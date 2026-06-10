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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia Nuclear Weapons Deployed: भारत के अलावा कौन-कौन से देश तैनात रखते हैं परमाणु हथियार? एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट

India Nuclear Weapons Deployed: भारत के अलावा कौन-कौन से देश तैनात रखते हैं परमाणु हथियार? एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट

India Nuclear Weapons Deployed: रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल तैनाती में रखा है. ये हथियार ऐसे सैन्य प्लेटफॉर्म या ठिकानों पर रखा गया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 10 Jun 2026 11:52 AM (IST)
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India Nuclear Weapons Deployed: दुनिया की प्रतिष्ठित हथियार निगरानी संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की नई रिपोर्ट ने भारत को लेकर बड़ा खुलासा किया है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल तैनाती में रखा है. इन हथियारों को  ऐसे सैन्य प्लेटफॉर्म या ठिकानों पर रखा गया है जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है.

इस रिपोर्ट ने दुनिया का ध्यान भारत की परमाणु रणनीति की ओर खींचा है. ऐसे में हर कोई सवाल कर रहा है कि क्या भारत के अलावा और भी देश अपने परमाणु हथियार तैनात रखते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि भारत के अलावा कौन-कौन से देश परमाणु हथियार तैनात रखते हैं. 

क्या होता है तैनात परमाणु हथियार?

तैनात या डिप्लॉयड परमाणु हथियार वे होते हैं जिन्हें मिसाइलों, लड़ाकू विमानों या परमाणु पनडुब्बियों के साथ जोड़कर तैयार स्थिति में रखा जाता है. इन हथियारों को जरूरत पड़ने पर कम समय में लॉन्च किया जा सकता है. इसके अलावा जो हथियार केंद्रीय भंडारण स्थलों पर रखे जाते हैं, उन्हें ऑपरेशनल तैनाती में नहीं माना जाता है, ऐसे हथियारों को इस्तेमाल करने से पहले कई तकनीकी और सैन्य प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. 

भारत ने पहली बार तैनात किए 12 परमाणु हथियार

SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 तक भारत के पास लगभग 190 परमाणु वॉरहेड हैं. इनमें से 12 हथियारों को ऑपरेशनल तैनाती की श्रेणी में रखा गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि भारत अपने परमाणु हथियारों और लॉन्च सिस्टम को अलग-अलग रखता है, लेकिन अब मिसाइलों के कैनिस्टराइजेशन, परमाणु पनडुब्बियों की गश्त और कुछ हथियारों की तैनाती से संकेत मिलता है कि भारत ने अपनी तैयारी को और मजबूत किया है. 

भारत के अलावा कौन-कौन से देश परमाणु हथियार तैनात रखते हैं?

1. संयुक्त राज्य अमेरिका - SIPRI की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुछ ही देशों के पास ऐसे परमाणु हथियार हैं जो सक्रिय तैनाती में हैं. अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकतों में से एक है. उसके पास लगभग 1,770 तैनात परमाणु वॉरहेड हैं. ये मिसाइलों, बमवर्षक विमानों और परमाणु पनडुब्बियों पर तैनात हैं. 

2. रूस - रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु भंडार माना जाता है. रिपोर्ट के अनुसार उसके पास करीब 1,796 तैनात परमाणु वॉरहेड हैं. रूस और अमेरिका मिलकर दुनिया के ज्यादा परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखते हैं. 

3. फ्रांस - फ्रांस के पास लगभग 280 तैनात परमाणु हथियार हैं. ये मुख्य रूप से पनडुब्बियों और रणनीतिक विमानों के जरिए संचालित किए जाते हैं. 

4.  यूनाइटेड किंगडम - ब्रिटेन के पास लगभग 120 तैनात परमाणु हथियार हैं. उसका परमाणु प्रतिरोधक तंत्र मुख्य रूप से समुद्र आधारित पनडुब्बियों पर निर्भर करता है. 

5. चीन - चीन तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है. SIPRI के मुताबिक चीन के पास 34 तैनात परमाणु वॉरहेड हैं और उसका कुल परमाणु भंडार 620 तक पहुंच चुका है. 

6. भारत - भारत पहली बार इस सूची में शामिल हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 12 परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल तैनाती में रखा है. 

यह भी पढ़ें - Qadiani community : कौन हैं कादियानी समुदाय? मुसलमान होते हुए भी नहीं है मक्का में हज करने की इजाजत

किन देशों के पास परमाणु हथियार हैं लेकिन तैनात नहीं?

SIPRI के अनुसार कुछ देशों के पास परमाणु हथियार तो हैं, लेकिन उन्हें सक्रिय तैनाती की श्रेणी में नहीं रखा गया है. जिसमें पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु वॉरहेड हैं, लेकिन रिपोर्ट में किसी भी हथियार को तैनात नहीं माना गया है. इजरायल के पास परमाणु हथियार हैं, हालांकि उसने कभी आधिकारिक रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम की पुष्टि नहीं की है. उत्तर कोरिया के पास लगभग 60 परमाणु हथियार होने का अनुमान है, लेकिन तैनात हथियारों की संख्या साफ नहीं है. SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 तक दुनिया में कुल 12,187 परमाणु वॉरहेड मौजूद हैं. इनमें से लगभग 4,012 हथियार तैनात हैं, जबकि बाकी केंद्रीय भंडारण में रखे गए हैं. 

यह भी पढ़ें - Underground River: जमीन के नीचे बहती है भारत की कौन-सी नदी, जहां कहां-कहां मिलते हैं इसके निशान?

Published at : 10 Jun 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
SIPRI Report India Nuclear Weapons World Nuclear Weapons Nuclear Weapon Deployment
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