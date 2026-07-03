भरत तिवारी एनकाउंटर केस पर फिर बोले जीतन राम मांझी, 'यदि सरकार में शामिल लोगों को…'

भरत तिवारी एनकाउंटर केस (Bharat Tiwari Encounter Case) में लगातार बयानबाजी हो रही है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) शुरू से पुलिस के समर्थन में बयान दे रहे हैं. भरत तिवारी को लेकर वे कई सवाल उठा चुके हैं कि उसके पास से पिस्टल कहां से आई, उस पर एससी-एसटी का केस था, और अब उन्होंने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है.

शुक्रवार (03 जुलाई, 2026) को उन्होंने अपने एक्स हैंडल से उन्होंने पोस्ट किया और काफी कुछ कहा. एक्स पर उन्होंने लिखा है, "भरत तिवारी का एनकाउंटर हत्या की नीयत से किया गया था कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई उसके लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन हो गया है. आयोग की रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए… बिना रिपोर्ट आए यह कहना कि भरत तिवारी की हत्या ही हुई है यह कहीं से ठीक नहीं…"

आगे लिखते हैं, "यदि सरकार में शामिल लोगों को लगता है कि भरत तिवारी की हत्या हुई है तो आयोग के गठन की आवश्यकता ही क्या है, आयोग को भंग कीजिए और दोषी पदाधिकारियों को फांसी लगा ही दीजिए."

भरत तिवारी का इंकाउंटर हत्या के नीयत से किया गया था कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई उसके लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन हो गया है।आयोग की रिपोर्ट तो आ जाने दिजिए

बिना रिपोर्ट आए यह कहना कि भरत तिवारी की हत्या ही हुई है यह कहीं से ठीक नहीं।

यदि सरकार में शामिल लोगों को लगता है… — Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) July 3, 2026

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पुलिस ने जो किया ठीक किया: मांझी

दूसरी ओर जीतन राम मांझी ने एक टीवी चैनल से बातचीत में भरत तिवारी के मामले में कहा, "पुलिस क्या… अगर मेरे ऊपर कोई रिवॉल्वर ताने और हम हाथ में दही जमाकर बैठें ये नहीं हो सकता है. इसलिए पुलिस ने जो किया ठीक किया."

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पुलिस ने तो न्यायसंगत पैर में गोली मारी. पैर में गोली लगने के बाद भी वो (भरत तिवारी) जाकर पिस्टल लेना चाहा अगर वो पकड़ लेता तो निश्चित रूप से इन लोगों (पुलिस को) को मार देता. वैसी परिस्थिति में अगर पुलिस ने दोबारा गोली चलाई तो क्या गलत किया?

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