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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCountries With Nuclear Triad: दुनिया में कितने देशों के पास है न्यूक्लियर ट्रायड, क्या भारत भी है इस लिस्ट में शामिल?

Countries With Nuclear Triad: दुनिया में कितने देशों के पास है न्यूक्लियर ट्रायड, क्या भारत भी है इस लिस्ट में शामिल?

Countries With Nuclear Triad : हाल ही में SIPRI की नई रिपोर्ट ने भारत की परमाणु तैयारियों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 12 परमाणु वारहेड तैनात कर दिए हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 11 Jun 2026 08:46 AM (IST)
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Countries With Nuclear Triad : दुनिया में परमाणु हथियार किसी भी देश की सैन्य ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन सिर्फ परमाणु बम होना ही पूरा नहीं होता, बल्कि उन्हें हर परिस्थिति में इस्तेमाल करने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी होती है. इसी क्षमता को मजबूत बनाने के लिए कुछ देशों ने न्यूक्लियर ट्रायड (Nuclear Triad) विकसित किया है. हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की नई रिपोर्ट ने भारत की परमाणु तैयारियों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 12 परमाणु वॉरहेड तैनात कर दिए हैं.

पहली बार SIPRI ने संकेत दिया है कि भारत कुछ परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की स्थिति में रख रहा है.  रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 तक भारत के पास लगभग 190 परमाणु हथियार हैं, जबकि 2025 में यह संख्या 180 थी. भारत लगातार अपनी परमाणु क्षमता को आधुनिक बना रहा है और इसका सबसे बड़ा आधार उसका न्यूक्लियर ट्रायड है. ऐसे में आइए जानते हैं कि दुनिया में कितने देशों के पास न्यूक्लियर ट्रायड है और इस लिस्ट में क्या भारत भी शामिल  है. 

क्या होता है न्यूक्लियर ट्रायड?

न्यूक्लियर ट्रायड किसी देश की ऐसी परमाणु व्यवस्था है जिसमें वह तीन अलग-अलग माध्यमों से परमाणु हमला करने की क्षमता रखता हो. इन तीन माध्यमों में जमीन से दागी जाने वाली परमाणु मिसाइलें, हवा से परमाणु हथियार ले जाने वाले लड़ाकू विमान या बॉम्बर और समुद्र में मौजूद परमाणु पनडुब्बियां शामिल हैं. इस व्यवस्था का मकसद यह तय करना होता है कि अगर दुश्मन किसी एक माध्यम को नष्ट भी कर दे, तब भी बाकी दो माध्यमों से जवाबी हमला किया जा सके. 

न्यूक्लियर ट्रायड क्यों है इतना जरूरी?

अगर किसी देश के जमीन आधारित मिसाइल ठिकानों या हवाई अड्डों पर हमला हो जाए, तब भी समुद्र में मौजूद पनडुब्बियां जवाबी हमला करने में सक्षम रहती हैं. यही कारण है कि न्यूक्लियर ट्रायड को सेकंड स्ट्राइक क्षमता का सबसे मजबूत आधार माना जाता है यानी दुश्मन के परमाणु हमले के बाद भी जवाब देने की क्षमता बनी रहती है. 

दुनिया में कितने देशों के पास न्यूक्लियर ट्रायड है?

दुनिया के बहुत कम देश ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरह विकसित और संचालित न्यूक्लियर ट्रायड हासिल किया है. इन देशों में भारत, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस शामिल है.  कई बार पाकिस्तान का नाम भी इस लिस्ट में लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर रक्षा विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय संस्थान पाकिस्तान को पूर्ण न्यूक्लियर ट्रायड वाला देश नहीं मानते क्योंकि उसके पास अभी समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोध क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं है. 

यह भी पढ़ें - India Nuclear Weapons Deployed: भारत के अलावा कौन-कौन से देश तैनात रखते हैं परमाणु हथियार? एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट

लिस्ट में क्या भारत भी शामिल?

भारत ने वर्ष 2018 में अपना न्यूक्लियर ट्रायड पूरा किया था. यह उपलब्धि तब हासिल हुई जब भारतीय नौसेना की परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS Arihant ने अपनी पहली ऑपरेशनल डिटरेंस पेट्रोल पूरी की. इसके साथ ही भारत जमीन, हवा और समुद्र तीनों माध्यमों से परमाणु हथियार लॉन्च करने में सक्षम देशों की लिस्ट में शामिल हो गया. 

भारत के न्यूक्लियर ट्रायड 

1. जमीनी क्षमता - भारत की परमाणु शक्ति का जमीन वाला हिस्सा मुख्य रूप से अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों पर आधारित है. इनमें सबसे प्रमुख अग्नि-5 मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 5,500 किलोमीटर तक बताई जाती है. यह लंबी दूरी तक परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है. जमीन से दागी जाने वाली परमाणु मिसाइलों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड (SFC) के पास होती है

2. समुद्री क्षमता - समुद्र आधारित परमाणु शक्ति को न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे सुरक्षित हिस्सा माना जाता है. भारत की परमाणु पनडुब्बी INS Arihant और INS Arighat इस क्षमता की रीढ़ हैं. इन पनडुब्बियों में K-15 सागरिका और K-4 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं. 

3. हवाई क्षमता -  भारत की वायु आधारित परमाणु क्षमता में कई आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं. इनमें Rafale, Sukhoi Su-30MKI, Mirage 2000H, SEPECAT Jaguar शामिल हैं. इन विमानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संकट की स्थिति में इन्हें तुरंत तैनात किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर वापस भी बुलाया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें - Visakhapatnam Steel Plant Accident: कितना होता है पिघली हुई स्टील का तापमान, कितनी देर में यह दे देता है मौत?

Published at : 11 Jun 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
Nuclear Weapons Nuclear Triad SIPRI Report India Nuclear Weapons India Nuclear Triad
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