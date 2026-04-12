Ayush Mhatre IPL Salary: IPL के एक मैच के लिए आयुष म्हात्रे को कितनी फीस देता है CSK, वैभव सूर्यवंशी से कम या ज्यादा?
Ayush Mhatre IPL Salary: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार जीत हासिल की है. इसी बीच आइए जानते हैं सीएसके के आयुष म्हात्रे की आईपीएल सैलरी के बारे में.
- सीएसके ने वापसी की, संजू सैमसन और आयुष म्हात्रे की हाफ सेंचुरी जीती।
- दोनों खिलाड़ियों को हर मैच के ₹7.5 लाख, मैच फीस समान।
- सालाना कॉन्ट्रैक्ट में वैभव सूर्यवंशी ₹1.10 करोड़, आयुष म्हात्रे ₹30 लाख।
- आईपीएल पेमेंट में तय कॉन्ट्रैक्ट और प्रति मैच फीस शामिल।
Ayush Mhatre IPL Salary: चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 में एक शानदार जीत के साथ वापसी की है. संजू सैमसन की शानदार सेंचुरी और आयुष म्हात्रे की हाफ सेंचुरी की बदौलत सीएसके ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ यह दमदार जीत हासिल की. आयुष म्हात्रे की दमदार पारी ने सबका ध्यान खींचा. मैच के दौरान जब आयुष 59 रन पर थे तभी उनको रिटायर आउट होने का मैसेज मिला और उन्हें मैदान से बाहर आना पड़ा. वहीं लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर आयुष म्हात्रे हर आईपीएल मैच में कितना कमाते हैं और उनकी कमाई वैभव सूर्यवंशी से कितनी ज्यादा या फिर कम है.
दोनों खिलाड़ियों का वेतन
आईपीएल 2025 से बीसीसीआई ने एक नया नियम लागू किया है. इस नियम के मुताबिक हर खिलाड़ी को एक तय मैच फीस मिलती है. चाहे वह प्लेइंग 11 का हिस्सा हो या फिर इंपैक्ट प्लेयर , इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी को हर मैच के लिए ₹7.5 लाख मिलते हैं. इसका मतलब है कि उनकी प्रति मैच की कमाई में कोई भी अंतर नहीं है. दोनों खिलाड़ियों को हर मैच के लिए बराबर ही भुगतान किया जाता है.
कहां पर है अंतर?
हालांकि मैच फीस तो एक जैसी ही है लेकिन असली अंतर उनके सालाना आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट में नजर आता है. राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को ₹1.10 करोड़ में साइन किया है और चेन्नई सुपर किंग्स ने आयुष म्हात्रे को ₹30 लाख की बेस प्राइस पर खरीदा है. इसका मतलब है कि वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे की सीजनल सैलरी से 3 गुना ज्यादा कमाते हैं.
आईपीएल सैलेरी स्ट्रक्चर
आईपीएल के पेमेंट सिस्टम के दो मुख्य हिस्से होते हैं. पहला है कॉन्ट्रैक्ट की तय रकम. यह खिलाड़ियों को इस बात की परवाह किए बिना मिलती है कि उन्होंने कितने मैच खेले हैं. दूसरा है मैच फीस. इसे हाल ही में खिलाड़ियों की सक्रिय भागीदारी को इनाम देने के लिए शुरू किया गया है. यह सिस्टम निष्पक्षता को पक्का करता है.
दिलचस्प बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट में अंतर होने के बावजूद भी दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. वैभव सूर्यवंशी ने अपनी जोरदार बैटिंग और 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से सबको प्रभावित किया है. इसी के साथ आयुष म्हात्रे सीएसके के लिए एक भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर उभरे हैं. बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की कमाई में संतुलन बनाने के लिए मैच फीस की शुरुआत की थी. पहले जिन खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट की रकम कम होती थी उन्हें लगातार खेलने के बावजूद काफी कम पैसे मिलते थे. अब हर मैच ₹7.5 लाख का नियम यह पक्का करता है कि लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सही रकम मिले.
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Source: IOCL