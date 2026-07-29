गृह मंत्री के काफिले में कितनी गाड़ियां? राहुल गांधी के दावे के बीच जानें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राहुल ने गृह मंत्री के काफिले पर संसद में सवाल।

अमित शाह के काफिले में अब सिर्फ पांच गाड़ियां।

ईंधन बचत, ट्रैफिक राहत को काफिला घटा, सुरक्षा पुख्ता।

देश में इन दिनों मानसून का सीजन है और संसद में मानसून सत्र चल रहा है. मानसून की वजह से दिल्ली में भले ही कितना सुहाना मौसम क्यों न हो, लेकिन संसद में राजनीतिक सरगर्मियां बेहद तेज हैं. जहां आज लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान नेताओं के बीच तीखे जुबानी तीर चलाए गए हैं. आज बुधवार को सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने गृह मंत्री के काफिले की बात की और जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए छात्रों के प्रदर्शन में बल के इस्तेमाल के लिए भी उनको ही जिम्मेदार ठहराया. गृह मंत्री के काफिले की चर्चा के बाद लोगों के जहन में यह सवाल फिर से उठने लगा है कि आखिर अमित शाह की सुरक्षा में आखिर कुल कितनी गाड़ियां चलती हैं और उसमें क्या बदलाव हुआ है. चलिए जानें.

लोकसभा में गृह मंत्री पर क्या बोले राहुल?

पेपर लीक विरोधी विधेयक पर बोलते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला. राहुल गांधी ने सदन में दावा किया उन्होंने गृह मंत्री का 30 गाड़ियों का काफिला देखा था. साथ ही राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग के निर्देश गृह मंत्री की ओर से ही दिए गए थे. उनके इस बयान के तुरंत बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने असंसदीय भाषा का हवाला देते हुए सदन में जमकर हंगामा किया और उनसे माफी की मांग की.

राहुल गांधी के भाषण के दौरान सदन में माहौल काफी गरमा गया. दरअसल उन्होंने अपनी बात रखते हुए कई विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया था. इस स्थिति को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें कार्यवाही के दौरान कई बार टोका और संसदीय मर्यादा का पालन करने की सख्त सलाह भी दी.

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अमित शाह के काफिले में कितनी होती हैं गाड़ियां?

अब यहां अमित शाह के काफिले की गाड़ियों की असल संख्या की बात कर लेते हैं. मौजूदा समय में उनके काफिले की गाड़ियों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पहले जहां गृह मंत्री की सुरक्षा में 10-11 गाड़ियां शामिल होती थीं, वहीं अब पीएम मोदी की ईंधन बचत और सादगी की अपील के बाद इस काफिले को छोटा कर दिया गया है. वर्तमान में अमित शाह के साथ केवल 5 गाड़ियां ही चलती हैं. इसमें गृह मंत्री के बख्तरबंद मुख्य कार, सुरक्षा बल के जवानों की एस्कॉर्ट गाड़ियां और पायलट वाहन शामिल हैं, जबकि अतिरिक्त गाड़ियों को हटा दिया गया है.

काफिले में उच्च सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं

गृह मंत्री के काफिले का आकार भले ही छोटा कर दिया गया है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के सख्त मानकों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है. उनके काफिले में शामिल 4-5 गाड़ियां आधुनिक सुरक्षा उपकरणों और कमांडो से लैस होती हैं. पेट्रोलियम पदार्थों की बचत, सड़कों पर आम जनता को ट्रैफिक की समस्या से राहत दिलाना और प्रशासनिक खर्च कम करने के उद्देश्य से अनावश्यक गाड़ियों को हटाया गया है. हालांकि आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए जरूरी बैकअप और पायलट गाड़ियां हमेशा इस छोटे काफिले का मुख्य हिस्सा बनी रहती हैं.





कैसा होता है पीएम मोदी का काफिला?

इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले की भी बात कर लेते हैं, तो सामान्य परिस्थितियों में और खासकर दिल्ली में उनकी आवाजाही के दौरान सुरक्षा घेरा काफी बड़ा होता है. पीएम की सुरक्षा का खाका पूरी तरह से ब्लू बुक में दर्ज सख्त प्रोटकॉल के आधार पर तय किया जाता है. आमतौर पर उनके काफिले में डेढ़ दर्जन यानी करीब 18-20 गाड़ियां शामिल होती थीं, उनको अब आधे से भी कम कर दिया गया है. पीएम के इस काफिले में शल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के जवानों की गाड़ियां, विशेष इंटरवेंशन यूनिट, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अत्याधुनिक सिग्नल जैमर वाहन हमेशा साथ चलते हैं, ताकि हर वक्त किसी भी खतरे को बेअसर किया जा सके.

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