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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCjp Protest Lathi Charge: पुलिस की इस लाठी से क्यों थर-थर कांपते हैं अपराधी, CJP के प्रदर्शन में लाठीचार्ज के बीच जानें जवाब

Cjp Protest Lathi Charge: पुलिस की इस लाठी से क्यों थर-थर कांपते हैं अपराधी, CJP के प्रदर्शन में लाठीचार्ज के बीच जानें जवाब

Cjp Protest Lathi Charge: बीते दिन सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. इस दौरान आपने जो पुलिस के हाथों में सफेद रंग की स्टिक देखी, चलिए उसकी खासियत जानें.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 21 Jul 2026 04:37 PM (IST)
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Cjp Protest Lathi Charge: संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जमकर बलाव देखने को मिला. बीते दिन सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता और छात्रों ने जंतर-मंतर से संसद भवन की तरफ मार्च निकालने की कोशिश की. प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जब सुरक्षा घेरा और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगी तो पुलिस को हालात पर काबू करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. देखते ही देखते मौके पर अफरातफरी मच गई और पुलिस पर पत्थरबाजी भी हुई. छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें आपको उनके हाथों में सफेद सी स्टिक दिख रही होगी. आइए आज इस खास लाठी और उसकी ताकत के बारे में जानें.

पॉलीकॉर्बोनेट लाठी की खासियत

समय के साथ सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस बल ने पुराने ढर्रे को छोड़कर काफी वक्त पहले आधुनिक पॉलीकार्बोनेट लाठियों को अपना लिया है. पारदर्शी और प्लास्टिक जैसी दिखने वाली यह स्पेशल लाठी दिखने में भले ही बांस की तुलना में हल्की लगे, लेकिन इसका असर बहुत तेज होता है. लगभग 3-4 फीट लंबी इस स्टिक के दोनों सिरों पर मजबूत चमड़ा लगा होता है. भारी न होने की वजह से पुलिस के जवान इसे आसानी से संभाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर भीड़ को काबू में करने के लिए इसका तेजी से इस्तेमाल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: CJP Protest: भारत में विरोध-प्रदर्शन का अधिकार कहां से मिलता है, संविधान क्या कहता है?

मारक क्षमता और शरीर पर इसका असर

पॉलीकार्बोनेट लाठी की सबसे बड़ी खासियत इसका जबरदस्त लचीलापन है. जब पुलिस किसी प्रदर्शनकारी या फिर अपराधी पर इससे वार करती है, तो शरीर पर तेज बिजली का झटका लगने जैसा तीखा अहसास होता है. जब यह लाठी हवा में लहराकर किसी पर पड़ती है तो स्पार्क जैसी खौफनाक आबाज निकलती है जो उपद्रवियों में दहशत भर देती है. इसकी मार का पता तुरंत नहीं चलता है, लेकिन करीब 4-5 घंटे के बाद चोट वाली जगह पर भयंकर दर्द और भारी सूजन आ जाती है. हैरानी की बात यह है कि इस लाठी से मार के बाद चोट लगने के बावजूद चमड़ी पर कोई निशान नहीं बनता है.

पुरानी लकड़ी की लाठियों में क्या थीं खामियां?

पहले के समय में पुलिस बेकाबू भीड़ को शांत करने और अपराधियों से निपटने के लिए बांस या मजबूत लकड़ी से बनी भारी लाठियों का इस्तेमाल करती थी. हालांकि इन पारंपरिक लाठियों को लंबे वक्त तक हाथ में उठाकर घूमना पुलिस के लिए काफी थकाऊ था. इसके अलावा लकड़ की लाठी बार-बार इस्तेमाल करने से टूट जाती थी और उसमें दरारें आ जाती थीं. सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उस लाठी से लोगों को बेहद गंभीर या जानलेवा चोट लग जाती थी. इससे पुलिस की कार्रवाई अक्सर विवादों में घिरती थी और मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठते थे.

यह भी पढ़ें: CJP Sansad March: प्रदर्शन के दौरान कौन देता है लाठी चार्ज का ऑर्डर, क्या जवान खुद लेते हैं फैसला?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 21 Jul 2026 04:37 PM (IST)
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