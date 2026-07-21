INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCJP Protest: कैसे काम करता है आंसू गैस का गोला, पहली बार कहां हुआ था इसका प्रयोग?

CJP Protest: कैसे काम करता है आंसू गैस का गोला, पहली बार कहां हुआ था इसका प्रयोग?

CJP Protest: दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए. आइए जानते हैं कि आंसू गैस के गोले कैसे काम करते हैं और सबसे पहले इनका इस्तेमाल कहां हुआ था.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 21 Jul 2026 11:55 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • इसका पहला उपयोग 1912 में फ्रांस में हुआ था।

CJP Protest: दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया. इसके बाद भीड़ को काबू करने वाले इस साधन को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया गया. जब सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों का आमना सामना हुआ तो सवाल यह उठे कि यह गोले असल में कैसे काम करते हैं, फटने पर क्या होता है और दुनिया भर में पुलिस बल इनका इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं? हालांकि इसे आमतौर पर आंसू गैस कहा जाता है लेकिन तकनीकी रूप से यह कोई गैस नहीं होती. इसके बजाय इसमें ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कुछ समय के लिए आंख, त्वचा और सांस लेने के सिस्टम में जलन पैदा करते हैं, इससे लोगों को उस जगह से हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है.

आंसू गैस असल में गैस नहीं है 

अपने प्रचलित नाम के बावजूद भी वैज्ञानिक नजरिए से आंसू गैस कोई गैस नहीं है. ज्यादातर आधुनिक आंसू गैस के गोलों में o-chlorobenzlidene malononitrile या chloroacetophenone जैसे केमिकल बारीक पाउडर या फिर लिक्विड के रूप में होते हैं. गोले के अंदर चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट जैसे जलने वाले पदार्थ होते हैं. जब गोला दागा जाता है तो ये पदार्थ जलने लगते हैं और केमिकल को हवा में डूबे धुएं या फिर धुंध के घने बादल के रूप में फैला देते हैं.  

इंसानी शरीर पर कैसा पड़ता है असर? 

गोले से निकलने वाले केमिकल कण आंख, त्वचा, नाक और सांस की नली में मौजूद दर्द महसूस करने वाले नर्व रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं. संपर्क में आने के कुछ ही सेकंड के अंदर शरीर प्रतिक्रिया करता है और काफी ज्यादा आंसू निकलते हैं. इसी के साथ आंखों में तेज जलन, जोरदार खांसी, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, त्वचा में जलन और कुछ मामलों में जी मचलना या फिर उल्टी जैसे समस्या होती है. 

वैसे तो यह अनुभव काफी ज्यादा दर्दनाक होता है लेकिन इसका असर आमतौर पर कुछ समय के लिए ही रहता है. जब भी कोई व्यक्ति प्रभावित इलाके से निकलकर ताजी हवा में जाता है तो संपर्क के स्तर के आधार पर आमतौर पर 15 से 30 मिनट के अंदर लक्षण कम होने लगते हैं.

आंसू गैस का गोला कैसे दागा जाता है? 

आंसू गैस के गोले खास लॉन्चर या फिर दंगा रोधी बंदूकों का इस्तेमाल करके दागे जाते हैं. टारगेट एरिया में गिरने के बाद गोला अंदर ही अंदर जलता है और कुछ समय तक लगातार केमिकल वाला धुआं छोड़ता रहता है. इससे जलन पैदा करने वाला पदार्थ बड़े इलाके में फैल जाता है. हवा की दिशा और मौसम की स्थिति इस बात को तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है कि धुआं कितनी तेजी से और कितनी दूर तक जाएगा. 

यह भी पढ़ेंः यह है अब तक का सबसे आक्रामक आंदोलन, जानें कितने आंदोलनकारियों की गई थी जान?

आंसू गैस का इस्तेमाल सबसे पहले कहां हुआ था? 

आंसू गैस का घरेलू इस्तेमाल सबसे पहले 1912 में हुआ था. उस वक्त फ्रांस की पेरिस पुलिस ने अपराधियों को काबू करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एथिल ब्रोमोएसीटेट भरे ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया था. 

इसका पहला सैन्य इस्तेमाल ठीक 2 साल बाद अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में हुआ था. उस वक्त फ्रांसीसी सैनिकों ने जर्मन ट्रेंच पर आंसू गैस के गोले दागे. यहीं से युद्ध के मैदान में केमिकल इरिटेंट्स का इस्तेमाल शुरू हुआ.

यह भी पढ़ेंः क्या है सतलुज नदी का इतिहास, जानें क्यों कहा जाता था इसे हिंदुस्तान पर राज करने की चाबी?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 21 Jul 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
CJP Protest Tear Gas Shell How Tear Gas Works
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
CJP Protest: कैसे काम करता है आंसू गैस का गोला, पहली बार कहां हुआ था इसका प्रयोग?
कैसे काम करता है आंसू गैस का गोला, पहली बार कहां हुआ था इसका प्रयोग?
जनरल नॉलेज
CJP Protest Jantar Mantar: कितनी मजबूत होती है संसद की सुरक्षा, जानें कितने लेयर में तैनात होते हैं जवान
कितनी मजबूत होती है संसद की सुरक्षा, जानें कितने लेयर में तैनात होते हैं जवान
जनरल नॉलेज
CJP Protest: यह है अब तक का सबसे आक्रामक आंदोलन, जानें कितने आंदोलनकारियों की गई थी जान?
यह है अब तक का सबसे आक्रामक आंदोलन, जानें कितने आंदोलनकारियों की गई थी जान?
जनरल नॉलेज
करोड़ों का बंगला और लग्जरी गाड़ी, ये हैं भारत के सबसे अमीर भिखारी; हैरान कर देगी नेटवर्थ
करोड़ों का बंगला और लग्जरी गाड़ी, ये हैं भारत के सबसे अमीर भिखारी; हैरान कर देगी नेटवर्थ
Advertisement

वीडियोज

DGP की '​मौत मिस्ट्री'!
BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff On Canada: डोनाल्ड ट्रंप ने अब कनाडा पर लगाया 50 फीसदी टैरिफ, शराब, डेयरी समेत लिस्ट में हैं ये प्रोडक्ट्स
डोनाल्ड ट्रंप ने अब कनाडा पर लगाया 50 फीसदी टैरिफ, शराब, डेयरी समेत लिस्ट में हैं ये प्रोडक्ट्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AIMIM चीफ ओवैसी की शर्तों पर अखिलेश के करीबी नेता का पलटवार, B-टीम की छवि सुधारने की दी नसीहत
AIMIM चीफ ओवैसी की शर्तों पर अखिलेश के करीबी नेता का पलटवार, B-टीम की छवि सुधारने की दी नसीहत
इंडिया
CJP Protest LIVE: संसद मार्च में घायल छात्रों से मिलेंगे राहुल गांधी, जंतर-मंतर पर CJP का प्रोटेस्ट जारी, अभिजीत दीपके भी मौजूद
LIVE: संसद मार्च में घायल छात्रों से मिलेंगे राहुल गांधी, जंतर-मंतर पर CJP का प्रोटेस्ट जारी, दीपके भी मौजूद
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
'जैसे आपने संजू और वैभव सूर्यवंशी का करियर खराब किया, वैसे ही अब आप...', पूर्व क्रिकेटर टीम इंडिया में किसपर भड़के
'जैसे आपने संजू और वैभव सूर्यवंशी का करियर खराब किया, वैसे ही अब आप...', पूर्व क्रिकेटर टीम इंडिया में किसपर भड़के
इंडिया
'मुझे माफ कर दो...', लाठीचार्ज के अगले ही दिन CJP के अभिजीत दीपके ने किससे कहा सॉरी?
'मुझे माफ कर दो...', लाठीचार्ज के अगले ही दिन CJP के अभिजीत दीपके ने किससे कहा सॉरी?
महाराष्ट्र
'तो क्या CJP के सदस्य...', प्रियंका चतुर्वेदी ने विजेता दहिया के वायरल वीडियो पर उठाया सवाल
'तो क्या CJP के सदस्य...', प्रियंका चतुर्वेदी ने विजेता दहिया के वायरल वीडियो पर उठाया सवाल
एग्रीकल्चर
गार्डन में लगे गुलाब के पौधे में नहीं आ रहे फूल, ये गलतियां तो नहीं कर रहे आप?
गार्डन में लगे गुलाब के पौधे में नहीं आ रहे फूल, ये गलतियां तो नहीं कर रहे आप?
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget