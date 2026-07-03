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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी एनकाउंटर केस पर फिर बोले जीतन राम मांझी, 'यदि सरकार में शामिल लोगों को…'

भरत तिवारी एनकाउंटर केस पर फिर बोले जीतन राम मांझी, 'यदि सरकार में शामिल लोगों को…'

Jitan Ram Manjhi on Bharat Tiwari Encounter Case: जीतन राम मांझी का कहना है कि बिना रिपोर्ट आए यह कहना कि भरत तिवारी की हत्या हुई है, यह ठीक नहीं है. पढ़िए उन्होंने क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 03 Jul 2026 07:09 PM (IST)
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भरत तिवारी एनकाउंटर केस (Bharat Tiwari Encounter Case) में लगातार बयानबाजी हो रही है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) शुरू से पुलिस के समर्थन में बयान दे रहे हैं. भरत तिवारी को लेकर वे कई सवाल उठा चुके हैं कि उसके पास से पिस्टल कहां से आई, उस पर एससी-एसटी का केस था, और अब उन्होंने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. 

शुक्रवार (03 जुलाई, 2026) को उन्होंने अपने एक्स हैंडल से उन्होंने पोस्ट किया और काफी कुछ कहा. एक्स पर उन्होंने लिखा है, "भरत तिवारी का एनकाउंटर हत्या की नीयत से किया गया था कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई उसके लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन हो गया है. आयोग की रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए… बिना रिपोर्ट आए यह कहना कि भरत तिवारी की हत्या ही हुई है यह कहीं से ठीक नहीं…"

आगे लिखते हैं, "यदि सरकार में शामिल लोगों को लगता है कि भरत तिवारी की हत्या हुई है तो आयोग के गठन की आवश्यकता ही क्या है, आयोग को भंग कीजिए और दोषी पदाधिकारियों को फांसी लगा ही दीजिए."

यह भी पढ़ें- 'चिराग जो करते हैं हम भी करेंगे?', भरत तिवारी के यहां गए केंद्रीय मंत्री तो भड़के जीतन राम मांझी

पुलिस ने जो किया ठीक किया: मांझी

दूसरी ओर जीतन राम मांझी ने एक टीवी चैनल से बातचीत में भरत तिवारी के मामले में कहा, "पुलिस क्या… अगर मेरे ऊपर कोई रिवॉल्वर ताने और हम हाथ में दही जमाकर बैठें ये नहीं हो सकता है. इसलिए पुलिस ने जो किया ठीक किया."

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पुलिस ने तो न्यायसंगत पैर में गोली मारी. पैर में गोली लगने के बाद भी वो (भरत तिवारी) जाकर पिस्टल लेना चाहा अगर वो पकड़ लेता तो निश्चित रूप से इन लोगों (पुलिस को) को मार देता. वैसी परिस्थिति में अगर पुलिस ने दोबारा गोली चलाई तो क्या गलत किया?

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी के परिवार से मिलकर चिराग पासवान ने क्या बात की? पिता ने बताया- '3-4 दिन के अंदर…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 03 Jul 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
Jitan Ram Manjhi BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter Bharat Tiwari
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