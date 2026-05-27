हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज IMF vs World Bank: IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ही दुनिया को बांटते हैं कर्ज, जानें दोनों में कितना है अंतर?

 IMF vs World Bank: IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ही दुनिया को बांटते हैं कर्ज, जानें दोनों में कितना है अंतर?

इंटरनेशनल मोनेटरी फंड को दुनिया की आर्थिक व्यवस्था का निगरानीकर्ता माना जाता है. इसका मुख्य काम सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था पर नजर रखना और आर्थिक संकट की स्थिति में उन्हें मदद देना है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 27 May 2026 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

 IMF vs World Bank: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश की आर्थिक मदद, कर्ज या वित्तीय संकट की बात होती है तो दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आते हैं जिनमें इंटरनेशनल मोनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक शामिल है. दरअसल कई बार लोग इन दोनों संस्थाओं को एक जैसा समझ लेते हैं, क्योंकि यह दोनों ही देश को आर्थिक सहायता और लोन उपलब्ध कराते हैं. लेकिन असल में दोनों के काम, उद्देश्य और काम करने का तरीका एक दूसरे से बहुत अलग है. यही वजह है कि किसी देश के आर्थिक संकट या विकास परियोजना में इनकी भूमिकाएं भी अलग-अलग नजर आती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ही दुनिया को कर्ज तो बांटते हैं, लेकिन दोनों में कितना अंतर है. 

क्या काम करता है आईएमएफ? 

इंटरनेशनल मोनेटरी फंड को दुनिया की आर्थिक व्यवस्था का निगरानीकर्ता माना जाता है. इसका मुख्य काम सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था पर नजर रखना और आर्थिक संकट की स्थिति में उन्हें मदद देना है. अगर किसी देश के पास विदेशी मुद्रा की कमी हो जाए, वह अपने आयात या विदेशी कर्ज चुकाने में दिक्कत महसूस करें तो आईएमएफ उसे लोन देता है. हालांकि आईएमएफ से लोन लेना आसान नहीं माना जाता है. इसके साथ कई शर्तें भी जुड़ी होती हैं, लोन लेने वाले देशों को सरकारी खर्च कम करने, टैक्स सुधारने, ब्याज दरों में बदलाव, आर्थिक नीतियों में सुधार जैसे कदम उठाने पड़ते हैं.

आईएमएफ का मानना है कि इन सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आ सकती है. आईएमएफ सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति का लगातार आकलन भी करता है. इस संस्था के इकोनॉमिस्ट हर साल सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था, राजकोषीय नीति और वित्तीय हालत की समीक्षा करते हैं. इसके अलावा आईएमएफ सरकारों को टैक्स और आर्थिक नीति तैयार करने में भी सलाह देती है. 

ये भी पढ़ें-UCC in India: अब तक कितने राज्यों में लागू हो चुका है UCC? यहां देख लें पूरी लिस्ट

वर्ल्ड बैंक का क्या है उद्देश्य?

वर्ल्ड बैंक का काम आईएमएफ से अलग माना जाता है. यह संस्था किसी देश को आर्थिक संकट से निकालने की बजाय उसके विकास कार्यों में मदद करती है. वर्ल्ड बैंक मुख्य रूप से गरीब और विकासशील देशों को लंबी अवधि के लिए वित्तीय सहायता देता है, ताकि वहां बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा सके.

वर्ल्ड बैंक की मदद से कई देशों में सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली परियोजना और साफ पानी की व्यवस्था तैयार की गई है. संस्था का उद्देश्य केवल कर्ज देना नहीं बल्कि देश में रोजगार, शिक्षा और जीवन स्तर को बेहतर बनाना है. वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत कई संस्थाएं काम करती है, जिनमें इंटरनेशनल बैंक का रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन प्रमुख है. 

दोनों संस्थानों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? 

आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों आर्थिक सहायता देते हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग-अलग होता है. आईएमएफ का फोकस किसी देश की अर्थव्यवस्था को तत्काल संकट से बाहर निकलना होता है. वहीं वर्ल्ड बैंक लंबे समय तक देश के विकास कार्यों पर ध्यान देता है.

सरल भाषा में समझे तो आईएमएफ उस समय मदद करता है, जब किसी देश की आर्थिक हालत बिगड़ जाए और वह विदेशी भुगतान करने में असमर्थ हो जाए. दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक देश की शिक्षा व्यवस्था, बिजली, सड़क और पानी जैसी परियोजनाओं के लिए फंड उपलब्ध कराता है, ताकि देश की आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत हो सके.

ये भी पढ़ें-भारत का रुपया तो गिर रहा लेकिन चीन के युआन का क्या हाल, जानें डॉलर के मुकाबले कहां?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 27 May 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
IMF World Bank International Monetary Fund IMF Vs World Bank Global Financial Institutions
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
 IMF vs World Bank: IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ही दुनिया को बांटते हैं कर्ज, जानें दोनों में कितना है अंतर?
IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ही दुनिया को बांटते हैं कर्ज, जानें दोनों में कितना है अंतर?
जनरल नॉलेज
Machh-Bhat: अब बंगाल में 5 रुपये में सरकार खिलाएगी माछ भात, जानें किस राज्य में सबसे सस्ती है सरकारी थाली?
अब बंगाल में 5 रुपये में सरकार खिलाएगी माछ भात, जानें किस राज्य में सबसे सस्ती है सरकारी थाली?
जनरल नॉलेज
क्यों खास है ताज? जानिए किस विदेशी नेता सबसे पहले किया था ताजमहल का दीदार
क्यों खास है ताज? जानिए किस विदेशी नेता सबसे पहले किया था ताजमहल का दीदार
जनरल नॉलेज
Petrol Tax in India: पेट्रोल पर कौन-सा राज्य सबसे ज्यादा वसूलता है वैट, जानें इससे कितना महंगा मिल रहा फ्यूल?
पेट्रोल पर कौन-सा राज्य सबसे ज्यादा वसूलता है वैट, जानें इससे कितना महंगा मिल रहा फ्यूल?
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi | Bakrid Controversy: 'बकरा कटेगा सियासत में बटेगा' पर छिड़ा महासंग्राम | Mira Road
Sansani : शादी के 6 महीने बाद ही उजड़ गई श्वेता की दुनिया! | Crime News | Twisha | Sweta
Bakrid Controversy | Janhit with Chitra Tripathi: बकरे की 'कुर्बानी' पर 'राष्ट्रीय कलह'! | Mira Road
Nashik Farmers Protest : कब तक खून के आंसू रोते रहेंगे किसान? | Farmers Protest | Onion Price |
Sandeep Chaudhary: CBSE गड़बड़झाले का सटीक विश्लेषण! | CBSE OSM ROW | Dharmendra Pradhan | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में कोरोना से खतरनाक वायरस इबोला की एंट्री? अफ्रीका से लौटी 28 साल की महिला अस्पताल में भर्ती
भारत में कोरोना से खतरनाक वायरस इबोला की एंट्री? अफ्रीका से लौटी महिला अस्पताल में भर्ती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने CM योगी को बताया 'सबसे असफल मुख्यमंत्री,' यूपी में बिजली कटौती पर भड़के
अखिलेश यादव ने CM योगी को बताया 'सबसे असफल मुख्यमंत्री,' यूपी में बिजली कटौती पर भड़के
विश्व
ईरान से डील के लिए भीख मांग रहे डोनाल्ड ट्रंप! IRGC का दावा - तेल की कीमतों ने अमेरिका...
ईरान से डील के लिए गिड़गिड़ा रहे डोनाल्ड ट्रंप! IRGC का दावा - तेल की कीमतों ने अमेरिका...
क्रिकेट
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
बॉलीवुड
'वरुण धवन कभी सलमान नहीं बन सकता', सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के Chunnari Chunnari के रीमेक को बताया 'भजन'
'वरुण धवन सलमान खान नहीं बन सकते', 'चुनरी चुनरी' के रीमेक पर भड़के सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य
विश्व
सिंधु जल संधि को लेकर फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत से लगाई ये गुहार
सिंधु जल संधि को लेकर फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत से लगाई ये गुहार
ट्रेंडिंग
'मोटी हो, जॉब कैसे करोगी?' वजन की वजह से लड़की के हाथ से निकल गई नौकरी, यूजर्स हैरान
'मोटी हो, जॉब कैसे करोगी?' वजन की वजह से लड़की के हाथ से निकल गई नौकरी, यूजर्स हैरान
टेक्नोलॉजी
Mobile Data जल्दी खत्म हो जाता है? फोन की ये छुपी सेटिंग्स बचाएंगी इंटरनेट, पूरे दिन चलेगा डेटा
Mobile Data जल्दी खत्म हो जाता है? फोन की ये छुपी सेटिंग्स बचाएंगी इंटरनेट, पूरे दिन चलेगा डेटा
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget