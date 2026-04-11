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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIran Frozen Funds: ईरान के कितने डॉलर अमेरिका में हैं फ्रीज, उससे कितने दिन चल सकता है ईरानियों का खर्चा?

Iran Frozen Funds: ईरान के कितने डॉलर अमेरिका में हैं फ्रीज, उससे कितने दिन चल सकता है ईरानियों का खर्चा?

Iran Frozen Funds: आज ईरान और अमेरिका के बीच अहम बातचीत होने वाली है. इसी बीच आइए जानते हैं अमेरिका में ईरान का कितना पैसा फ्रीज है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 11 Apr 2026 02:11 PM (IST)
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  • ईरान की 2.05 बिलियन डॉलर की संपत्ति अमेरिका में फ्रीज है।
  • कानूनी विवादों के कारण इस राशि को निकालना जटिल है।
  • यह राशि ईरान के दैनिक सरकारी खर्च को सात दिन चलाएगी।
  • बढ़ती महंगाई और मुद्रा के अवमूल्यन से संकट गहराया।

Iran Frozen Funds: मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है. इसी बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज ईरान और अमेरिका के बीच अहम बातचीत होने वाली है. इस दौरान आपको बता दें कि ईरान का काफी पैसा अमेरिका में फंसा हुआ है. दरअसल इस पैसे को अमेरिका में फ्रीज कर दिया गया है.  लेकिन सवाल यह उठाता है कि अगर उसे जारी कर दिया जाए तो वह देश के खर्चों को कितने समय तक चल सकता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

अमेरिका में कुल फ्रीज की गई संपत्ति 

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक ईरान की लगभग 1.97 बिलियन की वित्तीय संपत्ति अमेरिकी बैंक खातों में फ्रीज है. इसमें न्यूयॉर्क सिटी बैंक जैसे संस्थान भी शामिल हैं. इसके अलावा कांग्रेस नेशनल रिसर्च सर्विस का ऐसा अनुमान है कि ईरान की लगभग 50 मिलियन डॉलर की रियल एस्टेट संपत्ति भी जब्त कर ली गई है. कुल मिलाकर ईरान की लगभग 2.05 बिलियन डॉलर की संपत्ति अमेरिका में फ्रीज है.

इन पैसों को लेकर कानूनी विवाद 

यह दो बिलियन डॉलर का वित्तीय संपत्ति कोष सिर्फ यूं ही नहीं पड़ा है. दरअसल यह एक लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद का हिस्सा है. इसकी जांच इस समय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कर रहा है. यह मामला मालिकाना हक और मुआवजे के दावों से जुड़ा है. इस वजह से इन पैसों को तुरंत निकालना काफी मुश्किल है. 

ईरान का रोजाना का सरकारी खर्च 

इस रकम की अहमियत समझने के लिए हमें ईरान के रोजाना के खर्चों पर नजर डालनी होगी. हाल के अनुमानों के आधार पर ईरान का सालाना सरकारी बजट लगभग 106 बिलियन डॉलर है. यानी कि रोजाना लगभग 290 मिलियन डॉलर खर्च होते हैं. 

अगर ईरान को अपनी फ्रिज की गई 2.05 बिलियन डॉलर की रकम पूरी तरह मिल जाती है तो आम दिनों में यह सरकार के कुल खर्च को सिर्फ 7 दिनों तक ही पूरा कर पाएगी. अगर सिर्फ जरूरी सार्वजनिक खर्च को ही गिना जाए तो यह रकम 13 दिनों तक चल सकती है. 

महंगाई और आर्थिक संकट का असर 

2026 में हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं. ईरान को काफी ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और इसकी दर 62% से 68% के बीच बताई जा रही है. अगर खाने-पीने की चीजों की महंगाई की बात करें तो यह 100% के करीब पहुंच चुकी है. सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं पर बढ़ते खर्च की वजह से सरकार का रोजाना का खर्च बढ़कर 300 से 350 मिलियन डॉलर प्रतिदिन हो गया है. 

अगर इन सबको ध्यान में रखें तो फ्रीज हुए 2.05 बिलियन डॉलर सिर्फ 7 दिनों तक ही चल पाएंगे. इसके अलावा ईरानी मुद्रा में भी भारी गिरावट आई है जिससे उसकी क्रय शक्ति 30% से 40% तक कम हो गई है.

यह भी पढ़ें: होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की तरह क्या हिंद महासागर में भारत भी वसूल सकता है टैक्स, समंदर में किसका चलता है कानून?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 02:10 PM (IST)
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