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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजVisakhapatnam Steel Plant Accident: कितना होता है पिघली हुई स्टील का तापमान, कितनी देर में यह दे देता है मौत? 

Visakhapatnam Steel Plant Accident: कितना होता है पिघली हुई स्टील का तापमान, कितनी देर में यह दे देता है मौत? 

Visakhapatnam Steel Plant Accident: विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में हादसा बहुत ज्यादा पिघले हुए स्टील को ले जा रही लैडल के फटने से हुआ. लैडल फटने के तुरंत बाद ही कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई.

By : कविता गाडरी | Updated at : 10 Jun 2026 04:25 PM (IST)
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Visakhapatnam Steel Plant Accident: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित विजाग स्टील प्लांट में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर कर दिया है. दरअसल, यहां क्रेन से ले जाए जा रहे पिघले हुए स्टील से भरी लैडल फट गई, जिसके बाद लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर वाला स्टील मजदूरों पर गिर पड़ा. इस हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई और मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है. इस हादसे के बाद यह भी सवाल उठने लगा है कि आखिर पिघली हुई स्टील का तापमान कितना होता है? 

कितना होता है पिघली हुई स्टील का तापमान?

स्टील एक मिश्रधातु है जो मुख्य रूप से लोहे और कार्बन से मिलकर बनती है. अलग-अलग ग्रेड की स्टील का गलनांक अलग होता है. आमतौर पर स्टील 1370 डिग्री सेल्सियस से 1530 डिग्री सेल्सियस के बीच पिघलती है. वहीं स्टील प्लांट में इसे पूरी तरह तरल अवस्था में रखने और ढालने के लिए तापमान अक्सर 1550 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया जाता है. विशाखापट्टनम हादसे में भी जिस पिघले हुए स्टील की बात सामने आई है, उसका तापमान करीब 1600 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है. तुलना करें तो यह तापमान ज्वालामुखी के लावा से भी कई मामलों में ज्यादा गर्म हो सकता है. 

क्यों रखी जाती है इतनी गर्म स्टील?

स्टील को केवल पिघलाना ही काफी नहीं होता है. इसे अलग-अलग आकार में ढालने और इससे अशुद्धियों को हटाने के लिए काफी ज्यादा तापमान पर रखा जाता है. स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जैसे विशाल भट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है, जहां स्टील को पूरी तरह तरल बनाए रखने के लिए हजारों डिग्री तापमान पैदा किया जा सकता है

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1600 डिग्री तापमान से इंसानी शरीर पर क्या पड़ता है असर? 

मानव शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है. वहीं स्किन 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर कुछ ही सेकंड में जल सकती है. अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर 1600 डिग्री सेल्सियस  तापमान वाली पिघली स्टील गिर जाए तो स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है. पिघली हुई स्टील में इतनी गर्म होती है कि वह स्किन, मांसपेशियों और हड्डियों तक को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है. एक्सपर्ट के अनुसार , तने ज्यादा तापमान पर शरीर के कांटेक्ट में आने पर कुछ ही सेकंड में चौथी डिग्री तक से जलन घाव हो सकते हैं, जो स्किन के साथ-साथ अंदरूनी टिश्यूज को भी नष्ट कर देते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 10 Jun 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Temperature Of Molten Steel Andhra Pradesh Steel Plant Tragedy Visakhapatnam Steel Plant Accident Steel Plant Accident
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