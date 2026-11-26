Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सड़कों पर पीले-काले बैरिकेड सुरक्षा-सावधानी हेतु उपयोग होते हैं।

पीला रंग रेटिना की विशेष कोशिकाओं द्वारा आसानी से दिखता है।

रात-कोहरे में पीले की दृश्यता कई कारकों पर निर्भर।

काली धारियां पीले रंग को उभारकर रुकावट स्पष्ट दिखाती हैं।

Yellow Road Barricades: सड़कों, निर्माण स्थलों और खतरनाक रास्तों पर पीले और काले रंग की बैरिकेड्स आमतौर पर देखे जाते हैं. इनके रंग लोगों का ध्यान खींचते हैं, रूकावटों को आसपास की चीजों से अलग दिखाते हैं और सावधानी बरतने के संकेत भी देते हैं. पीला रंग कई तरह की स्थितियों में आसानी से दिख जाता है. लेकिन काली धारियां एक मजबूत अंतर पैदा करती हैं. हालांकि बैरिकेड हर जगह पहले नहीं होते. इनमें नारंगी, सफेद और रिफ्लेक्टिव रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है.

पीला रंग ध्यान क्यों खींचता है?

हमारी आंखों के रेटिना में तीन तरह की कोन कोशिकाएं होती हैं. इन्हें L, M और S कहा जाता है. ये लाइट की अलग-अलग वेवलेंथ के प्रति प्रतिक्रिया करती हैं. पीला रंग देखने के लिए मुख्य रूप से L और M कोन कोशिकाओं से मिलने वाले संकेतों का मेल काम आता है. इसकी चमक और आसपास के रंगों के साथ इसका कंट्रास्ट इसे आसानी से ध्यान में लाने लायक बनाता है.

ड्राइवर पेरीफेरल विजन पर भी निर्भर करते हैं. सामने देखते हुए भी वह अपने देखने के दायरे के किनारों पर हो रही हलचल को भांप सकते हैं. चमकीली पीली चीज उनका ध्यान खींच सकती हैं. लेकिन यह दावा गलत है कि पीला रंग लाल रंग की तुलना में 1.24 गुना तेजी से दिखाई देता है.

अंधेरे में चीजों को देखने की क्षमता बदल जाती है. कम रोशनी में रॉड कोशिकाएं ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं. इसी के साथ रंगों में फर्क करने की क्षमता कम हो जाती है. रात के समय पीला रंग दिन जैसी पूरी चमक नहीं बनाए रखता और ना ही यह हमेशा लाल रंग से ज्यादा साफ दिखाई देता है.

कोहरा और रोशनी पूरी कहानी नहीं बताते

पीली लाइट की वेवलेंथ लाल से कम लेकिन नीली से ज्यादा होती है. इसका मतलब यह नहीं है कि यह कोहरे को चीर सकता है या फिर काफी दूर से दिखाई दे सकता है. पानी की बूंद प्रकाश को बिखेर देती है और किसी बैरिकेड का दिखाना उसके रंग, चमक, आकार और रिफ्लेक्टिव गुणों पर निर्भर करता है.

ऐसा भी नहीं है कि पीला रंग हर स्थिति में सबसे कम चकाचौंध पैदा करता है. बैरिकेड की सतह और उस पर पड़ने वाली रोशनी की मात्रा भी इस बात को तय करती है कि वह कितना साफ दिखाई देगा.

पीले रंग के साथ काला रंग क्यों जोड़ा जाता है?

पीले बैकग्राउंड और काली धारी के बीच का कंट्रास्ट बैरिकेड को सड़क, धूल और आसपास की दूसरी चीजों से अलग दिखाता है. इससे लोगों को यह समझने में मदद मिलती है कि सामने कोई रुकावट है. सुरक्षा संकेत में अलग-अलग संदेश देने के लिए रंगों का इस्तेमाल भी किया जाता है. लाल रंग तुरंत आने वाले खतरे या फिर रुकने की जरूरत का संकेत देता है जबकि पीला रंग आमतौर पर चेतावनी या फिर सावधानी बरतने का इशारा करता है.

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