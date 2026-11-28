Delimitation Bill 2026: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 नवंबर 2026 को परिसीमन के एक संशोधित विधेयक को मंजूरी दे दी है. इसमें तीन प्रस्ताव शामिल हैं जो संवैधानिक संशोधन, परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हुए हैं. मंत्रिमंडल की मंजूरी का मतलब यह नहीं होता कि ये प्रस्ताव कानून बन गए हैं. इन बदलावों से लोकसभा के आकार और प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है जबकि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है.

लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर?

लोकसभा संसद का निचला सदन है जिसके सदस्य सीधे जनता द्वारा ही चुने जाते हैं. अनुच्छेद 81 के तहत राज्यों से अधिकतम 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य चुने जा सकते हैं. वर्तमान में इस सदन में 543 निर्वाचन सीटें हैं.

राज्यसभा ऊपरी सदन को कहते हैं. यह राज्यों और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है. इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 है. इसी के साथ वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं. 233 निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत.

लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है लेकिन इसे वक्त से पहले भंग किया जा सकता है. राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है. हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत हो जाते हैं. केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है. यहां सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है.

वित्तीय मामलों में लोकसभा को ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं. धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकते हैं. राज्यसभा इनमें बदलाव का सुझाव तो दे सकती है लेकिन वह किसी धन विधेयक को 14 दिन से ज्यादा अपने पास नहीं रोक सकती. सालाना बजट दोनों सदनों में पेश किए जाता हैं. किसी सामान्य विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है. लेकिन संवैधानिक संशोधन विधेयकों को दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग और विशेष बहुमत से पारित किया जाना जरूरी है.

नए परिसीमन प्रस्ताव में क्या सुझाव दिया गया है?

रिपोर्ट के मुताबिक इस पैकेज में लोकसभा की अधिकतम क्षमता को 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है. यह लगभग 50% की बढ़ोतरी है. कुल सीटों की संख्या लगभग 815 से 816 तक पहुंच सकती है. निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं तय करने के लिए 2011 की जनगणना का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है. इस पैकेज में राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात को 2051 तक बनाए रखने का भी प्रस्ताव है. ऐसा इसलिए ताकि यह पक्का किया जा सके कि दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम ना हो. इस प्रस्ताव के मुताबिक दक्षिण भारत में लोकसभा सीटों की संख्या 129 से बढ़कर 195 हो सकती है.

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परिसीमन का दोनों सदनों पर क्या असर पड़ सकता है?

लोकसभा का आकार बढ़ने से महिलाओं के लिए आरक्षण का रास्ता खुल सकता है. हालांकि 33% आरक्षण अपने आप लागू नहीं हो जाएगा. इसके लिए जरूरी कानून बनाना होगा और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. संसद की संयुक्त बैठक में लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा होने से उसके प्रभाव बढ़ सकते हैं. लेकिन कोई भी फैसला दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत पर ही निर्भर करेगा.

उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा सांसदों की वोटों का महत्व भी बढ़ सकता है. राष्ट्रपति का चुनाव एक अलग तरीके से होता है. इसमें एक सांसद के वोट का मूल्य एक संवैधानिक फार्मूले के आधार पर तय किया जाता है.

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