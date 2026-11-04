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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLadakh Ghost Temple: लद्दाख के इस मंदिर में पानी की बोतलें चढ़ाते हैं लोग, बेहद हैरान करने वाली है वजह

Ladakh Ghost Temple: लद्दाख के इस मंदिर में पानी की बोतलें चढ़ाते हैं लोग, बेहद हैरान करने वाली है वजह

Ladakh Ghost Temple: लद्दाख के गाटा लूप्स में स्थित एक रहस्यमयी मंदिर में लोग प्रसाद के रूप में पानी की बोतलें चढ़ाते हैं, जानिए 17,000 फीट की ऊंचाई पर छिपी इस भूतिया और खौफनाक कहानी का पूरा सच

Written By : निधि पाल |  Updated at : 04 Nov 2026 07:57 PM (IST)
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Ladakh Ghost Temple: लद्दाख की खूबसूरत और दुर्गम वादियों के बीच एक ऐसा रहस्यमयी स्थान है, जहां लोग देवी-देवताओं की मूर्तियों पर फूल-मालाएं नहीं, बल्कि प्लास्टिक की पानी की बोतलें चढ़ाते हैं. मनाली-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर समुद्र तल से करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गाटा लूप्स के 19वें मोड़ पर यह अनोखा मंदिर बना हुआ है. पहाड़ों के घुमावदार रास्तों के बीच स्थित इस छोटे से मंदिर के बाहर पानी की बोतलों का एक विशालकाय पहाड़ दिखाई देता है.

बाइक राइडर्स और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस जगह पर अब तक 1 लाख से ज्यादा प्लास्टिक की बोतलें जमा हो चुकी हैं. पहली नजर में यह कोई कचरे का ढेर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बेहद दर्दनाक और भूतिया कहानी छिपी है.

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एक ट्रक हेल्पर की दर्दनाक मौत

इस अनोखी और अजीबोगरीब परंपरा की शुरुआत साल 1998-1999 के आसपास हुई थी. स्थानीय मान्यताओं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस दौरान भारी बर्फबारी के बीच एक ट्रक इस दुर्गम रास्ते पर आकर खराब हो गया था. कड़ाके की ठंड और बर्फीले तूफान के बीच ट्रक का ड्राइवर अपने बीमार हेल्पर को वहीं गाड़ी की सुरक्षा के लिए छोड़कर मदद लेने पास के किसी गांव की तरफ पैदल ही निकल गया.

पहाड़ों के उस मुश्किल रास्ते पर मौसम इतना खराब हो गया कि ड्राइवर को वापस लौटने में पूरे पांच दिन का समय लग गया. जब ड्राइवर पांच दिन बाद मदद लेकर वापस पहुंचा, तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी. भूख और भीषण प्यास के कारण उस बेबस हेल्पर की तड़प-तड़प कर मौत हो गई थी.

प्यास का भूत और मंदिर का निर्माण

इस दुखद घटना के कुछ समय बाद इस मार्ग से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों और यात्रियों को अजीबोगरीब अनुभवों का सामना करना पड़ा. लोगों का दावा था कि रात के सन्नाटे में इस जगह से गुजरते समय एक साया दिखाई देता था, जो गाड़ियों को रोककर पीने के लिए पानी मांगता था. जो लोग पानी नहीं देते थे, उनके साथ आगे के सफर में कोई न कोई सड़क दुर्घटना या बड़ी तकनीकी खराबी हो जाती थी.

इस रास्ते को सुरक्षित बनाने और उस भटकी हुई आत्मा की शांति के लिए साल 2001 में स्थानीय लोगों और ड्राइवरों ने मिलकर उसी स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया. तब से यहां से गुजरने वाले हर मुसाफिर ने सुरक्षित यात्रा की मन्नत मांगते हुए पानी की बंद बोतल चढ़ाना शुरू कर दिया.

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प्लास्टिक प्रदूषण का बनता बड़ा खतरा

आस्था और सुरक्षा की भावना से शुरू हुई यह परंपरा अब लद्दाख के पर्यावरण के लिए एक गंभीर मुसीबत बनती जा रही है. हर साल पर्यटन सीजन में हजारों की संख्या में यहां आने वाले पर्यटक पानी की बोतलें और कुछ लोग तो सिगरेट-तंबाकू भी चढ़ावे के रूप में छोड़ जाते हैं. पहाड़ों की तेज हवाओं के कारण ये प्लास्टिक की खाली बोतलें उड़कर दूर-दूर तक वादियों में फैल रही हैं, जिससे इस बेहद संवेदनशील इकोसिस्टम को भारी नुकसान पहुंच रहा है.

लद्दाख प्रशासन और कई पर्यावरणविद अब सोशल मीडिया के जरिए यात्रियों से यह अपील कर रहे हैं कि वे अंधविश्वास या आस्था के नाम पर वहां प्लास्टिक की बोतलें छोड़ने के बजाय पत्थरों पर थोड़ा पानी छिड़ककर आगे बढ़ें, ताकि लद्दाख की प्राकृतिक खूबसूरती को बचाया जा सके.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 04 Nov 2026 07:57 PM (IST)
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