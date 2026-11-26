Constitution Day: देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है. साल 1949 में संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था, इसीलिए साल 2015 से संविधान दिवस को ऐसे दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब हम संविधान के प्रति मूल्यों पर विचार कर सकें. आज इस दिन के खास मौके पर यह जानना जरूरी है कि क्या आपातकाल संविधान का हिस्सा है और किस अनुच्छेद में इसकी इजाजत मिलती है.

क्या इमरजेंसी संविधान का हिस्सा है?

हां आपातकाल से जुड़े प्रावधान संविधान का हिस्सा हैं. ये संविधान के भाग XVIII (18) में अनुच्छेद 352 से 360 तक दर्ज किए गए हैं. भारतीय संविधान में आपातकाल सिर्फ तीन परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है-

राष्ट्रीय आपातकाल: अनुच्छेद 352 के तहत बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है.

राष्ट्रपति शासन: संविधान का अनुच्छेद 356 कहता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने या शासन ठीक से न चल पाने की स्थिति में इसे लागू किया जाता है.

वित्तीय आपातकाल: अनुच्छेद 360 के तहत भारत या उसके किसी भी हिस्से में वित्तीय स्थिरता होने पर या फि उसकी साख को खतरा होने पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है.

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भारत में कब-कब लागू हुआ आपातकाल?

भारत में अभी तक तीन बार आपातकाल लागू करने की स्थिति रही है. पहली बार साल 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 से 1977 तक.

1962 का आपातकाल

भारत और चीन का युद्ध 1962 में लड़ा गया था. चीन के साथ युद्ध के दौरान देश की सुरक्षा को खतरा हुआ, तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी घोषणा की थी.

1971 का आपातकाल

साल 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराने के लिए भारत ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था. भारत की युद्ध में भागीदारी के कारण ही आपातकाल लगाया गया. यह निर्णय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लिया था.

1975 से 1977 तक आंतरिक आपातकाल

इस आपातकाल की घोषणा भी इंदिरा गांधी ने की थी और इसे उनके शासनकाल का काला अध्याय कहा जाता है. इसे उनके सत्ता के दुरुपयोग के रूप में देखा गया था. इस दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

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