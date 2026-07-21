'तो क्या CJP के सदस्य...', प्रियंका चतुर्वेदी ने विजेता दहिया के वायरल वीडियो पर उठाया सवाल

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेता दहिया सोमवार (20 जुलाई) को जंतर-मंतर पर हुए 'संसद मार्च' में शामिल नहीं हुए. इस दौरान सुभाष पैलेस मेट्रो स्टेशन पर उनका बर्गर खाते हुए वीडियो सामने आया है. जिसको लेकर दो युवकों ने उनसे सवाल खड़े किए और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है.

सीजेपी प्रवक्ता विजेता दहिया के वीडियो पर पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी सवाल खड़े कर दिए है. उन्होंने सवाल पूछा, "तो क्या सीजेपी के प्रवक्ता विजेता दहिया, जो हर मंच पर नाचते-गाते रहे हैं, जिन्होंने स्वामी प्रेमानंद महाराज का अपमान किया, वह कल विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए? क्या यह सही है?"

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क्या उनमें कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं- प्रियंका चतुर्वेदी

प्रियंका चतुर्वेदी के पोस्ट पर एक यूजर ने बताया कि हां उसने बर्गर खाया. जिस पर प्रियंका ने लिखा, "उनका एक अजीबोगरीब वीडियो है जिसमें वे कह रहे हैं कि वे जवाबदेह नहीं हैं और राजनीति से उनका कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि वे निर्वाचित नहीं हैं। क्या उनमें कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है?

आखिर क्या है पूरा मामला?

दरअसल सोमवार (20 जुलाई) को दोपहर 2 बजे जब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी सड़कों पर उपद्रव कर रहे थे तब सीजेपी का प्रवक्ता नेताजी सुभाष पैलेस मेट्रो स्टेशन पर बर्गर खा रहे थे. जिस पर दो लड़कों- आयुष और ऋतिक ने विजेता से सवाल किया कि वे जंतर-मंतर पर क्यों नहीं गए.

क्या उन्होंने सिर्फ प्रदर्शनकारियों को लाठी खाने के लिए छोड़ दिया है. इस पर विजेता दहिया ने बयान जारी कर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि वे कई रातों से सोए नहीं थे इसलिए प्रदर्शन के दौरान मौजूद नहीं थे. फिलहाल विजेता दहिया के शामिल न होने को लेकर छात्रों ने एक तरफ सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले में नेताओं की भी एंट्री हो गई है.

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