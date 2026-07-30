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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBurj Al Arab Tour: दुबई का वह इकलौता 7-स्टार होटल, एक रात का किराया उड़ा देगा होश

Burj Al Arab Tour: दुबई का वह इकलौता 7-स्टार होटल, एक रात का किराया उड़ा देगा होश

Burj Al Arab Tour: क्या आपके मन में भी कभी यह विचार आया है कि दुनिया के इकलौते 7-स्टार होटल में ठहरना कैसा होता है? यहां हर एक कमरे में दो मंजिलें होती हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 30 Jul 2026 07:57 AM (IST)
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Burj Al Arab Tour: दुबई का मशहूर बुर्ज अल अरब दुनिया के इकलौते  7-स्टार होटल है. यह अपने बेहतरीन इंटीरियर, प्राइवेसी और आलीशान कमरों के लिए दुनिया भर में मशहूर है. ट्रैवल व्लॉगर लेक्सी अल्फोर्ड ने 12 मई को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर होटल के अंदर की झलक दिखाते हुए, एक रूम टूर शेयर किया. जिसमें दिखाया गया कि इस आलीशान होटल में ठहरना कैसा होता है?

बुर्ज अल अरब के अंदर का नजारा

लेक्सी ने वीडियो की शुरुआत यह कहते हुए की कि मैं इस वक्त दुनिया के इकलौते 7-स्टार होटल बुर्ज अल अरब में ठहरी हूं, तो चलिए यहां के कमरों का दौरा करते हैं. और यहां का हर एक कमरा वास्तव में दो मंजिला आलीशान महल से कम नहीं है. होटल की खूब तारीफ करते हुए, वह आगे कहती है कि आप जो भी सजावटी वस्तुएं देखेंगे, वे लगभग सभी असली सोने से बनी हुई हैं. यहां तक कि बाथरूम में मिलने वाला सामान जैसे साबुन-शैम्पू भी हर्मेस ब्रांड की बड़ी बोतलों में होता है. यह होटल इतना बड़ा है कि आपको लगेगा यह कभी खत्म ही नहीं होता. लेक्सी ने वहां के स्टाफ की भी काफी तारीफ करी. वो कहती है कि हर कमरे के लिए 24 घंटे एक पर्सनल हेल्पर बटलर मौजूद रहता है. मेरे पर्सनल हेल्पर ने मेरा सूटकेस खोलकर सारा सामान खुद अलमारी में सही सलामत रख दिया. 

सोने की सजावट, निजी बटलर और आलीशान कमरें

लेक्सी ने कमरों की कुछ खासियत के बारे में बताया. वो कहती है कि एक बटन दबाते ही अपने आप टीवी बाहर आ जाती है. मैं अभी डिनर करके लौटी, तो देखा कि मेरे बटलर ने मेरे लिए जकूज़ी में बबल बाथ तैयार कर रखा था. क्या मज़ाक है, मैं इतनी अमीर नहीं हूं, पर मेरी आर्थिक स्थिति इतनी भी खराब नहीं है, खैर कोई बात नहीं. अगली सुबह भी यह आलीशान मेहमाननवाजी जारी रही. लेक्सी ने बताया, सुबह नौकर रसोई के अलग दरवाजे से अंदर आए और मेरे जीवन का सबसे शानदार नाश्ता परोसा. इसके बाद मैनें अपने फॉलोअर्स से पूछा, तो बताइए, क्या आप यहां रुकना चाहेंगे. 

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बुर्ज अल अरब में एक रात का खर्च

होटल की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, बुर्ज अल अरब में कमरों का किराया तारीख, कमरे के टाइप और डिमांड के हिसाब से बदलता रहता है. यहां शुरुआती दो मंजिला डुप्लेक्स कमरे का किराया आमतौर पर लगभग 4,700 से 5,000 एईडी करीब 1.1 लाख से 1.2 लाख रुपये एक रात से शुरू होता है. बड़े और वीआईपी कमरे का किराया इससे कहीं ज़्यादा है. मेहमान होटल की वेबसाइट पर जाकर असली किराया देख सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं. 

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Published at : 30 Jul 2026 07:57 AM (IST)
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