क्या थी ‘शिराजी' और 'अर्क', जिसका जमकर नशा करते थे मुगल?

इस्लाम धर्म में नशीली वस्तुओं और मदिरापान को पूरी तरह से वर्जित माना गया है, इसके बाद भी भारत पर शासन करने वाले मुगल राजवंश के अधिकतर शासक शाही जीवनशैली में कई तरह के नशों के आदी रहे हैं. हालांकि कुछ मुगल बादशाहों को तंबाकू से सख्त परहेज था, तो वहीं कुछ अन्य शासक भांग, शराब और अफीम के गहरे शौकीन माने जाते थे. मुगल काल के दौरान शिराजी' और 'अर्क' नामक पेय पदार्थों की शाही दरबारों में सबसे ज्यादा डिमांड होती थी. आइए जानते हैं कि ये दोनों क्या होती हैं, कैसे बनती थीं, जिसके नशे में मुगल डूबे रहते थे.

क्या थी शिराजी और इसकी खासियत?

शिराजी दरअसल एक बेहद कीमती, गाढ़ी और मखमली मदिरा हुआ करती थी, जो मुख्य रूप से खास किस्म के अंगूरों के रस के फर्मेंटेशन द्वारा तैयार की जाती थी. इसका नाम फारस (अब ईरान) के प्रसिद्ध शहर शिराज के नाम पर पड़ा था, जो अपने अनूठे अंगूरों और शाही वाइन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था. शिराजी को पूरे एशिया में सबसे उच्च गुणवत्ता और शाही पसंद वाली शराब माना जाता था. मुगल बादशाह और शाही परिवार के लोग इसे खासतौर से ईरान से आयात करवाकर रत्न जड़ित कीमती प्यालों में पिया करते थे और नशे में डूबे रहते थे.

क्या थी और कैसे बनती थी अर्क?

अर्क भी एक तरह की शराब ही थी, जो कि बहुत तेज, बहुत नशीली, और डिस्टिलेशन से तैयार किया जाने वाला खास पेय पदार्थ था. इसको बनाने के लिए अंगूर के रस, कई सारी दुर्लभ जड़ी-बूटियों, गुलाब जल या विशेष फूलों को भट्टी में उबालकर उसकी भाप को ठंडा किया जाता था. इसके जरिए निकाला गया शुद्ध तरल ही अर्क कहलाता था. इस संघनन तकनीक से निकला शुद्ध तरल ही अर्क कहलाता था. भाप द्वारा आसवन की यह विधि मध्य पूर्व और यूनानी चिकित्सा पद्धति के साथ भारत आई थी. मुगल दरबार में इसे एक बेहद शक्तिशाली और शाही नशीले पेय का दर्जा हासिल था.

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कौन सा नशा करता था बाबर?

भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है, जो कि शराब और अफीम का जबरदस्त आदी था. वह काबुल से ही अपने साथ इन नशीली चीजों के शौक को लेकर भारत आया था. बाबरनामा की मानें तो बाबर शराब को अर्क और अफीम के मिश्रण को माजूम कहा करता था. उसने अपने हफ्ते के दिनों का बंटवारा नशों के हिसाब से कर रखा था, जैसे- शनिवार, रविवार, मंगलवार और बुधवार शराब के लिए तय थे, जबकि सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को अफीम की महफिल जमती थी. हालांकि, राणा सांगा से युद्ध से ठीक पहले जीत की मन्नत मांगते हुए उसने हमेशा के लिए शराब त्याग दी थी.

भांग का शौकीन था अकबर

मुगल सम्राट अकबर अपनी युवावस्था में थोड़ी शराब जरूर पीता था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ-साथ उसने शराब से पूरी तरह से दूरी बना ली थी. अकबर भांग का नियमित रूप से सेवन करता था, जिसका उल्लेख अबुल फजल की 'आईन-ए-अकबरी' में भी मिलता है. अकबर अक्सर माजून का सेवन करता था, जिसे भांग, मेवे, मसाले और हल्की अफीम मिलाकर बनाया जाता था. उस दौर में इसे मन को प्रसन्न करने वाली एक स्वास्थ्यवर्धक औषधि माना जाता था, जो अनिद्रा, पाचन समस्याओं और सिरदर्द में राहत देती थी. अकबर त्योहारों के अवसरों पर इसका उपयोग करता था. कहा जाता है कि वह हुक्का भी बहुत पसंद करता था.





बहुत नशेड़ी था जहांगीर

जहांगीर को मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा शराबी शासक माना जाता है. हालांकि वो तंबाकू को बिल्कुल पसंद नहीं करता था. उसने अपनी आत्मकथा 'तुजुक-ए-जहांगीरी' में स्वीकार किया है कि वह एक दिन में 20 प्याले तक कड़क शराब पी जाता था. उसकी शराब को ठंडा करने के लिए खास तौर पर कश्मीर से बर्फ मंगवाई जाती थी. अत्यधिक शराब पीने के कारण जब उसकी सेहत बिगड़ने लगी, तो उसने शराब थोड़ी कम करके भारी मात्रा में अफीम का सेवन शुरू कर दिया. इस नशे के कारण उसे सांस की बीमारी अस्थमा हो गई, जो आखिर में उसकी मृत्यु का कारण बनी.

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