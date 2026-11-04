Poverty Rate India: भारत में पिछले कुछ दशकों से गरीबी उन्मूलन एक प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक एजेंडा रहा है, लेकिन हाल ही में सामने आए आंकड़े देश की बदलती तस्वीर को बयान करते हैं. विश्‍व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011 से 2023 के बीच देश में अत्‍यधिक गरीबी के मामलों में लगभग 90 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है. इस दौरान करीब पचास करोड़ लोग गरीबी के चक्र से बाहर निकलने में सफल रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन आंकड़ों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार के लिए गरीबी खत्म करना कोई केवल राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि एक अटूट और समर्पित प्रतिबद्धता है.

वैश्विक स्तर पर भारत की ऐतिहासिक छलांग

भारत ने बीते 12 वर्षों के दौरान दुनिया भर में सबसे तेजी से गरीबी घटाने वाले देशों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया है. वर्ष 2011 में जहां देश की एक बड़ी आबादी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही थी, वहीं 2023 तक आकर अत्यंत गरीब लोगों का दायरा घटकर मात्र 2.6 प्रतिशत रह गया है. विश्‍व बैंक की ओर से जारी अक्टूबर 2026 की 'इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ' रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बीते 12 सालों के दौरान लगभग 49.6 करोड़ यानी करीब पचास करोड़ भारतीयों को गरीबी के स्तर से ऊपर उठाया गया है.

आंकड़ों में गरीबी की बड़ी गिरावट

अगर कमाई और क्रय शक्ति के मानकों पर नजर डालें तो 4 डॉलर 20 सेंट प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत में गरीबी दर 57.7 फीसदी से घटकर 16.1 फीसदी पर आ चुकी है. वहीं दूसरी तरफ, प्रतिदिन तीन डॉलर से कम पर गुजारा करने वाले बेहद गरीब लोगों का अनुपात 27.1 प्रतिशत से सिमटकर अब केवल ढाई प्रतिशत के करीब रह गया है. दूसरे शब्दों में समझें तो पहले जहां हर चार में से एक भारतीय अत्यधिक गरीब था, वहीं अब यह आंकड़ा घटकर लगभग 38 में से एक व्यक्ति पर आ गया है.

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ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर

समग्र प्रगति के बावजूद देश में गरीबी का वितरण पूरी तरह एक समान नहीं है. आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि शहरों की तुलना में देहाती इलाकों में अब भी स्थिति ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनी हुई है. वर्ष 2023 में चार डॉलर बीस सेंट प्रति दिन के आय मानक पर ग्रामीण भारत में गरीबी का स्तर 19.3 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा काफी कम यानी 8.6 प्रतिशत रहा. यह अंतर दर्शाता है कि गांवों तक आर्थिक समृद्धि का लाभ पहुंचाने के लिए अभी और जमीनी काम की आवश्यकता है.

उत्तर भारत से पूर्व का पट्टी क्षेत्र प्रभावित

भौगोलिक दृष्टि से अगर विश्लेषण किया जाए तो देश के एक खास हिस्से में निर्धनता का संकेंद्रण अधिक देखा गया है. उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैले लगातार मैदानी और तटीय पट्टी वाले राज्यों में देश की कुल गरीब आबादी का लगभग 57 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है. विश्व बैंक ने सुझाव दिया है कि देश में गरीबी को और तेजी से खत्म करने के लिए इन विशेष राज्यों में कृषि से इतर अन्य क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर और उत्पादक अवसर पैदा करने होंगे.

रोजगार में वृद्धि और महिलाओं की भागीदारी

वर्ष 2017 से 2023 के बीच देश के भीतर लगभग 13.4 करोड़ नए कामकाजी लोग अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, जो कि कामकाजी उम्र की आबादी में हुई वृद्धि से करीब दोगुना है. इस सकारात्मक बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका ग्रामीण महिलाओं की रही है, जो बड़े पैमाने पर सवैतनिक नौकरियों और काम-धंधों में शामिल हुई हैं. महिलाओं के कमाने से परिवारों की कुल आय बढ़ी है और घरों में निर्भरता का अनुपात घटा है, जिससे बहुआयामी गरीबी को कम करने में बड़ी मदद मिली है.

मजदूरी और वास्तविक आय

यद्यपि रोजगार के आंकड़ों में बड़ा उछाल देखा गया है, लेकिन यह बढ़त कर्मचारियों के वेतन या वास्तविक आय में उस अनुपात में दिखाई नहीं देती. रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि नए बने अधिकांश रोजगार कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में केंद्रित रहे हैं, जिसकी वजह से वास्तविक पारिश्रमिक में बहुत अधिक बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है. कामकाजी लोगों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन उनकी क्रय शक्ति में अपेक्षित सुधार न होना एक चिंता का विषय बना हुआ है.





आय की असमानता का बड़ा फासला

गरीबी घटने के सुखद आंकड़ों के बीच देश में आर्थिक असमानता की एक गहरी खाई भी देखने को मिलती है. वर्तमान में भारत के शीर्ष 10 प्रतिशत कमाने वाले कर्मचारियों की मध्यस्थ आय, सबसे निचले 10 प्रतिशत की कमाई करने वाली आबादी की तुलना में लगभग 13 गुना अधिक है. यह भारी अंतर इस बात का प्रमाण है कि भले ही लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आ गए हों, लेकिन देश के कुल धन और आर्थिक संसाधनों का बड़ा हिस्सा अभी भी कुछ ही हाथों तक सीमित बना हुआ है.

कम शिक्षा और कमजोर संपत्तियों का जोखिम

रिपोर्ट में उन कारकों की भी पहचान की गई है जो किसी परिवार को दोबारा गरीबी के दलदल में धकेल सकते हैं. जिन परिवारों में शिक्षा का स्तर कम है, जिनके पास टिकाऊ परिसंपत्तियां नहीं हैं और जो असंगठित या अस्थिर रोजगार पर निर्भर हैं, वे आर्थिक झटकों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं. साथ ही, जिन घरों में कमाने वालों की तुलना में आश्रित सदस्यों की संख्या ज्यादा है, उनके लिए गरीबी की रेखा से ऊपर टिके रहना एक निरंतर चुनौती बनी रहती है.

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