Delimitation Bill 2026: भारत ने अब तक चार बार राष्ट्रीय परिसीमन आयोग गठित किए हैं. 1952, 1963, 1973 और 2002 में. परिसीमन के जरिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से तय किया जाता है जिससे प्रतिनिधित्व में बदलाव आ सकता है. 27 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक पैकेज को मंजूरी दी है जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या में 50% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. इसी के साथ इसमें 2051 तक राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा वितरण अनुपात को बनाए रखने की भी बात की गई है. ये प्रस्ताव अभी कानून नहीं बने हैं.

2026 के परिसीमन पैकेज में क्या प्रस्ताव हैं?

रिपोर्ट के मुताबिक इस पैकेज में तीन मुख्य प्रस्ताव हैं. एक संवैधानिक संशोधन के जरिए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़ाकर 850 की जाएगी. इसमें राज्यों के लिए 815 सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें होंगी. यह एक ऊपरी सीमा है परिसीमन के बाद ही सीटों की अंतिम संख्या तय होगी.

राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात 2051 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़ों तक बना रहेगा. निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करने के लिए 2011 की जनगणना का आधार लिया जाएगा.

अप्रैल 2026 में 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका. इसके पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े. ये दो तिहाई बहुमत के लिए जरूरी संख्या से कम थे. यह प्रस्ताव महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा है. 106वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2023 के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 334A में 33% आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़ा गया है. इसका लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करना है.

राज्यों के प्रतिनिधित्व पर क्या असर पड़ सकता है?

गृहमंत्री ने अप्रैल 2026 में बताया था कि 543 सीटों में से 129 सीटें दक्षिणी राज्यों के पास हैं. भविष्य में यह संख्या बढ़कर 195 सीटें हो सकती हैं. यह 816 सदस्यों वाली लोकसभा का लगभग 23.90% होगा.

मई 2026 में कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस की एक रिपोर्ट में अनुवादित जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण का एक काल्पनिक मॉडल पेश किया गया था. 543 सीटों में से 36 सीटों का फेरबदल हो सकता है. उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान को कुल मिलाकर 26 सीटें मिल सकती हैं. इसी के साथ केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को 21 सीटों का नुकसान हो सकता है. यह सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है.

जून 2026 में EAC-PM के एक वर्किंग पेपर में मतदाताओं की संख्या और निर्वाचन क्षेत्र के आकार के आधार पर सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 824 करने का एक मॉडल पेश किया गया था. यह भी केवल एक विश्लेषणात्मक मॉडल है ना कि 281 सीटें बढ़ाने का कोई आधिकारिक कदम.

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चार परिसीमन आयोग

परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत गठित पहला आयोग 1951-52 के चुनाव में मौजूद 489 सीटों को बढ़ाकर 1957 में 494 करने से पहले आया था. परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत गठित दूसरा आयोग 1962 की 494 सीटों को बढ़ाकर 1967 में 520 करने से पहले आया था.

तीसरा आयोग 1973 में 1971 की जनगणना के आधार पर गठित किया गया था. यह आयोग परिसीमन अधिनियम 1972 और 1971 की जनगणना पर आधारित था. 1977 के चुनाव में 542 सीटें थीं. 1976 के एक संवैधानिक संशोधन के जरिए राज्यों के बीच सीटों के दोबारा से वितरण को रोक दिया गया था.

न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में चौथा आयोग 2002 में गठित किया गया था. इसने 2001 की जनगणना का इस्तेमाल करके निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से तय किया था. लेकिन लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543 ही बनी रही. इसके आदेश 2008 में लागू हुए.

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