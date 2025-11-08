हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजचीन ने बनाया अपना सबसे एडवांस्ड वॉरशिप, यह कितने देशों के लिए बड़ा खतरा?

चीन ने बनाया अपना सबसे एडवांस्ड वॉरशिप, यह कितने देशों के लिए बड़ा खतरा?

China Fujian Third Aircraft Carrier: चीन ने अपना सबसे एडवांस वॉरशिप तैयार कर दिया है. फुजियान की लहरों के साथ चीन ने समुद्रों पर अपना नया दावा ठोक दिया है. आइए जानें कि यह किन देशों के लिए चुनौती है.

By : निधि पाल | Updated at : 08 Nov 2025 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

एक ऐसा युद्धपोत जो समंदर की लहरों पर सिर्फ तैरता नहीं, बल्कि दुनिया की रणनीतिक तस्वीर को बदलने की ताकत रखता है. चीन ने आखिरकार अपने सबसे एडवांस्ड विमानवाहक पोत फुजियान को सेवा में उतार दिया है. राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में हुआ यह लॉन्च सिर्फ एक नौसेना समारोह नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन की दिशा में चीन की खुली चुनौती है. सवाल अब यह है कि क्या हिंद महासागर की लहरें अब नई दहाड़ सुनने वाली हैं और यह किन देशों को खुली चुनौती है?

फुजियान की एंट्री से हिली दुनिया की नौसेना रणनीति

बीजिंग के एक भव्य समारोह में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जब फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किया, तो यह पल चीन के इतिहास का सबसे अहम सैन्य मील का पत्थर बन गया है. सरकारी मीडिया के मुताबिक, यह चीन का अब तक का सबसे एडवांस्ड विमानवाहक युद्धपोत है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम लगा है. यह वही तकनीक है जो अमेरिका जैसे देशों की नौसेना को तेजी और शक्ति देती है. इस तकनीक से विमान पारंपरिक स्टीम कैटापल्ट की तुलना में कहीं अधिक तेज और सटीक तरीके से उड़ान भर सकते हैं.

फुजियान चीन का तीसरा विमानवाहक पोत है, लेकिन तकनीकी दृष्टि से यह अब तक का सबसे शक्तिशाली है. इससे पहले चीन के पास लियाओनिंग और शानडोंग जैसे कैरियर थे पर वे रूसी तकनीक पर आधारित थे. फुजियान पूरी तरह चीन में डिजाइन और निर्मित किया गया है. यानी यह ‘मेड इन चाइना’ नौसैनिक प्रभुत्व की असली झलक है.

किन देशों के लिए है खतरा?

ताइवान जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच यह कदम अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है. चीन अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक समुद्री शक्ति बनने की ओर अग्रसर है. इस लॉन्च ने जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे देशों की भी चिंता बढ़ा दी है, जो पहले से ही चीन की नौसैनिक गतिविधियों को लेकर सतर्क हैं.

अमेरिकी को सीधी चुनौती

फुजियान के कमीशन होने से अमेरिका की दशकों पुरानी नौसैनिक बढ़त को अब सीधी चुनौती मिलती दिख रही है. चीन के इस तीसरे कैरियर की तैनाती से उसकी पहुंच पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र तक बढ़ जाएगी. इसका मतलब है कि गुआम, जापान और ताइवान के आस-पास के इलाकों में अब चीन की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी.

हालांकि अमेरिका अभी भी 11 न्यूक्लियर कैरियर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति है, लेकिन चीन की यह चाल एक चेतावनी है कि आने वाले वर्षों में ताकत का यह संतुलन बदल सकता है.

भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौती

भारत के लिए यह विकास एक रणनीतिक चिंता का विषय है. फुजियान भविष्य में हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय हो सकता है, जहां चीन पहले ही अपनी ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ रणनीति के तहत ग्वादर (पाकिस्तान) और हंबनटोटा (श्रीलंका) जैसे बंदरगाहों पर अपनी मौजूदगी बढ़ा चुका है. अगर फुजियान जैसे पोत वहां तैनात किए गए, तो यह भारत की समुद्री बढ़त के लिए गंभीर चुनौती हो सकती है.

भारत का तीसरा विमानवाहक पोत IAC-2 अब भी मंजूरी के इंतजार में है, जिससे नौसैनिक असंतुलन और बढ़ सकता है. वहीं भारत के दो कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत फिलहाल प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन चीन के तीन पोतों की तुलना में यह संख्या कम है.

भविष्य की चुनौती और वैश्विक प्रभाव

फुजियान का कमीशन होना तत्काल युद्ध का संकेत नहीं, बल्कि आने वाले दशकों के रणनीतिक बदलाव का इशारा है. चीन अब अपनी सैन्य शक्ति को खुले तौर पर वैश्विक मंच पर दिखाने लगा है. यह कदम अमेरिका, भारत और इंडो-पैसिफिक देशों के लिए एक चेतावनी है कि आने वाले समय में समुद्र की गहराइयों में भी शक्ति संतुलन का खेल और जटिल होने वाला है.

यह भी पढ़ें: कैसे काम करता है एयरपोर्ट का ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम, यह खराब हुआ तो फ्लाइट्स पर कितना असर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 08 Nov 2025 10:43 AM (IST)
Tags :
CHINA China Fujian China Advance Warship Fujian Aircraft Carrier
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
ओटीटी
Baramulla OTT Release: मानव कौल की ‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
Advertisement

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
ओटीटी
Baramulla OTT Release: मानव कौल की ‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
ट्रेंडिंग
जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा
जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा
लाइफस्टाइल
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
जनरल नॉलेज
बैलेट पेपर से कैसे होती थी वोटों की गिनती, कितने दिन में आते थे नतीजे?
बैलेट पेपर से कैसे होती थी वोटों की गिनती, कितने दिन में आते थे नतीजे?
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget