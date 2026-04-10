पाकिस्तान के जिस सेरेना होटल में रुकेगा अमेरिका-ईरान का डेलीगेशन, वहां एक रात का किराया कितना?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ईरान-अमेरिका वार्ता के लिए इस्लामाबाद सेरेना होटल को चुना गया.

होटल के डीलक्स कमरे का किराया लगभग 13,000 रुपये प्रति रात है.

इसमें कुल 387 कमरे, कई रेस्टोरेंट और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं.

यह पाकिस्तान के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले होटलों में शुमार है.

Islamabad Serena Hotel Fare: मिडिल ईस्ट में लंबे तनाव के बाद अब अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज पर आ रहे हैं. इस अहम बातचीत के लिए पाकिस्तान की राजधानी में मौजूद लग्जरी होटल को चुना गया है. यह होटल सिर्फ ठहरने की जगह नहीं है, बल्कि हाई-प्रोफाइल बैठकों का बड़ा केंद्र भी माना जाता है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस होटल में यह डेलीगेशन रुकेगा, वहां एक रात का किराया कितना है और वहां क्या सुविधाएं मिलती हैं.

कहां हो रही है ईरान अमेरिका की बड़ी बातचीत?

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के मशहूर सेरेना होटल को चुना गया है. यह होटल देश के सबसे लग्जरी 5 स्टार होटलों में गिना जाता है. लंबे समय से यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की मीटिंग्स और हाई-प्रोफाइल मेहमानों का आना-जाना रहा है.

कब और कैसे बना सेरेना होटल?

सेरेना होटल का उद्घाटन 11 मार्च 2002 को हुआ था. उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने इसे लॉन्च किया था. होटल का मालिकाना हक आगा खान फंड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पास है और इसका संचालन इसकी सहायक कंपनी टूरिज्म प्रमोशन सर्विस करती है.

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सेरेना होटल का एक रात का किराया कितना?

अगर किराये की बात करें तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि सेरेना होटल में एक डीलक्स रूम का किराया करीब 143 डॉलर यानी लगभग 13 हजार रुपये से शुरू होता है. कई बार यह 150 से 200 डॉलर तक पहुंच जाता है. एग्जीक्यूटिव रूम का किराया 200 से 250 डॉलर यानी करीब 23 हजार रुपये तक जाता है. रिपोर्ट्स की मानें तो सबसे महंगा प्रेसिडेंशियल सुइट करीब 1000 डॉलर यानी लगभग 93 हजार रुपये प्रति रात तक पहुंचता है.

डिजाइन, बनावट और व्यू क्यों है खास?

इस होटल की डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट नय्यर अली दादा ने तैयार की है. इसमें पारंपरिक पाकिस्तानी कला के साथ मुगल और मूरिश स्टाइल की झलक देखने को मिलती है. ग्रीन मार्बल, लकड़ी की छत और खास फैब्रिक से इसे सजाया गया है. करीब 270 करोड़ रुपये की लागत से बने इस होटल को 14 एकड़ में फैले गार्डन के बीच तैयार किया गया है. यह होटल शहर के बीचोंबीच स्थित है और इसके आसपास मार्गल्ला हिल्स और रावल झील जैसे खूबसूरत लोकेशन हैं. होटल के कई कमरों से पहाड़ियों का सीधा व्यू भी मिलता है, जो इसे और खास बनाता है.

कितने कमरे और क्या-क्या हैं सुविधाएं?

इस होटल में कुल 387 कमरे हैं, जिनमें 52 सुइट्स शामिल हैं. इन्हें डीलक्स, एग्जीक्यूटिव, जूनियर सुइट, एग्जीक्यूटिव सुइट और प्रेसिडेंशियल सुइट जैसी कैटेगरी में बांटा गया है. हर कमरे में मिनीबार, किंग या क्वीन साइज बेड और आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जिससे मेहमानों को लग्जरी अनुभव मिलता है. होटल में राकापोशी, जमाना, दावत, बारादरी, अल मगरीब और वाइल्ड राइस जैसे कई रेस्टोरेंट हैं. यहां पाकिस्तानी, एशियन, मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल फूड मिलता है. इसके अलावा कॉफी शॉप, स्विमिंग पूल, गार्डन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आउटडोर स्पेस भी मौजूद है.

कितनी होती है कमाई?

रिपोर्ट्स बताती हैं कि सेरेना होटल पाकिस्तान के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले होटलों में शामिल है. 2025 के शुरुआती 9 महीनों में इसकी कमाई करीब 11 अरब पाकिस्तानी रुपये रही है. वहीं 2023 में इसकी कुल कमाई भारतीय रुपये में 4 हजार करोड़ से ज्यादा बताई गई थी.

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