हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBMC Lottery System: कैसे काम करती है लॉटरी प्रक्रिया, जानें बीएमसी में इससे कैसे हो रहा मेयर का चुनाव?

BMC Lottery System: कैसे काम करती है लॉटरी प्रक्रिया, जानें बीएमसी में इससे कैसे हो रहा मेयर का चुनाव?

BMC Lottery System: आज महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में मेयर पद के लिए लॉटरी निकाली गई है. आइए जानते हैं कि कैसे काम करती है यह प्रक्रिया और कौन निकलवाता है लॉटरी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Jan 2026 03:50 PM (IST)
Preferred Sources

BMC Lottery System: आज मुंबई और 28 दूसरे नगर निगमों में मेयर पद के लिए लॉटरी निकाली गई है. इसमें मुंबई में मेयर का पद सामान्य महिला कैटिगरी के लिए आरक्षित कर दिया गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि यह लॉटरी प्रक्रिया कैसे काम करती है और इसके जरिए बीएमसी में कैसे हो रहा है मेयर का चुनाव.

मेयर चुनाव में लॉटरी सिस्टम क्यों है 

शहरी लोकल गवर्नेंस में सोशल रिप्रेजेंटेशन पक्का करने के लिए लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. अब क्योंकि मेयर सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते इस वजह से रिजर्वेशन लागू किया जाता है. रिजर्वेशन इस वजह से लागू किया जाता है ताकि यह पद दशकों तक किसी एक कैटिगरी या फिर समुदाय के कब्जे में ना रहे. रोटेशन के जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और सामान्य केटेगरी को संवैधानिक पदों पर रहने का मौका दिया जाता है. 

लॉटरी कौन करवाता है और यह कहां पर होती है 

पूरी लॉटरी प्रक्रिया महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग के द्वारा करवाई जाती है. यह राज्य सचिवालय, मंत्रालय में, ‌ सार्वजनिक और आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड की गई सेटिंग में आयोजित होती है. पारदर्शिता को पक्का करने के लिए सीनियर अधिकारी, राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि और मीडिया कर्मी मौजूद रहते हैं.

लॉटरी कैसे निकाली जाती है 

अलग-अलग रिजर्वेशन कैटिगरी को दिखाने वाली पर्चियां एक सील बंद बॉक्स में रखी जाती हैं. इन पर्चियों में एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल और महिला जैसी कैटिगरी शामिल होती हैं. किसी भी राजनीतिक हेर फेर के आरोप से बचने के लिए ड्रॉ अक्सर एक न्यूट्रल व्यक्ति द्वारा किया जाता है या फिर कभी-कभी बच्चों से भी ड्रॉ निकलवा लिया जाता है. एक बार पर्ची निकल जाने के बाद उस पर लिखी कैटिगरी उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर पद के लिए पूरे कार्यकाल के लिए लागू हो जाती है.

लॉटरी से रिजर्वेशन तय होता है 

आपको बता दें कि लॉटरी से सिर्फ रिजर्वेशन तय होता है मेयर नहीं. लॉटरी सिर्फ यह तय करती है कि कौन चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है. कैटिगरी घोषित होने के बाद बीएमसी के अंदर राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होती है. सिर्फ वहीं चुने हुए कॉर्पोरेटर जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, पद के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं.  लॉटरी के बाद बीएमसी सिर्फ मेयर चुनाव के लिए कॉर्पोरेटर्स की खास मीटिंग बुलाती है. मेयर को योग्य उम्मीदवारों में से कॉर्पोरेटर्स की वोटिंग से चुना जाता है.

ये भी पढ़ें:  किसके अधीन काम करता है BMC, क्या पीएम मोदी इसके काम-काज में नहीं दे सकते दखल?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 22 Jan 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
BMC Mumbai Mayor BMC Lottery System
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
महाराष्ट्र
ठाणे: AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहुत ही...'
AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहादुर बाप की बेटी'
क्रिकेट
मैच फिक्सिंग में सने बांग्लादेश के हाथ, टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं रहा BCB; जानें पूरा मामला
मैच फिक्सिंग में सने बांग्लादेश के हाथ, टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं रहा BCB
इंडिया
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
Advertisement

वीडियोज

Trump के बयान से Market में तूफानी तेजी | Sensex +850, Nifty उछला | Gold-Silver Crash | Paisa Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Greenland | Prayagraj | RSS | Delhi Weather Update | T20
Delhi News : दिल्ली के मंगोलपुरी में बदमाशों ने चाकू से गोदकर कर दी हत्या, लोग देखते रहे
Magh Mela 2026 : Swami Avimukteshwaranand से हो रही बदले की राजनीति ?। Pramod Krishnam
Andhra Pradesh में भीषण सड़क हादसा, बस और कंटेनर की जोरदार टक्कर | Fire News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
महाराष्ट्र
ठाणे: AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहुत ही...'
AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहादुर बाप की बेटी'
क्रिकेट
मैच फिक्सिंग में सने बांग्लादेश के हाथ, टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं रहा BCB; जानें पूरा मामला
मैच फिक्सिंग में सने बांग्लादेश के हाथ, टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं रहा BCB
इंडिया
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
हेल्थ
Hidden Signs Of Kidney Damage: सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
ट्रेंडिंग
जोमैटो राइडर ने जीता दिल... डिलीवरी के बीच सड़क पर भटकते पिल्ले की बचाई जान, वीडियो वायरल
जोमैटो राइडर ने जीता दिल... डिलीवरी के बीच सड़क पर भटकते पिल्ले की बचाई जान, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
26 जनवरी की मुख्य परेड से कितनी अलग होती है फुल ड्रेस रिहर्सल? जानें हर बात
26 जनवरी की मुख्य परेड से कितनी अलग होती है फुल ड्रेस रिहर्सल? जानें हर बात
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget