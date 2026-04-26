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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAmerican President Attack: अमेरिका के इन राष्ट्रपतियों पर भी हो चुके हैं जानलेवा हमले, इन लोगों की कर दी गई थी हत्या

American President Attack: अमेरिका के इन राष्ट्रपतियों पर भी हो चुके हैं जानलेवा हमले, इन लोगों की कर दी गई थी हत्या

American President Attack: सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति के पास सुरक्षा का एक ऐसा घेरा होता है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता है. लेकिन इतिहास गवाह है कि इसी घेरे कई बार तोड़ा जा चुका है.

By : निधि पाल | Updated at : 26 Apr 2026 04:21 PM (IST)
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  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हालिया हमला सुरक्षा पर सवाल उठाता है.
  • अमेरिका के इतिहास में चार राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है.
  • लिंकन, गारफील्ड, मैककिनले और कैनेडी की हुई थी हत्या.
  • रीगन, रूजवेल्ट, फोर्ड, ट्रूमैन बाल-बाल बचे थे हमलों से.

American President Attack: अमेरिका को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है, जहां के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए दुनिया का सबसे अभेद्य सुरक्षा तंत्र सीक्रेट सर्विस तैनात रहता है. बावजूद इसके, अमेरिकी इतिहास ऐसे पन्नों से भरा पड़ा है जहां राष्ट्रपतियों को बंदूक की नोक पर निशाना बनाया गया. हाल ही में वॉशिंगटन हिल्टन होटल में डोनाल्ड ट्रंप पर हुई फायरिंग की घटना ने इस पुरानी कड़वी हकीकत को फिर से सतह पर ला दिया है. यह पहली बार नहीं है जब किसी राष्ट्रपति को निशाना बनाया गया हो, बल्कि अमेरिका का राजनीतिक इतिहास राष्ट्रपतियों की हत्याओं और उन पर हुए जानलेवा हमलों के गहरे जख्मों से भरा हुआ है.

चार राष्ट्रपति जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा में गंवाई जान

अमेरिकी इतिहास में अब तक कुल चार ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं, जिनकी हत्या कर दी गई. इन घटनाओं ने न केवल देश की राजनीति को हिलाया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हलचल पैदा की. 

  • सबसे पहला नाम अब्राहम लिंकन का आता है, जिनकी 1865 में एक थिएटर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 
  • इसके बाद 1881 में जेम्स अब्राहम गारफील्ड को वॉशिंगटन डी.सी. में गोली मारी गई, जो इलाज के दौरान दम तोड़ गए. 
  • साल 1901 में विलियम मैककिनले की एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हत्या कर दी गई थी. 
  • अंत में, 1963 में जॉन फिट्जगेराल्ड कैनेडी की हत्या का मामला आता है, जिसका रहस्य आज भी कई साजिशों और कहानियों के बीच उलझा हुआ है.

कैनेडी की हत्या जिसने दुनिया को स्तब्ध कर दिया

जॉन एफ. कैनेडी की हत्या अमेरिकी इतिहास की सबसे चर्चित और विवादास्पद घटनाओं में से एक है. 1963 में जब कैनेडी एक काफिले में जा रहे थे, तभी उन पर गोलियां चलाई गईं. इस हमले ने न केवल अमेरिका के तत्कालीन सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए, बल्कि पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया था. कैनेडी की हत्या का रहस्य आज भी रहस्यमयी बना हुआ है, जिसके पीछे कई थ्योरीज और दावे किए जाते रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: Donald Trump Event Shooting: किन हथियारों से लैस होते हैं सीक्रेट सर्विस के जवान, जिन्होंने व्हाइट हाउस डिनर में बचाई ट्रंप की जान

वे राष्ट्रपति जो मौत के मुंह से बाल-बाल बचे

इतिहास में चार राष्ट्रपतियों की हत्या हुई, लेकिन पांच ऐसे भी राष्ट्रपति रहे जो जानलेवा हमलों का शिकार तो बने, लेकिन वे बाल-बाल बच गए. 

  • रोनाल्ड रीगन पर हुआ हमला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब वे 1981 में वॉशिंगटन हिल्टन के बाहर एक हमले में बुरी तरह घायल हुए थे. 
  • उनके अलावा थियोडोर रूजवेल्ट, गेराल्ड फोर्ड और हैनरी एस. ट्रूमैन भी उन राष्ट्रपतियों की सूची में शामिल हैं जिन्होंने जानलेवा फायरिंग का सामना किया. 
  • हालिया घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी इसी फेहरिस्त में मजबूती से जुड़ गया है. ट्रंप पर न केवल इस बार बल्कि कई बार हमले की कोशिशें हुई हैं, जो यह दिखाता है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को हर कदम पर मौत का खतरा रहता है.

सुरक्षा के दावों और हकीकत के बीच की खाई

वॉशिंगटन हिल्टन में हुई हालिया फायरिंग, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और जेडी वेंस मौजूद थे, ने एक बार फिर सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा घेरे की खामियों को उजागर कर दिया है. यह कार्यक्रम पत्रकारों का सालाना डिनर था, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए थे, फिर भी हमलावर अपने मंसूबे में काफी करीब तक पहुंच गया था. हालांकि इस बार गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और हमलावर को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन यह घटना इस बात का प्रमाण है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी अपने राष्ट्रपतियों की पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करने में हर बार कामयाब नहीं हो पाता है.

यह भी पढ़ें: Washington Hilton Firing: क्या है अमेरिका का कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर, जिसमें चलीं गोलियां? राष्ट्रपति ट्रंप को किया जा चुका है ट्रोल

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 26 Apr 2026 04:21 PM (IST)
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