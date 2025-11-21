Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स बनकर किन तरीकों से कमाई कर सकती है कंटेस्टेंट, मिलते हैं कितने ऑप्शन?
Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स बनना सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि करोड़ों की कमाई वाले नए सफर की शुरुआत भी है. ताज पहनते ही ऐसे मौके खुलते हैं, जिनकी चमक आम लोगों तक कभी पहुंच नहीं पाती है.
Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स 2025 का मंच इस साल बेहद खास रहा, क्योंकि मेक्सिको की फातिमा बॉश ने 100 से ज्यादा देशों की कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट जीत लिया. 74वीं मिस यूनिवर्स का खिताब उनके सिर सजते ही फिनाले की रोशनी बदल गई और इसी के साथ उनके करियर का बिल्कुल नया अध्याय भी शुरू हो गया. बहुत से लोग सोचते हैं कि मिस यूनिवर्स की कमाई सिर्फ एक ट्रॉफी या नकद पुरस्कार तक सीमित होती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं बड़ी और चमकदार है.
कैसे खुलते हैं मिस यूनिवर्स के लिए कमाई के रास्ते?
मिस यूनिवर्स बनने के बाद कंटेस्टेंट सिर्फ एक चेहरे का नाम नहीं रहती, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन जाती है. इस जीत के साथ मिलने वाला सबसे बड़ा फायदा है, कमाई के अनगिनत रास्ते. मिस यूनिवर्स को सबसे पहले $250,000 यानी लगभग 2.1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है. इसके अलावा एक साल तक उन्हें हर महीने करीब $50,000 (लगभग 41 लाख रुपए) सैलरी के रूप में दिए जाते हैं. यह वेतन सिर्फ शोहरत की कीमत नहीं है, बल्कि उनके टूर, ईवेंट्स और वैश्विक यात्राओं में बिताए समय का भुगतान भी है.
ब्रांड एंडोर्समेंट
कमाई का दूसरा और सबसे बड़ा पिलर है, ब्रांड एंडोर्समेंट. जीत के कुछ ही हफ्तों में मिस यूनिवर्स को बड़ी-बड़ी कंपनियों से ऑफर आने लगते हैं. ब्यूटी ब्रांड, लग्जरी कार कंपनियां, ज्वेलरी, फैशन हाउस, स्किनकेयर और कई मल्टीनेशनल कंपनियां उन्हें अपना चेहरा बनाना चाहती हैं. इन ब्रांड डील से ही उनकी कमाई कई मिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है. आंकड़ों के मुताबिक, एक मिस यूनिवर्स अपने पूरे कार्यकाल में 5 मिलियन डॉलर (लगभग 41.7 करोड़ रुपए) या उससे ज्यादा भी कमा सकती है.
मुफ्त यात्रा और अन्य सुविधाएं
इसके साथ-साथ विजेता को एक साल तक हर देश की यात्रा मुफ्त में मिलती है. 5-स्टार होटलों में रहना, प्रीमियम मेकअप, डिजाइनर कपड़े, ज्वेलरी, फिटनेस ट्रेनर, डाइटिशियन और स्टाइलिस्ट जैसी सुविधाएं भी उनके पैकेज का हिस्सा होती हैं. मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल एंबेसडर बनने के बाद वह कई इंटरनेशनल इवेंट्स और मीडिया हाउस के सामने भी आती हैं, जिससे उनकी ग्लोबल वैल्यू और बढ़ जाती है.
स्पॉन्सरशिप और विज्ञापन
कमाई का चौथा रास्ता है, स्पॉन्सरशिप और विज्ञापन. कई कंपनियां सिर्फ एक फोटोशूट या एक छोटे से कैंपेन के लिए लाखों डॉलर तक ऑफर करती हैं. इसके अलावा पेजेंट से जुड़े स्पॉन्सर भी विजेता को बड़ी रकम देते हैं. साथ ही, मिस यूनिवर्स का ताज उनके करियर के लिए वह दरवाजा खोलता है जो आम प्रतिभाओं के लिए अक्सर बंद रहता है. फिल्मों, मॉडलिंग, एंकरिंग, पब्लिक स्पीकिंग और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जॉब ऑफर तक, हर दिशा में नए मौके खुलते हैं. कई पूर्व मिस यूनिवर्स बाद में टीवी होस्ट, बिजनेस वुमन, सोशल एक्टिविस्ट और खास रोल मॉडल बन चुकी हैं.
