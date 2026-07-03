जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गई हैं. वह ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुईं. महबूबा मुफ्ती को इस समारोह में शामिल होने के लिए ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के कार्यालय की ओर से आधिकारिक निमंत्रण मिला था.

बताया गया है कि वह जम्मू-कश्मीर की पहली गैर-शिया राजनीतिक नेता हैं जिन्हें इस तरह के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया. नियमित उड़ानें बंद होने की वजह से ईरान सरकार ने विशेष विमान की व्यवस्था की थी, जिससे आमंत्रित मेहमान तेहरान पहुंचे.

अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में हुई थी. उनका अंतिम संस्कार 9 जुलाई को मशहद में होना है. महबूबा मुफ्ती का यह दौरा सिर्फ एक शोक यात्रा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके कई राजनीतिक और कूटनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं.

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महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की शहादत पर अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त करने के लिए तेहरान में होना मेरे लिए सम्मान की बात है, वे एक सम्मानित नेता थे जिन्होंने धारा के विपरीत खड़े होने का साहस किया और पीड़ितों के लिए संघर्ष किया."

सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, सियासी संदेश भी

महबूबा मुफ्ती का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब पश्चिम एशिया की राजनीति लगातार चर्चा में है. ईरान और इजराइल के बीच बढ़े तनाव के दौरान महबूबा मुफ्ती ने खुलकर ईरान के समर्थन में बयान दिए थे. वहीं भारत सरकार ने पूरे विवाद में संतुलित और तटस्थ रुख अपनाया था.

ऐसे में उनका तेहरान पहुंचना राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि वह एक बार फिर अपने पारंपरिक राजनीतिक रुख को सामने रख रही हैं, जिससे जम्मू-कश्मीर के एक वर्ग के बीच अपनी राजनीतिक पहचान को मजबूत करने की कोशिश भी जुड़ी हुई है. इसमें एक पहलू ये भी है कि जम्मू कश्मीर में बढ़ी संख्या में शिया मुसलमान रहते हैं और ईरान से भावनात्मक जुड़ाव जगजाहिर है. ऐसे में महबूबा मुफ्ती को शिया मुस्लिमों का भविष्य में समर्थन मिल सकता है.

पहले भी जताई थी संवेदना

यह पहला मौका नहीं है जब महबूबा मुफ्ती ने अयातुल्ला अली खामेनेई के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की हो. उनकी मौत के बाद वह नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास भी पहुंची थीं और शोक संवेदना दर्ज कराई थी. अब तेहरान जाकर अंतिम संस्कार में शामिल होना उसी सिलसिले का अगला कदम माना जा रहा है.

महबूबा मुफ्ती का तेहरान दौरा इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि यह ऐसे समय में हुआ है जब ईरान, अमेरिका और इज़राइल के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं. एक ओर भारत सरकार संतुलित कूटनीतिक नीति पर चल रही है, वहीं महबूबा मुफ्ती लगातार ईरान के पक्ष में अपनी राय रखती रही हैं.

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भारत का आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी रहेगा मौजूद

महबूबा मुफ्ती के अलावा भारत सरकार की ओर से भी एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल अंतिम संस्कार में शामिल होगा. केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस विदेश मामलों के प्रमुख सलमान खुर्शीद समेत कई अन्य शिया नेताओं ने भी सलात-अल-जनाज़ा अदा की और दिवंगत के लिए दुआ की. हालांकि सरकारी प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी और महबूबा मुफ्ती की निजी राजनीतिक यात्रा, दोनों की प्रकृति अलग मानी जा रही है.