अभिषेक बनर्जी जहां से सांसद, वहां कितने हिंदू-मुस्लिम; जानें लोकसभा सीट की आबादी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अभिषेक बनर्जी पर सोनापुर में चुनाव बाद हिंसा पीड़ितों से मिलने गए थे.

प्रदर्शनकारियों ने टीएमसी नेता पर अंडे फेंके, हमला करने की कोशिश की.

डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में 55% हिंदू, 35-38% मुस्लिम हैं.

क्षेत्र में 17 लाख से ज्यादा मतदाता, 20.63% एससी, 0.18% एसटी हैं.

Attack on Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी हाल ही में तब सुर्खियों में आए जब पश्चिम बंगाल के सोनापुर दौरे के दौरान उन पर हमला हुआ. वे वहां चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने गए थे. रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने टीएमसी नेता पर अंडे फेंके और उन पर हमला करने की कोशिश की. सुरक्षा कर्मियों ने सांसद के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लिया और उन्हें हेलमेट पहनाकर बाहर निकाला. इसी बीच आइए जानते हैं कि अभिषेक बनर्जी जहां से सांसद हैं वहां कितनी हिंदू और मुस्लिम आबादी है.

अभिषेक बनर्जी किस सीट से सांसद?

अभिषेक बनर्जी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और वर्तमान में डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं. यह निर्वाचन क्षेत्र पश्चिम बंगाल की राजनीति में सामाजिक और धार्मिक मतदाता संरचना की वजह से राजनीतिक रूप से काफी जरूरी माना जाता है.

कितनी है हिंदू आबादी?

2011 की जनगणना के आंकड़ों और मतदाताओं के रुझान पर आधारित विश्लेषण के मुताबिक डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में हिंदू आबादी बहुमत में है. इस निर्वाचन क्षेत्र में हिंदू आबादी और मतदाताओं का हिस्सा लगभग 55% है.

कितनी है मुस्लिम आबादी?

अलग-अलग राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डायमंड हार्बर में मुस्लिम आबादी 35% से 38% है. इस निर्वाचन क्षेत्र के कुछ विधानसभा क्षेत्र और स्थानीय इलाकों में मुस्लिम आबादी का हिस्सा और भी ज्यादा माना जाता है.

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निर्वाचन क्षेत्र में 17 लाख से ज्यादा मतदाता

2019 के लोकसभा चुनावों के आंकड़ों के मुताबिक डायमंड हार्बर संसदीय क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 17.18 लाख से ज्यादा थी. बीते कुछ सालों में यह सीट पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे चर्चित निर्वाचन क्षेत्रों में से एक रही है.

एससी और एसटी आबादी के आंकड़े

इस निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 20.63% है और साथ ही अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 0.18% है.

शहरी और ग्रामीण आबादी लगभग बराबर

डायमंड हार्बर में शहरी और ग्रामीण आबादी का ढांचा काफी संतुलित है. लगभग 51% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है और लगभग 49% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में आती है. राजनीतिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि धार्मिक, जातीय और शहरी ग्रामीण जनसांख्यिकी का यह मेल इस निर्वाचन क्षेत्र को पश्चिम बंगाल की सभी बड़ी पार्टियों के लिए चुनावी दृष्टि से काफी जरूरी बनता है.

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