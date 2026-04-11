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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजVaibhav Suryavanshi IPL Earnings: IPL का एक मैच खेलकर कितना पैसा कमा रहे वैभव सूर्यवंशी? रकम जानकर उड़ेंगे होश

Vaibhav Suryavanshi IPL Earnings: IPL का एक मैच खेलकर कितना पैसा कमा रहे वैभव सूर्यवंशी? रकम जानकर उड़ेंगे होश

Vaibhav Suryavanshi IPL Earnings: राजस्थान रॉयल्स के शानदार खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने आरसीबी के खिलाफ एक धमाकेदार पारी खेली. आइए जानते हैं कि यह खिलाड़ी एक आईपीएल मैच से कितना कमा लेता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 11 Apr 2026 12:31 PM (IST)
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  • वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के लिए ₹1.10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया।
  • उनकी प्रति मैच मूल कमाई लगभग ₹7.85 लाख है।
  • मैच फीस मिलाकर प्रति मैच कुल कमाई ₹15.35 लाख हो जाती है।
  • किसान परिवार से आए सूर्यवंशी ने कम उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया।

Vaibhav Suryavanshi IPL Earnings: आईपीएल 2026 के 16वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराकर चौंका दिया. राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने खूब सुर्खियां बटोरी. उन्होंने एक जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए सिर्फ 26 गेंद में 78 रन बनाए. इस युवा बल्लेबाज ने ना सिर्फ मैच जिताया बल्कि रातों-रात अपनी कीमत भी कई गुना बढ़ा ली. आइए जानते हैं वैभव सूर्यवंशी एक आईपीएल मैच के लिए असल में कितना कमा रहे हैं.

राजस्थान रॉयल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 

वैभव सूर्यवंशी ने फिलहाल आईपीएल 2026 सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स के साथ कुल ₹1.10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. इस फ्रेंचाइजी से यह उनकी मूल कमाई है. भले ही वे किसी भी मैच में कैसा भी प्रदर्शन करें यह फीस उन्हें मिलनी ही है.

प्रीति मैच कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब

अगर हम उनके कुल कॉन्ट्रैक्ट को 14 मैचों के एक सामान्य लीग सीजन में बांटें तो उनकी मूल कमाई लगभग ₹7.85 लाख प्रति मैच बैठती है. यह वह तय लागत है जो फ्रेंचाइजी उनकी सेवाओं के लिए हर मैच में खर्च करती है.

अतिरिक्त मैच फीस 

कॉन्ट्रैक्ट के अलावा आईपीएल खिलाड़ियों को मैच फीस भी मिलती है. मौजूदा नियमों के मुताबिक यह लगभग ₹7.50 लाख प्रति मैच होती है. यह राशि अलग से दी जाती है और उनकी कुल कमाई में काफी इजाफा करती है. 

प्रति मैच कुल कमाई 

जब दोनों हिस्सों को मिला दिया जाता है तब वैभव की कुल कमाई एक मैच के लिए लगभग ₹15.35 लाख हो जाती है. यानी कि इस कमाई में कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा और मैच फीस दोनों शामिल है. उनके जबरदस्त प्रदर्शन के आधार पर विशेषज्ञों का मानना है कि उनके असली बाजार मूल्य में काफी ज्यादा इजाफा हो चुका है.

बिहार के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी का सफर उनकी बल्लेबाजी जितना ही शानदार रहा है. घरेलू क्रिकेट से लेकर आईपीएल के मंच पर छा जाने तक वैभव उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो पल भर में ही मैच का रुख बदल सकते हैं.

वैभव सूर्यवंशी का शुरुआती सफर 

वैभव सूर्यवंशी का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में हुआ था. वे एक किसान परिवार से आते हैं. सिर्फ 4 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता संजीव सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में क्रिकेट खेलना शुरू किया था. अपनी स्किल्स को निखारने के लिए उन्होंने समस्तीपुर की एक स्थानीय अकादमी से लेकर पटना और मुजफ्फरपुर तक का सफर तय किया है. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए काफी कम उम्र में ही अपनी पहचान बनाई और अब वह आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं.

यह भी पढ़ें: किस शहर के रहने वाले हैं मुकुल चौधरी, जिन्होंने कोलकाता के जबड़े से छीन ली जीत?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 12:31 PM (IST)
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RR Vs RCB IPL 2026 Vaibhav Suryavanshi IPL Earnings
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