लुंगी एनगिडी ने इंजरी पर खुद दिया अपडेट, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बताया अपना हाल

दिल्ली कैपिटल्स के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी पूरी तरह फिट हैं. शनिवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में कैच पकड़ते समय एनगिडी को सिर में चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. एनगिडी ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि वे पूरी तरह ठीक हैं. एनगिडी ने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया, जिन्होंने मैसेज करके उनका हाल जाना.

IPL 2026 में बीते शनिवार पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में कैच पकड़ने के प्रयास में लुंगी एनगिडी बैलेंस बिगड़ने के कारण पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़े. नीचे गिरते समय उनका सिर बहुत जोर से जमीन से टकराया था. दिल्ली कैपिटल्स की मेडिकल टीम मैदान पर आई और हालात की गंभीरता को देखते हुए एम्बुलेंस को मैदान के अंदर बुलाया गया. एनगिडी को BLK-Max अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

सबका धन्यवाद, सब ठीक है

उस घटना के बाद लुंगी एनगिडी ने अपना पहला पोस्ट/स्टेटमेंट दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से बताया कि सबकुछ ठीक है और सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मैसेज किया. दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक और चेयरमैन किरन कुमार ग्रांधी भी एनगिडी का हाल जानने अस्पताल पहुंचे थे.

दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी बात यह रही कि शनिवार रात ही लुंगी एनगिडी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी. वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद एनगिडी को अस्पताल पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया था. एम्बुलेंस मात्र 11 मिनट में अस्पताल पहुंच गई थी.

पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास

दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग करते हुए IPL में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया था. केएल राहुल की 152 रनों की ऐतिहासिक शतकीय पारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने 264 रन बनाए थे. जवाब में प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर के तूफानी अर्धशतकों की बदौलत पंजाब ने मुकाबले को जीतकर IPL में सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया था.

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