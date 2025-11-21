21 नवंबर 2025 का दिन भारत के लिए बेहद शर्मनाक है. दरअसल, आज दुबई एयर शो में एयर शो के दौरान भारत का लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया. यह क्रैश कुछ और नहीं, बल्कि 42 साल के सफर का मिट्टी में मिलना माना जा रहा है. ऐसा इसलिए, क्योंकि तेजस की क्षमताओं को देखते हुए इसे खरीदने के लिए कई देश लाइन लगाए खड़े थे, लेकिन इस हादसे के बाद डिफेंस डील पर असर पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि तेजस को बनाने की शुरुआत कैसे हुई थी? आपको इसकी पूरी टाइमलाइन से रूबरू कराते हैं.

1983: भारत सरकार ने पुरानी हो चुकी MiG-21 लड़ाकू विमानों को बदलने के लिए LCA (लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) प्रोजेक्ट शुरू किया.

1984: LCA कार्यक्रम को संभालने के लिए ADA (एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी) बनाई गई.

1986: सरकार ने FSED फेज–1 (Full-Scale Engineering Development) के लिए 575 करोड़ रुपये मंजूर किए.

1989: HAL को विमान के निर्माण (फैब्रिकेशन) की जिम्मेदारी दी गई.

1990: LCA का आधिकारिक नाम “तेजस” रखा गया, जिसका संस्कृत में अर्थ है — “तेज / प्रकाश”.

1995: पहला टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर TD-1 तैयार हुआ.

4 जनवरी 2001: TD-1 की पहली उड़ान — बेंगलुरु में 18 मिनट की सफल उड़ान, जो तेजस विकास का बड़ा पड़ाव था.

2003: प्रोटोटाइप व्हीकल (PV-1) ने अपग्रेडेड फीचर्स के साथ उड़ान भरी.

2007: PV-3 ने सुपरसोनिक गति से उड़ान हासिल की.

2011: IOC (Initial Operational Clearance) मिला — यानी तेजस सीमित सैन्य उपयोग के लिए फिट घोषित किया गया.

2013: IAF के लिए पहला तेजस स्क्वाड्रन 45 स्क्वाड्रन “फ्लाइंग डैगर्स” की योजना बनी.

जनवरी 2015: पहला सीरीज प्रोडक्शन तेजस विमान IAF को सौंपा गया.

1 जुलाई 2016: 45 स्क्वाड्रन “फ्लाइंग डैगर्स” को आधिकारिक रूप से तेजस के दो विमानों के साथ बेंगलुरु में IAF में शामिल किया गया.

20 दिसंबर 2019: तेजस का नेवी वेरिएंट सफलतापूर्वक INS विक्रमादित्य पर उतरा. यह नौसेना के लिए बड़ा माइलस्टोन था.

जनवरी 2021

भारत सरकार ने 48,000 करोड़ रुपये का सौदा मंजूर किया.

73 तेजस Mk1A फाइटर.

10 ट्रेनर जेट.

यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्वदेशी सैन्य एविएशन सौदा है.

मार्च 2023

HAL ने तेजस Mk1A का निर्माण शुरू किया.

AESA रडार.

इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट.

मिड-एयर रिफ्यूलिंग.

कम वजन.

कई उन्नत फीचर्स.

2024–2025 (उम्मीद)

IAF को पहले तेजस Mk1A जेट की डिलीवरी शुरू होगी.

तेजस Mk2 और AMCA

तेजस Mk2 (मीडियम वेट फाइटर) और AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft)

तेजस Mk1A के बाद के अगली पीढ़ी के भारतीय फाइटर विमान हैं और फिलहाल विकास के चरण में हैं.

