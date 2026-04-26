Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वाशिंगटन हिल्टन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में गोलीबारी की आवाज हुई।

यह वार्षिक कार्यक्रम प्रेस की स्वतंत्रता का जश्न मनाता है।

कार्यक्रम में राजनेता, पत्रकार और हॉलीवुड हस्तियां शामिल होती हैं।

पूर्व में, ओबामा ने डिनर में डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया था।

Washington Hilton Firing: 25 अप्रैल की रात वाशिंगटन हिल्टन में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान एक चौंकाने वाली घटना हुई. कार्यक्रम शुरू होने के कुछ ही देर बाद होटल के लॉबी में कथित तौर पर गोलियों की आवाज सुनाई दी. इसके बाद तुरंत सुरक्षा कार्रवाई की गई. इस कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर क्या होता है और इसमें ट्रंप को क्यों किया गया था ट्रोल.

कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर आखिर क्या है?

व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर एक सालाना कार्यक्रम है जिसे व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स संगठन आयोजित करता है. अक्सर इसे नर्ड प्रोम भी कहा जाता है. इस कार्यक्रम में पत्रकार, राजनेता और हॉलीवुड की मशहूर हस्तियां एक छत के नीचे इकट्ठा होते हैं. यह एक औपचारिक डिनर और एक सांस्कृतिक अवसर दोनों का काम करता है.

इस कार्यक्रम का मकसद

इस कार्यक्रम का एक मकसद भी है. यह पहले संशोधन का जश्न मनाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेस की आजादी की गारंटी देता है और पत्रकारिता की छात्रवृत्तियों के लिए फंड इकट्ठा करता है.

एक सदी से भी पुरानी परंपरा

इस कार्यक्रम का एक लंबा इतिहास है. इसकी शुरुआत 1921 में हुई थी और अमेरिकी राष्ट्रपति के इसमें शामिल होने की परंपरा 1924 में केल्विन कूलिज के साथ शुरू हुई. तब से यह वाशिंगटन के सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले सालाना कार्यक्रम में से एक बन गया है.

यह भी पढ़ें: जंग खत्म होने के बाद भी क्यों बंद रहेगा होर्मुज, जानें कितना मुश्किल है यहां पर किसी और देश का कब्जा?

राजनीति और हास्य का एक अनोखा मेल

इस डिनर को जो बात सबसे अलग बनाती है वह है इसका अंदाज. आम राजनीतिक कार्यक्रम के उल्ट यह कार्यक्रम अपने हास्य और व्यंग्य के लिए जाना जाता है. राजनेताओं और मीडिया पर चुटकी लेने के लिए एक कॉमेडियन को बुलाया जाता है. साथ ही राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होते हैं और अक्सर खुद पर ही मजाक करते हैं.

ट्रंप को किया गया था ट्रोल

इस डिनर के इतिहास के सबसे ज्यादा चर्चित पलों में से एक 2011 में आया था. उस समय के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप का सबके सामने मजाक उड़ाया था. दरअसल उस वक्त ट्रंप राष्ट्रपति बराक ओबामा के बारे में बर्थर षड्यंत्र सिद्धांत को बढ़ावा देने और अगले साल चुनाव लड़ने की संभावना जताने के अपने चरम पर थे. ओबामा ने ट्रंप पर जमकर निशाना साधा और रियल एस्टेट कारोबारी के व्यापारिक सौदों और उनके जन्म स्थान को लेकर संदेह जताते हुए उनका मजाक उड़ाया था. सिर्फ बराक ओबामा ही नहीं बल्कि कॉमेडियन सेथ मेयर्स ने भी तीखे व्यंग्य किए थे.

इतना ही नहीं ओबामा ने 2015 के डिनर में भी ट्रंप को ट्रोल किया था. उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी यही हैं, अभी भी. इसी के साथ 2016 में भी जब ट्रंप का राष्ट्रपति पद का अभियान जोर पकड़ रहा था तब ओबामा ने उस साल भी डिनर के दौरान ट्रंप और प्रेस दोनों पर कटाक्ष करते हुए चुटकुले सुनाए थे.

यह भी पढ़ें: जिस हिल्टन होटल में चल रही थी व्हाइट हाउस की डिनर पार्टी, वहां एक रात रुकने का किराया कितना?