी मिलती है सैलरी
राष्ट्रपति के साथ साए की तरह रहते हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, जानिए इस पोस्ट पर कितनी मिलती है सैलरी
हेल्थ
Food to Eat During Navratri Fast: कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा या साबूदाना...नवरात्रि के व्रत में सेहत के लिए सबसे अच्छा कौन?
कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा या साबूदाना...नवरात्रि के व्रत में सेहत के लिए सबसे अच्छा कौन?
ट्रेंडिंग
पिकनिक के रंग में बंदरों का आतंक, सामान उठाकर भागे, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
पिकनिक के रंग में बंदरों का आतंक, सामान उठाकर भागे, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget