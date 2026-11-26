Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 15-59 आयुवर्ग के मुस्लिम पुरुषों में मृत्यु दर कम।

अनुसूचित जाति/जनजाति पुरुषों में मृत्यु दर अधिक; महिलाओं में अंतर कम।

मुस्लिम बच्चों की मृत्यु दर कम, आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण।

शराब कम सेवन, स्वास्थ्य पहुंच मृत्यु दर प्रभावित करती है।

Hindu Muslim Mortality Rates: भारत में मृत्यु दर में अंतर अलग-अलग धार्मिक और सामाजिक समूह के बीच देखने को मिलता है. लेकिन धर्म किसी व्यक्ति के लिए मृत्यु के जोखिम को तय नहीं करता. डेमोग्राफिक रिसर्च में सितंबर 2026 में छपी एक स्टडी से यह पता चलता है कि 15 से 59 साल की उम्र के मुस्लिम पुरुषों में उच्च जाति के हिंदू पुरुषों की तुलना में मृत्यु का जोखिम कम था. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों में मृत्यु दर ज्यादा पाई गई.

वयस्कों की मृत्यु दर से जुड़ी स्टडी क्या बताती है?

डेमोग्राफिक रिसर्च के 55वें अंक में भारत में वयस्कों की मृत्यु दर में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं नाम का एक शोध पत्र छपा था. इसके लेखक मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के मोरध्वज धाकड़ और मुंबई के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज की प्रोफेसर नंदिता सैकिया थे. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के दौरों 1998-99, 2015-16 और 2019-21 के आंकड़ों का विश्लेषण किया.

NFHS-5 के मुताबिक 15 से 59 साल की उम्र के पुरुषों में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु की अनुमानित संभावना अनुसूचित जाति पुरुषों के लिए 256, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 254 और उच्च जाति के हिंदू पुरुषों के लिए 197 थी. आर्थिक स्थिति, रहने की जगह और राज्य जैसी वजह लोगों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम पुरुषों में मृत्यु का जोखिम उच्च जाति के हिंदू पुरुषों की तुलना में 21 प्रतिशत कम था.

महिलाओं के मामले में शोधकर्ताओं को मुस्लिम महिलाओं को उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के बीच कोई खास अंतर नहीं मिला. हालांकि अनुसूचित जाति की महिलाओं में मृत्यु का जोखिम, उच्च जाति की हिंदू महिलाओं की तुलना में 19% ज्यादा था.

बच्चों की मृत्यु दर के आंकड़े क्या बताते हैं?

NFHS-5 के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर हिंदू बच्चों में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 42.8 थी. इसके साथ मुस्लिम बच्चों में यह 39.2 थी. जनरल ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स में छपी एक और रिसर्च से यह पता चलता है कि मुस्लिम बच्चों को मिलने वाले बेहतर जीवन संभावना का दो तिहाई से ज्यादा हिस्सा उनके जीवन के पहले 30 दिनों के दौरान देखने को मिलता है.

इनकम और सामाजिक स्थिति मृत्यु दर को कैसे प्रभावित करती हैं?

आर्थिक अंतर काफी ज्यादा मायने रखते हैं. सबसे गरीब परिवारों के पुरुषों में मृत्यु की अनुमानित संभावना प्रति 1000 पुरुषों पर 280 थी. इसी के साथ सबसे अमीर परिवारों के पुरुषों में यह आंकड़ा 158 का था. समायोजित विश्लेषण से पता चला कि अमीर परिवारों के पुरुषों में मृत्यु का जोखिम 62% कम था.

मुस्लिम पुरुषों में शराब का कम सेवन एक संभावित वजह हो सकता है लेकिन स्टडी इस एकमात्र वजह नहीं मानती है. शहरी क्षेत्र में रहना और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी मृत्यु दर को प्रभावित कर सकती है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों में आर्थिक तंगी, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं तक सीमित पहुंच भी ज्यादा जोखिम से जुड़ी हो सकती हैं.

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