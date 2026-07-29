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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसंसद में बोलने के लिए कितना मिलता है वक्त, यह कैसे होता है तय?

संसद में बोलने के लिए कितना मिलता है वक्त, यह कैसे होता है तय?

संसद के मानसून सत्र में इस वक्त एंटी लीक पेपर बिल पर चर्चा चल रही है. राहुल गांधी अपनी बात रख चुके हैं. ऐसे में एक सवाल यह है कि आखिर सांसदों को सदन में बोलने का वक्त कौन देता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 29 Jul 2026 02:20 PM (IST)
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Mansoon Session 2026: संसद में मनसून सत्र की गहमागहमी चरम पर है, जहां पेपर लीक विरोधी विधेयक पर चर्चा के दौरान जोरदार बहस और हंगामा देखने को मिल रहा है, वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात पर भी लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला. वहीं दूसरी ओर बीते दिन पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव माथे पर पट्टी और हाथ में लाठी थामे संसद पहुंच गए. दरअसल जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए बल प्रयोग के विरोध में यह उनका विरोध का अनोखा तरीका था. इसी बीच एक सवाल बेहद स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर देश की इस सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा में यह कैसे तय होता है कि किस नेता को बोलने के लिए कितना वक्त दिया जाएगा और आखिर इसे तय कौन करता है, चलिए इसे जान लेते हैं.

सदन में समय तय करने वाली सबसे बड़ी समिति

लोकसभा में किसी भी विषय, कानून या बजट पर बहस के लिए कुल कितना समय बांटा जाएगा, इसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा तय किया जाता है. इस महत्पवूर्ण समिति में दोनों सदनों को मिलाकर कुल 26 सदस्य शामिल किए जाते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा और 11 राज्यसभा से चुने जाते हैं. लोकसभा में खुद स्पीकर इस कमेटी की कमान संभालते हैं, जबकि राज्यसभा में सभापति इसके प्रमुख होते हैं. इस विशेष व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह है कि देश का कोई भी केंद्रीय मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता है, ताकि इसका फैसला पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी बना रहे.

कैसे तय होता है सांसदों के बोलने का वक्त?

संसद में चर्चा के दौरान किस राजनीतिक पार्टी को कितने मिनट या घंटे बोलने की इजाजत मिलेगी, इसका सीधा संबंध उस पार्टी के कुल सांसदों की संख्या के जरिए तय होता है. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा बहस का कुल वक्त तय किए जाने के बाद, लोकसभा अध्यक्ष हर पार्टी के सांसदों के अनुपात में उस वक्त को बांट देते हैं. यही वजह है कि ज्यादा सीटों वाली सत्तारूढ़ या विपक्षी पार्टियों को अपनी बात विस्तार से रखने का पूरा मौका मिलता है, जबकि कम सांसदों वाली पार्टियों को अपनी बात संक्षेप में और सीमित वक्त में ही खत्म करनी होती है.

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संसद में बोलने के लिए कितना मिलता है वक्त, यह कैसे होता है तय?

चार श्रेणियों में बांटे जाते हैं राजनीतिक दल

संसदीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और सही समय का विभाजन करने के लिए सभी दलों को चार समूहों में बांटा जाता है. 

  • पहले समूह में 15 या उससे ज्यादा सांसदों वाले बड़े दल आते हैं.
  • दूसरे वर्ग में 5 से 14 सांसदों वाले मध्यम दलों को रखा गया है.
  • तीसरे समूह में 2 से 4 सांसदों वाली छोटी पार्टियां शामिल हैं.
  • चौथा और अंतिम दल निर्दलीय सांसदों और मनोनीत सदस्यों का होता है.

इसी श्रेणीगत विभाजन के आधार पर ही हर समूह को सदन में अपनी बात रखने का आनुपातिक समय दिया जाता है.

कैसे और कौन तय करता है बोलने का क्रम?

सदन में जब भी किसी बिल या सार्वजनिक मुद्दे पर बहस शुरू होती है तो संबंधित राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने वक्ताओं के नामों की लिस्ट तैयार करती हैं. यह लिस्ट पहले ही लोकसभा अध्यक्ष को दे दी जाती है. पार्टी नेतृत्व ही यह तय करता है कि किस सांसद को कौन से नंबर पर भाषण देना है. अध्यक्ष उसी लिस्ट के क्रम के अनुसार सांसदों को बोलने के लिए नाम से पुकारते हैं. हालांकि संसदीय रणनीतियों के तहत पार्टियों को यह छूट होती है कि वे ऐन वक्त पर अपने वक्ताओं के क्रम में बदलाव कर सकती हैं.


संसद में बोलने के लिए कितना मिलता है वक्त, यह कैसे होता है तय?

अगल लिस्ट में नाम न हो तो क्या मिलता है बोलने का अधिकार?

अगर किसी सांसद का नाम उसकी पार्टी की आधिकारिक वक्ता लिस्ट में नहीं है, फिर भी वह गंभीर विषय पर अपनी बात रखना चाहता है, तो इसके लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है. ऐसे सांसद को व्यक्तिगत रूप से लोकसभा अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देना होता है. यहां पर स्पीकर अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करके उस सदस्य को बोलने की अनुमति दे सकते हैं. इसी तरह से निर्दलीय और अन्य श्रेणी के सांसदों को भी पहले से सूचना देनी होती है और उनके वर्ग के लिए तय समय में ही मौका दिया जाता है. 

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI Anti Paper Leak Bill Monsoon Session 2026 Speaking Time Parliament
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