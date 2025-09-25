Test Of Agni Prime Missile From Rail Launcher: भारत ने अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अग्नि सीरीज की सबसे आधुनिक मिसाइल अग्नि-प्राइम का सफल परीक्षण किया. यह परीक्षण रेल-आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा और भारत को मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाई पर ले गया.

रेल लॉन्चर से पहली बार मिसाइल परीक्षण

यह पहला मौका था जब भारत ने विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल लॉन्चर से मिसाइल दागी. इस तकनीक के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिनके पास कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम मौजूद है. इस प्रणाली की खासियत यह है कि मिसाइल को सीधे रेल नेटवर्क से, कहीं भी ले जाकर दागा जा सकता है. इससे देश की रक्षा व्यवस्था और भी लचीली और सुरक्षित हो जाती है. इसी क्रम में चलिए जानें कि आखिर अग्नि प्राइम मिसाइल ज्यादा भारी है या ट्रेन.

अग्नि प्राइम मिसाइल का वजन

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित अग्नि प्राइम मिसाइल, भारत की अग्नि श्रृंखला का आधुनिक और उन्नत संस्करण है. यह दो-स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1,000 से 2,000 किलोमीटर तक है. इसकी लंबाई करीब 10.5 मीटर और कुल वजन लगभग 11 टन यानि 11,000 किलोग्राम है. यानि इसका वजन किसी छोटे ट्रक या मिनी बस के बराबर कहा जा सकता है.

भारतीय ट्रेन का कितना होता है वजन

भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी परिवहन व्यवस्था है, उसका एक डिब्बा ही औसतन 35 से 40 टन का होता है. वहीं इंजन का वजन 110 से 120 टन तक पहुंच जाता है. अगर किसी सामान्य यात्री ट्रेन की बात करें, जिसमें 18 से 20 डिब्बे और एक इंजन शामिल हो, तो उसका कुल वजन करीब 700 से 800 टन तक हो जाता है. दूसरी ओर, मालगाड़ियां तो इससे भी कहीं ज्यादा भारी होती हैं, जिनका वजन हजारों टन तक पहुंच सकता है.

कौन ज्यादा भारी है?

अग्नि प्राइम मिसाइल का वजन 11 टन है और एक यात्री ट्रेन जिसमें 18–20 डिब्बे + इंजन मिलाकर उसका वजन 700–800 टन हो जाता है. इससे साफ होता है कि एक यात्री ट्रेन का वजन लगभग 65 से 70 अग्नि प्राइम मिसाइलों के बराबर है. वहीं अगर मालगाड़ी की बात की जाए तो उसका वजन 100 से अधिक मिसाइलों के बराबर निकल सकता है.

यह भी पढ़ें: शादी के बाद पति नहीं बनाता फिजिकल रिलेशन, क्या पत्नी मांग सकती है मुआवजा; जान लें नियम