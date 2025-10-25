हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जनरल नॉलेज
ब्रूनेई में 10000 कमा लिए तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानें दोनों देशों की करेंसी में अंतर

ब्रूनेई में 10000 कमा लिए तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानें दोनों देशों की करेंसी में अंतर

इस देश की करेंसी की एक खास बात यह है कि इसका मूल्य काफी मजबूत है. इतना ही नहीं, ब्रूबनेई का 10,000 डॉलर का नोट दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्य वाला चलन में मौजूद नोट है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 25 Oct 2025 11:29 AM (IST)
ब्रूनेई दक्षिण–पूर्व एशिया में एक छोटा लेकिन बेहद अमीर देश है. इस देश का साइज बहुत छोटा है, लेकिन इसकी आर्थिक स्थिति दुनिया के कई बड़े देशों से कहीं बेहतर है. क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया में 164वें स्थान पर आता है, यानी बहुत छोटा देश है, लेकिन यहां के लोगों की इनकम और लाइफस्टाइल लेवल बेहद ऊंचा है.

ब्रूनेई की अमीरी का सबसे बड़ा कारण है, वहां तेल और नेचुरल गैस के भंडार है, जिनसे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत सहारा मिलता है. ऐसे में लिए जानते हैं कि अगर ब्रूनेई में आपने 10000 कमा लिए तो भारत में कितने हो जाएंगे और दोनों देशों की करेंसी में अंतर क्या है. 

ब्रूनेई में 10000 कमा लिए तो भारत में कितने हो जाएंगे

ब्रूनेई की ऑफिशियल करेंसी ब्रूनेई डॉलर, BND कहा जाता है. इस देश की करेंसी की एक खास बात यह है कि इसका मूल्य काफी मजबूत है. इतना ही नहीं, ब्रूनेई का 10,000 डॉलर का नोट दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्य वाला चलन में मौजूद नोट है. यह नोट भारतीय रुपये में लगभग 6,80,000 रुपये का होता है यानी अगर ब्रूनेई में 10000 कमा लिए तो भारत में उसकी कीमत लगभग साढ़े छह लाख रुपये के बराबर होगी. वहीं किसी और देश का इतना मूल्यवान नोट नहीं है, इसलिए यह नोट बेहद खास भी माना जाता है. 

दोनों देशों की करेंसी में अंतर क्या है

अगर भारत और ब्रूनेई की मुद्रा के अंतर की, तो फिलहाल 1 ब्रूनेई डॉलर, लगभग 67.79 भारतीय रुपये के बराबर है. इसका मतलब यह है कि अगर आप ब्रूनेई में 10,000 डॉलर कमाते हैं, तो भारत में उसकी कीमत करीब 6,00,000 से 6,80,000 रुपये तक होगी. ब्रूनेई में छोटे से लेकर बड़े मूल्य के नोट और सिक्के चलन में हैं. जैसे 1, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000 और 10,000 ब्रूनेई डॉलर के नोट. इसके अलावा 1, 5, 10, 20 और 50 सेंट्स के सिक्के भी चलाए जाते हैं. वहीं ब्रूनेई की करेंसी के मजबूत होने के पीछे इसका प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित आर्थिक ढांचा है. देश के पास तेल और गैस के विशाल भंडार हैं, जिनसे सरकार को भारी मात्रा में रिवेन्यू मिलता है. विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में ब्रूनेई की प्रति व्यक्ति आय 33,417.8 अमेरिकी डॉलर रही. अगर इसे भारतीय मुद्रा में देखें तो यह लगभग 27 से 28 लाख रुपये प्रति व्यक्ति के बराबर होती है यानी ब्रूनेई में औसतन एक व्यक्ति की कमाई भारत के मुकाबले कई गुना ज्यादा है. 

Published at : 25 Oct 2025 11:29 AM (IST)
