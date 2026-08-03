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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजविदेशी धरती पर पहला भारतीय रेस्टोरेंट कौन सा, अब उसका क्या हाल?

विदेशी धरती पर पहला भारतीय रेस्टोरेंट कौन सा, अब उसका क्या हाल?

First Indian Restaurant In London: लंदन में हल्दीराम के रेस्टोरेंट में ताला लग गया है. इस खबर के सामने आने के बाद लोगों में यह जानने की इच्छा है कि विदेश में पहला भारतीय रेस्टोरेंट कौन सा था, चलिए जानें.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 03 Aug 2026 05:01 PM (IST)
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  • वित्तीय संकट के कारण 1833 में बंद हुआ, फिर भी नींव रखी।

First Indian Restaurant In London: लंदन के मशहूर लीसेस्टर स्क्वायर में कुछ ही दिन पहले खुले हल्दीराम के नए आउटलेट पर उमड़ी भारी भीड़ ने यह साफ कर दिया कि दुनिया भर में भारतीय जायके की दीवानगी कितनी ज्यादा है. हालांकि अब खबर आई है कि इस रेस्टोरेंट को अस्थाई रूप से बंद करना पड़ा है. इसकी वजह वहां पर हो रहे बिजली के मरम्मत के काम को बताया गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सात समंदर पार भारतीय खाने की इस मशहूर यात्रा का पहला ऐतिहासिक कदम आज से दो सदी पहले रखा गया था? बिहार के पटना से ताल्लुक रखने वाले एक निडर बिजनेसमैन ने ब्रिटेन की धरती पर पहला भारतीय रेस्तरां शुरू करके पश्चिमी दुनिया को हमारे पारंपरिक व्यंजनों और जायके का स्वाद चखाया था. 

पटना से लंदन तक का ऐतिहासिक सफर

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खान-पान का परचम लहराने वाले इस दूरदर्शी शख्स का नाम साके दीन मोहम्मद था. साल 1759 में पटना के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे दीन मोहम्मद ने शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना में अपनी सेवाएं दी थीं. साल 1782 में सैन्य सेवा छोड़ने के बाद वे अपने दोस्त के साथ आयरलैंड पहुंचे. वहां उनकी मुलाकात जेन डेली नाम की महिला से हुई, जिनसे बाद में उन्होंने शादी रचा ली. इसके कुछ साल के बाद यह कपल इंग्लैंड शिफ्ट हो गया. लंदन पहुंचकर जीवन यापन के लिए उन्होंने अपनी अलग-अलग क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए एक अनूठा बिजनेस शुरू करने का फैसला किया.

विदेश में पहले हिंदुस्तानी रेस्तरां की स्थापना

विदेश में भारतीय भोजन परोसने का विचार उस दौर में एकदम नया और अनोखा था. साके दीन मोहम्मद ने साल 1810 में लंदन के पोर्टमैन स्क्वायर स्थित 34 जॉर्ज स्ट्रीट में 'हिंदुस्तान कॉफी हाउस' (Hindoostane Coffee House) के नाम से पहला रेस्तरां खोला. शुरुआती दिनों में इसे 'हिंदुस्तानी डिनर एंड हुक्का स्मोकिंग क्लब' भी कहा गया. इस आउटलेट की अंदरूनी सजावट पूरी तरह से भारतीय कलाकृतियों और नजारों पर आधारित थी. यहां आने वाले ब्रिटिश और विदेशी मेहमानों के लिए आराम से बैठकर असली चिलम तंबाकू के साथ हुक्का पीने और भारतीय माहौल में पारंपरिक देसी पकवानों का स्वाद लेने की खास व्यवस्था की गई थी.

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विदेशी धरती पर पहला भारतीय रेस्टोरेंट कौन सा, अब उसका क्या हाल?

मेन्यू में शामिल लाजवाब देसी व्यंजन

इस ऐतिहासिक रेस्तरां का मेन्यू बहुत ही आकर्षक और विविधता से भरा हुआ था. यहां आने वाले ग्राहकों को मुख्य रूप से तीखी भारतीय करी परोसी जाती थी, जिसमें लॉबस्टर करी और स्वादिष्ट चिकन करी सबसे ज्यादा पसंद की जाती थी. इसके अलावा मेन्यू में एक खास तरह का पाइनएप्पल पुलाव, गर्म भारतीय रोटियां और विभिन्न प्रकार की खट्टी-मीठी देसी चटनियां शामिल थीं. ब्रिटेन के लोगों के लिए इस तरह के खड़े मसालों और तीखे जायके वाले खाने का एकदम नया अनुभव था, जिसे साके दीन मोहम्मद ने बेहद सलीके और मौलिक तरीके से उनके सामने पेश किया था.

आखिर क्यों बंद हुआ हिंदुस्तान कॉफी हाउस?

हालांकि यह अनूठी पहल अपने समय से बहुत आगे की सोच रखती थी. 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन में आम लोगों के बीच घर से बाहर जाकर रेस्तरां में खाना खाने का चलन बिल्कुल नहीं था. प्रचार-प्रसार की कमी और ग्राहकों की संख्या सीमित होने के कारण रेस्तरां को लगातार वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा था. ऐसे में भारी कर्जे में डूबने की वजह से साल 1833 तक आते-आते साके दीन मोहम्मद दिवालिया घोषित हो गए. इस आर्थिक संकट के कारण इस रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद करना पड़ गया. भले ही यह आउटलेट ज्यादा दिन नहीं चला, लेकिन इसने विदेशों में भारतीय भोजन का आधार जरूर रख दिया.


विदेशी धरती पर पहला भारतीय रेस्टोरेंट कौन सा, अब उसका क्या हाल?

वर्तमान में इस जगह की क्या स्थिति है?

आज के समय में पहला भारतीय रेस्टोरेंट 'हिंदुस्तान कॉफी हाउस' भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है और बंद हो चुका है. लेकिन वेस्टमिंस्टर शहर की सरकार ने इस ऐतिहासिक प्रयास और साके दीन मोहम्मद के योगदान को याद रखने के लिए खास कदम उठाया है. जिस जगह पर पहले यह रेस्टोरेंट चलता था, वहां अब एक आधिकारिक ब्लू प्लेक यानी नीली स्मृति पट्टिका लगाई गई है. यह प्लेक दुनिया भर के पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को उस साहसी कदम की याद दिलाती है, जिसने आज पूरे ब्रिटेन और दुनिया भर में भारतीय खान-पान को इतना लोकप्रिय बना दिया है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 05:01 PM (IST)
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