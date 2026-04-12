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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCurrency Comparison: अमेरिकी डॉलर के आगे कहां टिकती है पाकिस्तानी करेंसी, भारत से वैल्यू ज्यादा या कम?

Currency Comparison: अमेरिकी डॉलर के आगे कहां टिकती है पाकिस्तानी करेंसी, भारत से वैल्यू ज्यादा या कम?

Currency Comparison: भारत और पाकिस्तान की करेंसी का फर्क सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि उनकी इकॉनमी की सच्चाई दिखाता है. आइए समझते हैं पूरा मामला.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Gaurav Raj | Updated at : 12 Apr 2026 07:01 AM (IST)
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Currency Comparison: वर्ल्ड इकॉनमी में किसी भी देश की करेंसी उसकी वित्तीय स्थिरता और व्यापार करने की क्षमता निर्धारित करती है. जिसकी करेंसी जितनी मजबूत होती है, उसका उतना ही बोलबाला होता है. अगर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी की बात करें, तो अमेरिकी डॉलर के सामने कोई नहीं टिकता. पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी होना इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है.

पाकिस्तान की करेंसी की स्थिति क्या है?

पिछले कुछ वर्षों की बात करें, तो पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल डांवाडोल चल रही है, जैसे बढ़ता विदेशी कर्ज, राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर ट्रेड, और इन सभी कारणों का सीधा असर उसकी करेंसी पर दिख रहा है. 1 अमेरिकी डॉलर, लगभग 280 से 300 पाकिस्तानी रुपये (PKR) के बीच है. इससे यह साफ हो जाता है कि पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर है और इस कमजोरी का असर आम लोगों पर भी पड़ता है, क्योंकि आयात (Imports) महंगे हो जाते हैं और महंगाई बढ़ जाती है.

भारत की करेंसी की स्थिति क्या है?

अगर हम भारत की करेंसी को देखें, तो स्थिति पाकिस्तान से बेहतर नजर आती है. 1 अमेरिकी डॉलर, लगभग 82 से 84 भारतीय रुपये (INR) है. यानी भारतीय रुपया भी डॉलर से कमजोर है, लेकिन पाकिस्तानी रुपये की तुलना में काफी मजबूत है. भारत की इकॉनमी पाकिस्तान के मुकाबले स्थिर मानी जाती है, जिसका असर उसकी करेंसी पर भी दिखता है.

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क्यों है इतना अंतर?

अर्थव्यवस्था का आकार: भारत दुनिया की बड़ी इकॉनमी में शामिल है, जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी उसके मुकाबले छोटी है. बड़े आर्थिक आधार से करेंसी को मजबूती मिलती है.

विदेशी निवेश (FDI): भारत में विदेशी निवेश अधिक आता है, जिससे डॉलर का फ्लो बढ़ता है और रुपया स्थिर रहता है. पाकिस्तान में निवेश कम होने से उसकी करेंसी पर दबाव बना रहता है.

निर्यात और आयात संतुलन: भारत का निर्यात मजबूत है, जबकि पाकिस्तान आयात पर ज्यादा निर्भर है. इससे पाकिस्तान के व्यापार में घाटा बढ़ता है और उसकी करेंसी कमजोर होती है.

विदेशी कर्ज: पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज ज्यादा है. जब कर्ज चुकाने के लिए डॉलर की जरूरत बढ़ती है, तो उसकी करेंसी और गिरती है, क्योंकि बड़े financial institution जैसे World Bank और International Monetary Fund डॉलर में ही कर्ज देते हैं.

महंगाई (Inflation): पाकिस्तान में महंगाई दर ज्यादा रहने से भी उसकी करेंसी की वैल्यू घटती है, जबकि भारत में स्थिति काफी हद तक नियंत्रित रहती है.

यह भी पढ़ें - Iran Frozen Funds: ईरान के कितने डॉलर अमेरिका में हैं फ्रीज, उससे कितने दिन चल सकता है ईरानियों का खर्चा?

Published at : 12 Apr 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan US Dollar Indian Rupee Vs Pakistani Rupee Currency Comparison
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