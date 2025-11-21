हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMiss Universe 2025: मिस यूनिवर्स बनकर किन तरीकों से कमाई कर सकती है कंटेस्टेंट, मिलते हैं कितने ऑप्शन?

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स बनकर किन तरीकों से कमाई कर सकती है कंटेस्टेंट, मिलते हैं कितने ऑप्शन?

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स बनना सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि करोड़ों की कमाई वाले नए सफर की शुरुआत भी है. ताज पहनते ही ऐसे मौके खुलते हैं, जिनकी चमक आम लोगों तक कभी पहुंच नहीं पाती है.

By : निधि पाल | Updated at : 21 Nov 2025 01:11 PM (IST)
Preferred Sources

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स 2025 का मंच इस साल बेहद खास रहा, क्योंकि मेक्सिको की फातिमा बॉश ने 100 से ज्यादा देशों की कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट जीत लिया. 74वीं मिस यूनिवर्स का खिताब उनके सिर सजते ही फिनाले की रोशनी बदल गई और इसी के साथ उनके करियर का बिल्कुल नया अध्याय भी शुरू हो गया. बहुत से लोग सोचते हैं कि मिस यूनिवर्स की कमाई सिर्फ एक ट्रॉफी या नकद पुरस्कार तक सीमित होती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं बड़ी और चमकदार है.

कैसे खुलते हैं मिस यूनिवर्स के लिए कमाई के रास्ते?
 
मिस यूनिवर्स बनने के बाद कंटेस्टेंट सिर्फ एक चेहरे का नाम नहीं रहती, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन जाती है. इस जीत के साथ मिलने वाला सबसे बड़ा फायदा है, कमाई के अनगिनत रास्ते. मिस यूनिवर्स को सबसे पहले $250,000 यानी लगभग 2.1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है. इसके अलावा एक साल तक उन्हें हर महीने करीब $50,000 (लगभग 41 लाख रुपए) सैलरी के रूप में दिए जाते हैं. यह वेतन सिर्फ शोहरत की कीमत नहीं है, बल्कि उनके टूर, ईवेंट्स और वैश्विक यात्राओं में बिताए समय का भुगतान भी है. 

ब्रांड एंडोर्समेंट

कमाई का दूसरा और सबसे बड़ा पिलर है, ब्रांड एंडोर्समेंट. जीत के कुछ ही हफ्तों में मिस यूनिवर्स को बड़ी-बड़ी कंपनियों से ऑफर आने लगते हैं. ब्यूटी ब्रांड, लग्जरी कार कंपनियां, ज्वेलरी, फैशन हाउस, स्किनकेयर और कई मल्टीनेशनल कंपनियां उन्हें अपना चेहरा बनाना चाहती हैं. इन ब्रांड डील से ही उनकी कमाई कई मिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है. आंकड़ों के मुताबिक, एक मिस यूनिवर्स अपने पूरे कार्यकाल में 5 मिलियन डॉलर (लगभग 41.7 करोड़ रुपए) या उससे ज्यादा भी कमा सकती है.

मुफ्त यात्रा और अन्य सुविधाएं

इसके साथ-साथ विजेता को एक साल तक हर देश की यात्रा मुफ्त में मिलती है. 5-स्टार होटलों में रहना, प्रीमियम मेकअप, डिजाइनर कपड़े, ज्वेलरी, फिटनेस ट्रेनर, डाइटिशियन और स्टाइलिस्ट जैसी सुविधाएं भी उनके पैकेज का हिस्सा होती हैं. मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल एंबेसडर बनने के बाद वह कई इंटरनेशनल इवेंट्स और मीडिया हाउस के सामने भी आती हैं, जिससे उनकी ग्लोबल वैल्यू और बढ़ जाती है.

स्पॉन्सरशिप और विज्ञापन

कमाई का चौथा रास्ता है, स्पॉन्सरशिप और विज्ञापन. कई कंपनियां सिर्फ एक फोटोशूट या एक छोटे से कैंपेन के लिए लाखों डॉलर तक ऑफर करती हैं. इसके अलावा पेजेंट से जुड़े स्पॉन्सर भी विजेता को बड़ी रकम देते हैं. साथ ही, मिस यूनिवर्स का ताज उनके करियर के लिए वह दरवाजा खोलता है जो आम प्रतिभाओं के लिए अक्सर बंद रहता है. फिल्मों, मॉडलिंग, एंकरिंग, पब्लिक स्पीकिंग और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जॉब ऑफर तक, हर दिशा में नए मौके खुलते हैं. कई पूर्व मिस यूनिवर्स बाद में टीवी होस्ट, बिजनेस वुमन, सोशल एक्टिविस्ट और खास रोल मॉडल बन चुकी हैं.

यह भी पढ़ें: World Hello Day: दुनिया में सबसे पहले किसने किसे कहा था हेलो? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते इसका जवाब

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 21 Nov 2025 01:10 PM (IST)
Tags :
Miss Universe Miss Universe 2025 Fatima Bosch Fatima Bosch Miss Universe
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी, जानें योगी सरकार का क्या है प्लान
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी, जानें योगी सरकार का क्या है प्लान
इंडिया
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
क्रिकेट
Mitchell Starc Career Best Figures: मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

RJD Attack on NDA: आरजेडी ने किया NDA का घेराव, परिवारवाद पर उठाए सवाल | Nitish Kumar | ABP News
PM Modi South Africa Visit LIVE: जी-20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी | ABP News Today
Ludhiana में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम , ISI के इशारे पर हमले की तैयारी में थे दहशतगर्द
Brazil Fire Update News: COP30 क्लाइमेट समिट के वेन्यू में आग, जान बचाकर भागे लोग | COP30
'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी, जानें योगी सरकार का क्या है प्लान
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी, जानें योगी सरकार का क्या है प्लान
इंडिया
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
क्रिकेट
Mitchell Starc Career Best Figures: मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
बॉलीवुड
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, अर्चना पूरन सिंह ने शेयर की दिग्गज अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड Video
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, देखें अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है... पेट्रोल पंप पर स्कूटी लेकर घुसी पापा की परी, वीडियो देख फोड़ लेंगे माथा
वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है... पेट्रोल पंप पर स्कूटी लेकर घुसी पापा की परी, वीडियो देख फोड़ लेंगे माथा
यूटिलिटी
पीएम आवास योजना में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आ रही नजदीक, जान लें आवेदन का पूरा प्रोसेस
पीएम आवास योजना में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आ रही नजदीक, जान लें आवेदन का पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
Embed widget