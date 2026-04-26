हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWashington Hilton Firing: क्या है अमेरिका का कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर, जिसमें चलीं गोलियां? राष्ट्रपति ट्रंप को किया जा चुका है ट्रोल

Washington Hilton Firing: क्या है अमेरिका का कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर, जिसमें चलीं गोलियां? राष्ट्रपति ट्रंप को किया जा चुका है ट्रोल

Washington Hilton Firing: 25 अप्रैल की रात वाशिंगटन हिल्टन में कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान गोलीबारी हो गई. आइए जानते हैं कि क्यों आयोजित किया जाता है यह डिनर और इसमें कौन-कौन होता है शामिल.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Apr 2026 12:28 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • वाशिंगटन हिल्टन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में गोलीबारी की आवाज हुई।
  • यह वार्षिक कार्यक्रम प्रेस की स्वतंत्रता का जश्न मनाता है।
  • कार्यक्रम में राजनेता, पत्रकार और हॉलीवुड हस्तियां शामिल होती हैं।
  • पूर्व में, ओबामा ने डिनर में डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया था।

Washington Hilton Firing: 25 अप्रैल की रात वाशिंगटन हिल्टन में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान एक चौंकाने वाली घटना हुई. कार्यक्रम शुरू होने के कुछ ही देर बाद होटल के लॉबी में कथित तौर पर गोलियों की आवाज सुनाई दी. इसके बाद तुरंत सुरक्षा कार्रवाई की गई. इस कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर क्या होता है और इसमें ट्रंप को क्यों किया गया था ट्रोल.

कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर आखिर क्या है? 

व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर एक सालाना कार्यक्रम है जिसे व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स संगठन आयोजित करता है. अक्सर इसे नर्ड प्रोम भी कहा जाता है. इस कार्यक्रम में पत्रकार, राजनेता और हॉलीवुड की मशहूर हस्तियां एक छत के नीचे इकट्ठा होते हैं. यह एक औपचारिक डिनर और एक सांस्कृतिक अवसर दोनों का काम करता है. 

इस कार्यक्रम का मकसद 

इस कार्यक्रम का एक मकसद भी है. यह पहले संशोधन का जश्न मनाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेस की आजादी की गारंटी देता है और पत्रकारिता की छात्रवृत्तियों के लिए फंड इकट्ठा करता है. 

एक सदी से भी पुरानी परंपरा 

इस कार्यक्रम का एक लंबा इतिहास है. इसकी शुरुआत 1921 में हुई थी और अमेरिकी राष्ट्रपति के इसमें शामिल होने की परंपरा 1924 में केल्विन कूलिज के साथ शुरू हुई. तब से यह वाशिंगटन के सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले सालाना कार्यक्रम में से एक बन गया है. 

यह भी पढ़ें: जंग खत्म होने के बाद भी क्यों बंद रहेगा होर्मुज, जानें कितना मुश्किल है यहां पर किसी और देश का कब्जा?

राजनीति और हास्य का एक अनोखा मेल 

इस डिनर को जो बात सबसे अलग बनाती है वह है इसका अंदाज. आम राजनीतिक कार्यक्रम के उल्ट यह कार्यक्रम अपने हास्य और व्यंग्य के लिए जाना जाता है. राजनेताओं और मीडिया पर चुटकी लेने के लिए एक कॉमेडियन को बुलाया जाता है. साथ ही राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होते हैं और अक्सर खुद पर ही मजाक करते हैं.

ट्रंप को किया गया था ट्रोल

इस डिनर के इतिहास के सबसे ज्यादा चर्चित पलों में से एक 2011 में आया था. उस समय के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप का सबके सामने मजाक उड़ाया था. दरअसल उस वक्त ट्रंप राष्ट्रपति बराक ओबामा के बारे में बर्थर षड्यंत्र सिद्धांत को बढ़ावा देने और अगले साल चुनाव लड़ने की संभावना जताने के अपने चरम पर थे. ओबामा ने ट्रंप पर जमकर निशाना साधा और रियल एस्टेट कारोबारी के व्यापारिक सौदों और उनके जन्म स्थान को लेकर संदेह जताते हुए उनका मजाक उड़ाया था. सिर्फ बराक ओबामा ही नहीं बल्कि कॉमेडियन सेथ मेयर्स ने भी तीखे व्यंग्य किए थे. 

इतना ही नहीं ओबामा ने 2015 के डिनर में भी ट्रंप को ट्रोल किया था. उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी यही हैं, अभी भी. इसी के साथ 2016 में भी जब ट्रंप का राष्ट्रपति पद का अभियान जोर  पकड़ रहा था तब ओबामा ने उस साल भी डिनर के दौरान ट्रंप और प्रेस दोनों पर कटाक्ष करते हुए चुटकुले सुनाए थे.

यह भी पढ़ें: जिस हिल्टन होटल में चल रही थी व्हाइट हाउस की डिनर पार्टी, वहां एक रात रुकने का किराया कितना?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 26 Apr 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
Washington Hilton Firing White House Event Washington Hilton
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Washington Hilton Firing: क्या है अमेरिका का कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर, जिसमें चलीं गोलियां? राष्ट्रपति ट्रंप को किया जा चुका है ट्रोल
क्या है अमेरिका का कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर, जिसमें चलीं गोलियां? राष्ट्रपति ट्रंप को किया जा चुका है ट्रोल
जनरल नॉलेज
Hilton Hotel Firing Donald Trump: US के इस राष्ट्रपति को भी वॉशिंगटन हिल्टन होटल में निशाना बना चुके हैं हमलावर? जानें पूरी डिटेल
US के इस राष्ट्रपति को भी वॉशिंगटन हिल्टन होटल में निशाना बना चुके हैं हमलावर? जानें पूरी डिटेल
जनरल नॉलेज
Washington Hilton Firing: जिस हिल्टन होटल में चल रही थी व्हाइट हाउस की डिनर पार्टी, वहां एक रात रुकने का किराया कितना?
जिस हिल्टन होटल में चल रही थी व्हाइट हाउस की डिनर पार्टी, वहां एक रात रुकने का किराया कितना?
जनरल नॉलेज
Donald Trump Event Shooting: किन हथियारों से लैस होते हैं सीक्रेट सर्विस के जवान, जिन्होंने व्हाइट हाउस डिनर में बचाई ट्रंप की जान
किन हथियारों से लैस होते हैं सीक्रेट सर्विस के जवान, जिन्होंने व्हाइट हाउस डिनर में बचाई ट्रंप की जान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एक्स मुस्लिम' सलीम वास्तिक का खूनी राज
Masoom Sharma Film License Review: दमदार एंटरटेनर, हरियाणवी स्टार के स्टारडम पर टिकी फिल्म
Michael Review: Michael Jackson जिंदा हैं! Controversies से दूर बढ़िया फिल्म
Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, स्विस एयर के प्लेन में टेकऑफ के दौरान लगी आग, 232 यात्री थे सवार
दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, स्विस एयर के प्लेन में टेकऑफ के दौरान लगी आग, 232 यात्री थे सवार
महाराष्ट्र
ट्रंप के कार्यक्रम में शूटिंग पर प्रियंका चतुर्वेदी का पहला रिएक्शन, अमेरिका को बताया 'नरक' जैसा देश
ट्रंप के कार्यक्रम में शूटिंग पर प्रियंका चतुर्वेदी का पहला रिएक्शन, अमेरिका को बताया 'नरक' जैसा देश
आईपीएल 2026
आज चेन्नई और गुजरात का मैच, किसकी होगी जीत? मैच से पहले यहां मिलेगा जवाब 
आज चेन्नई और गुजरात का मैच, किसकी होगी जीत? मैच से पहले यहां मिलेगा जवाब 
विश्व
कभी चुनावी रैली में तो कभी डिनर कार्यक्रम में... डोनाल्ड ट्रंप पर कब-कब हुए जानलेवा अटैक?
कभी चुनावी रैली में तो कभी डिनर कार्यक्रम में... डोनाल्ड ट्रंप पर कब-कब हुए जानलेवा अटैक?
बॉलीवुड
Video: रूमर्ड गर्लफ्रेंड के संग पार्टी में दिखे रोनित रॉय के बेटे अगस्त्य, कैमरे की नजरों से बचते दिखे दोनों
रूमर्ड गर्लफ्रेंड के संग पार्टी में दिखे रोनित रॉय के बेटे अगस्त्य, कैमरे की नजरों से बचते दिखे दोनों
विश्व
US Firing: व्हाइट हाउस पत्रकारों के डिनर कार्यक्रम में जिस शूटर ने की थी अंधाधुंध फायरिंग, उसकी पहली फोटो आई सामने
व्हाइट हाउस पत्रकारों के डिनर कार्यक्रम में जिस शूटर ने की थी अंधाधुंध फायरिंग, उसकी पहली फोटो आई सामने
दिल्ली NCR
दिल्ली में जीवंत होंगे इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और अटल वाजपेयी, यहां AI 3D अवतार में जल्द आएंगे नजर
दिल्ली में जीवंत होंगे इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और अटल वाजपेयी, यहां AI 3D अवतार में जल्द आएंगे नजर
ब्यूटी
Bengali Kohl Eye Look: बंगाली लड़कियों जैसी खूबसूरत आंखें चाहिए? इन 7 आसान स्टेप्स में लगाएं काजल
बंगाली लड़कियों जैसी खूबसूरत आंखें चाहिए? इन 7 आसान स्टेप्स में लगाएं काजल
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget