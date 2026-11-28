UP IPS Transfer: सरकारी नौकरी में अधिकारियों को पद और जिम्मेदारी के हिसाब से कई सुविधाएं मिलती हैं. इनमें सरकारी आवास यानी बंगला भी शामिल है. खासतौर पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को उनकी तैनाती के अनुसार सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है. लेकिन यह बंगला उनकी निजी संपत्ति नहीं होता, बल्कि सरकारी सुविधा होती है, जो पद और तैनाती से जुड़ी होती है. ऐसे में जैसे ही किसी अधिकारी का ट्रांसफर होता है, तो उसके सामने पुराना सरकारी आवास खाली करने की जिम्मेदारी भी आ जाती है.

उत्तर प्रदेश में नवंबर 2026 के दौरान पुलिस और प्रशासनिक विभाग में बड़े स्तर पर ट्रांसफर देखने को मिले हैं. 14 नवंबर को 38 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए, वहीं 27 नवंबर को 28 आईपीएस अधिकारियों की नई तैनाती की सूची जारी हुई. इस सूची में कई बड़े नाम शामिल हैं. इनमें मोहित अग्रवाल, पीयूष मोर्डिया, रमित शर्मा, प्रवीण कुमार और लक्ष्मी सिंह जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर एक आईपीएस अधिकारी को ट्रांसफर होने के कितने दिन के भीतर अपना सरकारी बंगला छोड़ना पड़ता है.

ट्रांसफर के बाद कितने दिन में खाली करना होता है बंगला?

उत्तर प्रदेश में सरकारी आवास खाली करने के लिए एक ही नियम हर परिस्थिति पर लागू नहीं होता. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आवास किस विभाग या प्राधिकरण से अलॉट हुआ है और अधिकारी का ट्रांसफर किस तरह हुआ है. उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल हैंडबुक के फंडामेंटल रूल 18-A (5) के अनुसार, किसी पद के लिए आवंटित सरकारी आवास पर रहने वाले अधिकारी को ट्रांसफर की स्थिति में निर्धारित जॉइनिंग टाइम समाप्त होने से पहले आवास खाली करना होता है. हालांकि, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अधिकारी निर्धारित अवधि के बाद भी आवास अपने पास रख सकता है. इसके लिए अलग-अलग अवधि के हिसाब से अतिरिक्त किराया देना पड़ता है. वहीं लखनऊ में अधिकारियों और कर्मचारियों को आवंटित सरकारी आवासों से जुड़े नियमों में ट्रांसफर या रिटायरमेंट की स्थिति में 30 दिनों के भीतर आवास खाली करने का प्रावधान है.

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समय पर बंगला खाली नहीं किया तो क्या होगा?

सरकारी आवास को निर्धारित समय के बाद भी बिना अनुमति अपने पास रखना अधिकारी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. यदि अधिकारी को अतिरिक्त समय की अनुमति मिलती है तो उसे निर्धारित दर से किराया देना होता है. इसके तहत पहले एक महीने तक सामान्य किराया, अगले दो महीने तक स्टैंडर्ड रेंट और उसके बाद की अवधि में उससे अधिक किराया वसूलने का प्रावधान है. बिना अनुमति आवास पर कब्जा बनाए रखना अनधिकृत कब्जा माना जा सकता है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.

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