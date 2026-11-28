Stateless People: दुनिया भर में लगभग 47 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी भी देश का नागरिक नहीं माना जाता. स्टेटलेस कहे जाने वाले इन लोगों को अपनी पहचान साबित करने और जरूरी सेवा तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. UNHCR की एक मध्य वर्षीय रिपोर्ट के मुताबिक जून 2026 के अंत तक 97 देशों में लगभग ऐसे 47 लाख लोग थे जिनके पास कोई नागरिकता नहीं थी. वास्तविक संख्या इससे ज्यादा हो सकती है क्योंकि कुछ देशों के लिए डेटा अधूरा है. नागरिकता ना होने के बावजूद भी इन लोगों को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और उस देश के घरेलू कानून के तहत मौलिक अधिकार मिला हुआ है जहां वे रहते हैं.

अंतरराष्ट्रीय कानून क्या प्रावधान करता है?

संयुक्त राष्ट्र ने स्टेनलेस व्यक्तियों पर 1954 का कन्वेंशन अपनाया है. ऐसा इसलिए ताकि जिन लोगों के पास कोई मान्यता प्राप्त राष्ट्रीयता नहीं है उन्हें न्यूनतम सुरक्षा दी जा सके. इसमें कानूनी पहचान, शिक्षा, रोजगार, आवास, सामाजिक सुरक्षा और यात्रा दस्तावेजों से जुड़े अधिकार शामिल हैं. यह जिम्मेदारी उन देशों पर लागू होती है जिन्होंने इस कन्वेंशन को मंजूरी दी है.

1961 का कन्वेंशन नागरिकता न होने की स्थिति को रोकने का प्रयास करता है. यह सदस्य देशों से कहता है कि वह अपने नागरिकता कानून में ऐसे सुरक्षा उपाय शामिल करें ताकि उनके क्षेत्र में पैदा होने वाला कोई बच्चा स्टेटलेस ना हो जाए. खासकर तब जब उसे कोई दूसरी राष्ट्रीयता ना मिल सके. इसका उद्देश्य नागरिकता छिन जाने या फिर रद्द हो जाने की वजह से पैदा होने वाली स्टेटलेसनेस को रोकना भी है.

क्या स्टेटलेस लोगों को मानवाधिकार मिले हुए हैं?

मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हर व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और कानून के सामने मान्यता का अधिकार देती है. ये अधिकार नागरिकता पर निर्भर नहीं करते हैं. हालांकि यह घोषणा अपने आप में कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है. अंतर्राष्ट्रीय संधियां और घरेलू कानून के अधिकारों को लागू करने में मदद करते हैं.

UNHCR सरकारों के साथ मिलकर स्टेटलेस लोगों की पहचान करने और उनकी सुरक्षा करने का काम करता है. यह नागरिकता कानून में सुधार, जन्म पंजीकरण और स्टेटलेसनेस को रोकने के उपाय के लिए मदद कर सकता है. हालांकि नागरिकता देने का अधिकार सिर्फ संबंधित राज्य के पास ही होता है.

देश इन लोगों की सुरक्षा कैसे करते हैं?

कुछ देशों ने सुरक्षा के उपाय लागू किए हैं. उदाहरण के लिए ब्राजील का 2017 का प्रवासन कानून स्टेटलेस व्यक्तियों की पहचान करने और उनकी सुरक्षा करने का प्रावधान करता है. मान्यता प्राप्त व्यक्तियों को स्थायी निवास मिल सकता है और आगे चलकर वे नागरिकता भी प्राप्त कर सकते हैं. कुछ यूरोपीय देशों में भी ऐसे ही व्यवस्थाएं हैं लेकिन उनके नियम अलग-अलग हैं.

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