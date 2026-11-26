Cricket Ball Tampering: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम इस वक्त सुर्खियों में है. चर्चा में रहने का कारण कोई मैच नहीं बल्कि क्रिकेट बॉल टैंपरिंग का मसला है. ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के सैंडपेपर विवाद के बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि 2018 के इस मामले के महज छह महीने बाद ही टीम ने एक बार फिर से गेंद से छेड़छाड़ की थी. 2018 में दुबई में हुए ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैच में मिंट के जरिए बॉल टैम्परिंग की बात सामने आई थी. लेकिन क्या आपको पता है कि मिंट वाले थूक में ऐसा क्या होता है कि गेंद स्विंग करने लग जाती है, आइए जानते हैं.

कैसे स्विंग करती है गेंद?

क्रिकेट मैच में गेंद को स्विंग कराने के लिए एक तरफ से चिकना और चमकदार बनाए रखा जाता है, जबकि इसके दूसरे हिस्से को पिच से और बैट से टकराकर खुरदरा होने दिया जाता है. जब चिकनी सतह से गेंद फेंकी जाती है तो तो हवा तेजी और कम घर्षण के बहती है और इससे गेंद स्विंग होती है. लेकिन जब खुरदरी सतह से गेंद को फेंका जाता है तो हवा धीमी और टर्बुलेंट हो जाती है. हवा की स्पीड की वजह से बॉल के दोनों तरफ एयर प्रेशर में अंतर आता है और वह तेजी से स्विंग होती है.

मिंट वाले थूक से कैसे होती है स्विंग?

नमी से चमड़ा नरम होता है और उसे चिकनाहट मिलती है. दरअसल लार में पहले से ही पानी और प्राकृतिक तत्व मौजूद रहते हैं. इसे बॉल पर लगाने से सतह चिकनी व चमकदार हो जाती है, जिससे रिवर्स स्विंग आसानी से होती है. क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी मुंह में मिंट या लॉजेंज रखते हैं, जिससे लार पतली हो और अधिक मात्रा में बने. इससे बार-बार गेंद पर स्विंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके और उस पर चमक लाई जा सके. हालांकि आईसीसी के नियमों के तहत इस तरह की हरकत करना और गेंद पर लार लगाकर उसे चमकाना प्रतिबंधित है. यह बॉल टेम्परिंग की श्रेणी में आता है.

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कब लगाई थी इस पर रोक?

मई 2020 में जब दुनिया में कोरोना महामारी फैली थी उस वक्त गेंद पर थूक लगाने के लिए अस्थाई रूप से बैन लगाया गया था. जिसके बाद सितंबर 2022 में मेरिलबोन क्रिकेट क्लब और आईसीसी ने मिलकर इसे स्थाई रूप से प्रतिबंधित कर दिया और बॉल टैम्परिंग की श्रेणी में डाल दिया. अब नियम कहते हैं कि खिलाड़ी गेंद को चमकाने के लिए सिर्फ अपने पसीने या फिर अपने कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं. थूक, मिंट या किसी भी बाहरी चीज का इस्तेमाल गेंद पर करना बैन है.

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