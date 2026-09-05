क्या पुलिस बिना वारंट के आपका घर चेक कर सकती है, जानें क्या कहते हैं नियम?
Police Search: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या पुलिस बिना सर्च वारंट के भी किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ले सकती है या फिर नहीं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
- भारतीय कानून में पुलिस कुछ खास परिस्थितियों में बिना वारंट तलाशी ले सकती है।
- सबूत नष्ट होने, अपराधी भागने या गंभीर अपराध में तलाशी अनुमत है।
- तलाशी के कारण दर्ज हों और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य है।
- महिला पुलिस अधिकारी ही किसी महिला की तलाशी कर सकती है।
Police Search: भारतीय कानून के तहत पुलिस सर्च वारंट प्राप्त किए बिना किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ले सकती है. लेकिन सिर्फ कुछ खास और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त परिस्थितियों में ही. यह शक्ति असीमित नहीं है इसका इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता. ऐसी तलाशी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 185 द्वारा शासित की जाती है. कानून पुलिस को बिना वारंट के कार्रवाई करने की अनुमति देता है लेकिन तब जब वारंट का इंतजार करने से जांच प्रभावित हो सकती है या फिर जरूरी सबूत नष्ट हो सकते हैं. इसी के साथ इस शक्ति के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का इरादा है.
पुलिस बिना वारंट के किसी घर की तलाशी कब ले सकती है?
प्रमुख परिस्थितियों में से एक सबूत नष्ट होने का जोखिम है. अगर किसी जांच अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि तलाशी में देरी करने से जरूरी सबूत छुपाए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं या फिर नष्ट हो सकते हैं तो पुलिस से पहले वारंट प्राप्त किए बिना तलाशी ले सकती है.
दूसरी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब माना जाता है कि कोई संदिग्ध या फिर ज्ञात अपराधी किसी घर के अंदर छुपा हुआ है. अगर ऐसी संभावना है कि पुलिस द्वारा वारंट के प्रतीक्षा करते समय व्यक्ति भाग सकता है तो कानून के तहत तत्काल कार्रवाई उचित हो सकती है.
हत्या, डकैती या फिर चोरी जैसे अपराधों सहित गंभीर या फिर संज्ञेय अपराधों की जांच के दौरान वारंट रहित तलाशी भी की जा सकती है, जहां तत्काल जहां जरूरी हो सकती है. तलाशी तब भी हो सकती है जब मकान मालिक या फिर कानूनी रूप से अनुमति देने का हकदार कोई दूसरा व्यक्ति पुलिस को परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए अपनी मर्जी से सहमति देता है.
सामान्य आपराधिक प्रक्रिया कानून के अलावा कुछ खास कानून अतिरिक्त खोज शक्तियां देते हैं. उदाहरण के लिए एनडीपीएस अधिनियम में नशीली दवाओं से संबंधित मामलों में खोजों से संबंधित खास प्रावधान शामिल हैं. इसी के साथ यूएपीए उस कानून के अंतर्गत आने वाले अपराधों से जुड़े मामलों में शक्तियां प्रदान करता है.
पुलिस को किन नियमों का पालन करना चाहिए?
बिना वारंट की तलाशी लेने की शक्ति पुलिस को कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी करने की अनुमति नहीं देती है. तलाशी के दौरान कुछ सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए.
कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए
वारंटी रहित तलाशी लेने से पहले जांच अधिकारी को ऐसा करने के कारणों को केस डायरी या फिर उचित आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा. अधिकारी को यह भी बताना होगा की तलाशी लेने से पहले वारंट प्राप्त करना संभव क्यों नहीं था. यह उन स्थिति का रिकॉर्ड बनाता है जिसकी वजह से पुलिस को अपनी वारंट रहित तलाशी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा.
स्वतंत्र गवाह मौजूद होने चाहिए
खोज प्रकिया लागू कानूनी प्रावधानों के अधीन, गवाह के रूप में इलाके के स्वतंत्र और सम्मानित निवासियों की उपस्थिति का भी प्रावधान करती है. उनकी उपस्थिति एक अतिरिक्त सुरक्षा देती है और यह स्थापित करने में मदद करती है की खोज कैसे की गई थी.
मेमो और जब्ती सूची खोजें
अगर पुलिस तलाशी के दौरान कोई वस्तु या फिर दूसरा साक्ष्य ढूंढती है और जब्त करती है तो एक खोज मेमो और जब्ती सूची तैयार की जानी चाहिए. यह जब्त की गई वस्तुओं को रिकॉर्ड करता है और गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित होता है.
जब्ती सूची की एक प्रति परिसर के मालिक या फिर उसके कब्जे वाले व्यक्ति को निशुल्क प्रदान की जाती है. इससे कब्जेदार को तलाशी के दौरान ली गई संपत्ति का आधिकारिक रिकॉर्ड मिल जाता है.
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महिलाओं को क्या सुरक्षा उपलब्ध है?
कानून में तलाशी के दौरान महिलाओं से संबंधित सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं. अगर पर्दा या फिर एकांतवास का पालन करने वाली कोई महिला परिसर में मौजूद है तो तलाशी लेने से पहले उसे उचित समय और हटने का मौका दिया जाना चाहिए. जहां किसी महिला की तलाशी की जरूरत है वहां तलाशी एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए.
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