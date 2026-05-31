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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAttack on Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी जहां से सांसद, वहां कितने हिंदू-मुस्लिम; जानें लोकसभा सीट की आबादी?

Attack on Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी जहां से सांसद, वहां कितने हिंदू-मुस्लिम; जानें लोकसभा सीट की आबादी?

Attack on Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी पर हाल ही में पश्चिम बंगाल के सोनापुर में हमला हुआ. इसी बीच आइए जानते हैं अभिषेक बनर्जी जिस सीट से सांसद हैं वहां कितने हिंदू और मुस्लिम हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 31 May 2026 04:04 PM (IST)
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  • अभिषेक बनर्जी पर सोनापुर में चुनाव बाद हिंसा पीड़ितों से मिलने गए थे.
  • प्रदर्शनकारियों ने टीएमसी नेता पर अंडे फेंके, हमला करने की कोशिश की.
  • डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में 55% हिंदू, 35-38% मुस्लिम हैं.
  • क्षेत्र में 17 लाख से ज्यादा मतदाता, 20.63% एससी, 0.18% एसटी हैं.

Attack on Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी हाल ही में तब सुर्खियों में आए जब पश्चिम बंगाल के सोनापुर दौरे के दौरान उन पर हमला हुआ. वे वहां चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने गए थे. रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने टीएमसी नेता पर अंडे फेंके और उन पर हमला करने की कोशिश की. सुरक्षा कर्मियों ने सांसद के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लिया और उन्हें हेलमेट पहनाकर बाहर निकाला. इसी बीच आइए जानते हैं कि अभिषेक बनर्जी जहां से सांसद हैं वहां कितनी हिंदू और मुस्लिम आबादी है.

अभिषेक बनर्जी किस सीट से सांसद?

अभिषेक बनर्जी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और वर्तमान में डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं. यह निर्वाचन क्षेत्र पश्चिम बंगाल की राजनीति में सामाजिक और धार्मिक मतदाता संरचना की वजह से राजनीतिक रूप से काफी जरूरी माना जाता है.

कितनी है हिंदू आबादी?

2011 की जनगणना के आंकड़ों और मतदाताओं के रुझान पर आधारित विश्लेषण के मुताबिक डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में हिंदू आबादी बहुमत में है. इस निर्वाचन क्षेत्र में हिंदू आबादी और मतदाताओं का हिस्सा लगभग 55% है. 

कितनी है मुस्लिम आबादी? 

अलग-अलग राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डायमंड हार्बर में मुस्लिम आबादी 35% से 38% है. इस निर्वाचन क्षेत्र के कुछ विधानसभा क्षेत्र और स्थानीय इलाकों में मुस्लिम आबादी का हिस्सा और भी ज्यादा माना जाता है. 

यह भी पढ़ेंः सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला, क्या इस पर कार्रवाई कर सकते हैं लोकसभा स्पीकर?

निर्वाचन क्षेत्र में 17 लाख से ज्यादा मतदाता 

2019 के लोकसभा चुनावों के आंकड़ों के मुताबिक डायमंड हार्बर संसदीय क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 17.18 लाख से ज्यादा थी.  बीते कुछ सालों में यह सीट पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे चर्चित निर्वाचन क्षेत्रों में से एक रही है.

एससी और एसटी आबादी के आंकड़े 

इस निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 20.63% है और साथ ही अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 0.18% है.

शहरी और ग्रामीण आबादी लगभग बराबर 

डायमंड हार्बर में शहरी और ग्रामीण आबादी का ढांचा काफी  संतुलित है. लगभग 51% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है और लगभग 49% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में आती है. राजनीतिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि धार्मिक, जातीय और शहरी ग्रामीण जनसांख्यिकी  का यह मेल इस निर्वाचन क्षेत्र को पश्चिम बंगाल की सभी बड़ी पार्टियों के लिए चुनावी दृष्टि से काफी जरूरी बनता है.

यह भी पढ़ेंः अफीम का नशा करने वालों को क्यों नहीं फील होती अपनी बर्बादी, यह कैसे काम करता है?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 31 May 2026 04:04 PM (IST)
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Diamond Harbour WEST BENGAL Attack On Abhishek Banerjee
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