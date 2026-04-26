अमेरिका के इन राष्ट्रपतियों पर भी हो चुके हैं जानलेवा हमले, इन लोगों की कर दी गई थी हत्या

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हालिया हमला सुरक्षा पर सवाल उठाता है.

अमेरिका के इतिहास में चार राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है.

लिंकन, गारफील्ड, मैककिनले और कैनेडी की हुई थी हत्या.

रीगन, रूजवेल्ट, फोर्ड, ट्रूमैन बाल-बाल बचे थे हमलों से.

American President Attack: अमेरिका को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है, जहां के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए दुनिया का सबसे अभेद्य सुरक्षा तंत्र सीक्रेट सर्विस तैनात रहता है. बावजूद इसके, अमेरिकी इतिहास ऐसे पन्नों से भरा पड़ा है जहां राष्ट्रपतियों को बंदूक की नोक पर निशाना बनाया गया. हाल ही में वॉशिंगटन हिल्टन होटल में डोनाल्ड ट्रंप पर हुई फायरिंग की घटना ने इस पुरानी कड़वी हकीकत को फिर से सतह पर ला दिया है. यह पहली बार नहीं है जब किसी राष्ट्रपति को निशाना बनाया गया हो, बल्कि अमेरिका का राजनीतिक इतिहास राष्ट्रपतियों की हत्याओं और उन पर हुए जानलेवा हमलों के गहरे जख्मों से भरा हुआ है.

चार राष्ट्रपति जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा में गंवाई जान

अमेरिकी इतिहास में अब तक कुल चार ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं, जिनकी हत्या कर दी गई. इन घटनाओं ने न केवल देश की राजनीति को हिलाया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हलचल पैदा की.

सबसे पहला नाम अब्राहम लिंकन का आता है, जिनकी 1865 में एक थिएटर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

इसके बाद 1881 में जेम्स अब्राहम गारफील्ड को वॉशिंगटन डी.सी. में गोली मारी गई, जो इलाज के दौरान दम तोड़ गए.

साल 1901 में विलियम मैककिनले की एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हत्या कर दी गई थी.

अंत में, 1963 में जॉन फिट्जगेराल्ड कैनेडी की हत्या का मामला आता है, जिसका रहस्य आज भी कई साजिशों और कहानियों के बीच उलझा हुआ है.

कैनेडी की हत्या जिसने दुनिया को स्तब्ध कर दिया

जॉन एफ. कैनेडी की हत्या अमेरिकी इतिहास की सबसे चर्चित और विवादास्पद घटनाओं में से एक है. 1963 में जब कैनेडी एक काफिले में जा रहे थे, तभी उन पर गोलियां चलाई गईं. इस हमले ने न केवल अमेरिका के तत्कालीन सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए, बल्कि पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया था. कैनेडी की हत्या का रहस्य आज भी रहस्यमयी बना हुआ है, जिसके पीछे कई थ्योरीज और दावे किए जाते रहे हैं.

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वे राष्ट्रपति जो मौत के मुंह से बाल-बाल बचे

इतिहास में चार राष्ट्रपतियों की हत्या हुई, लेकिन पांच ऐसे भी राष्ट्रपति रहे जो जानलेवा हमलों का शिकार तो बने, लेकिन वे बाल-बाल बच गए.

रोनाल्ड रीगन पर हुआ हमला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब वे 1981 में वॉशिंगटन हिल्टन के बाहर एक हमले में बुरी तरह घायल हुए थे.

उनके अलावा थियोडोर रूजवेल्ट, गेराल्ड फोर्ड और हैनरी एस. ट्रूमैन भी उन राष्ट्रपतियों की सूची में शामिल हैं जिन्होंने जानलेवा फायरिंग का सामना किया.

हालिया घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी इसी फेहरिस्त में मजबूती से जुड़ गया है. ट्रंप पर न केवल इस बार बल्कि कई बार हमले की कोशिशें हुई हैं, जो यह दिखाता है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को हर कदम पर मौत का खतरा रहता है.

सुरक्षा के दावों और हकीकत के बीच की खाई

वॉशिंगटन हिल्टन में हुई हालिया फायरिंग, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और जेडी वेंस मौजूद थे, ने एक बार फिर सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा घेरे की खामियों को उजागर कर दिया है. यह कार्यक्रम पत्रकारों का सालाना डिनर था, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए थे, फिर भी हमलावर अपने मंसूबे में काफी करीब तक पहुंच गया था. हालांकि इस बार गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और हमलावर को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन यह घटना इस बात का प्रमाण है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी अपने राष्ट्रपतियों की पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करने में हर बार कामयाब नहीं हो पाता है.

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