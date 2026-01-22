हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिसके अधीन काम करता है BMC, क्या पीएम मोदी इसके काम-काज में नहीं दे सकते दखल?

किसके अधीन काम करता है BMC, क्या पीएम मोदी इसके काम-काज में नहीं दे सकते दखल?

Brihanmumbai Municipal Corporation: महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं में मेयर चुनाव आयोजित किया जा रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि बीएमसी को असल में कौन कंट्रोल करता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Jan 2026 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

Brihanmumbai Municipal Corporation: महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं में मेयर चुनाव हो रहे हैं. इस साल मुंबई मेयर का पद जनरल कैटेगरी की उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया गया है और साथ ही लॉटरी सिस्टम के जरिए बीएमसी में महिला मेयर बनाने का ऐलान किया गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि बीएमसी को असल में कौन कंट्रोल करता है और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज में दखल दे सकते हैं. 

बीएमसी केंद्र सरकार के नहीं महाराष्ट्र सरकार के अधीन है 

बीएमसी सीधे महाराष्ट्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में काम करता है. संवैधानिक रूप से नगर निगम जैसी शहरी स्थानीय निकाय यूनियन लिस्ट में नहीं बल्कि स्टेट लिस्ट में आती है. इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उनके प्रशासन, फाइनेंस और गवर्नेंस की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है. कानूनी तौर पर बीएमसी मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888 के तहत काम करती है. नागरिक प्रशासन, टैक्सेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी सेवाओं से जुड़े सभी अहम फैसले किसी केंद्रीय कानून से नहीं बल्कि इसी राज्य कानून से तय होते हैं.

नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करती है 

बीएमसी में सबसे शक्तिशाली अधिकारी मेयर नहीं बल्कि नगर आयुक्त होता है. यह अधिकारी निगम के मुख्य कार्यकारी के तौर पर काम करता है और रोजाना के प्रशासन, फाइनेंस, टेंडर और प्रोजेक्ट के लागू होने से जुड़ी सभी चीजों को कंट्रोल करता है. सबसे खास बात यह है कि नगर आयुक्त की नियुक्ति सीधे महाराष्ट्र सरकार करती है. आयुक्त प्रधानमंत्री या फिर केंद्र सरकार को नहीं बल्कि राज्य के शहरी विकास विभाग और आखिर में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है. 

प्रधानमंत्री सीधे दखल क्यों नहीं दे सकते 

भारत के संवैधानिक ढांचे के तहत प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय के पास किसी भी नगर निगम को सीधे आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है. ऐसा करने से केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के संघीय बंटवारे का उल्लंघन होगा. भले ही सीधे दखल देने की इजाजत नहीं हो लेकिन केंद्र सरकार अप्रत्यक्ष रूप से शहरी शासन को प्रभावित करती है. यह स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, अमृत और शहरी परिवहन या फिर आवास कार्यक्रमों जैसे केंद्र प्रायोजित योजनाओं के जरिए होता है. 

कुछ खास मामलों में संविधान का अनुच्छेद 256 केंद्र सरकार को संसदीय कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए किसी राज्य को निर्देश देने की अनुमति है. हालांकि यह शक्ति सिर्फ यह पक्का करती है कि राज्य केंद्रीय कानून का पालन करें.

ये भी पढ़ें: क्या राज्यपाल के संबोधन के बिना नहीं शुरू हो सकता विधानसभा का सत्र, कर्नाटक मामले के बीच जानिए जवाब?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 22 Jan 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
BMC Municipal Corporation Mumbai Mayor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सब बैन, इस राज्य ने लिया चौंकाने वाला फैसला
बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सब बैन, इस राज्य ने लिया चौंकाने वाला फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमान साथ छोड़ दें तो दो टके की पार्टी रह जाएगी', सपा पर जमकर बरसे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक
'मुसलमान साथ छोड़ दें तो दो टके की पार्टी रह जाएगी', सपा पर जमकर बरसे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक
टेलीविजन
'कभी जिंदगी में मैंने..' नागिन के इस दुश्मन ने लगाया था सलमान खान पर करियर बर्बाद करने का आरोप, अब कही ये बात
नागिन के इस दुश्मन ने लगाया था सलमान खान पर करियर बर्बाद करने का आरोप, अब कही ये बात
क्रिकेट
क्या क्रिकेट में बैन है नंबर 69? क्या विवाद है, जानिए
क्या क्रिकेट में बैन है नंबर 69? क्या विवाद है, जानिए
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Greenland | Prayagraj | RSS | Delhi Weather Update | T20
Delhi News : दिल्ली के मंगोलपुरी में बदमाशों ने चाकू से गोदकर कर दी हत्या, लोग देखते रहे
Magh Mela 2026 : Swami Avimukteshwaranand से हो रही बदले की राजनीति ?। Pramod Krishnam
Andhra Pradesh में भीषण सड़क हादसा, बस और कंटेनर की जोरदार टक्कर | Fire News
Silver Alert | Robert Kiyosaki की चेतावनी: चांदी बनेगी अगली Global Power Metal? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सब बैन, इस राज्य ने लिया चौंकाने वाला फैसला
बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सब बैन, इस राज्य ने लिया चौंकाने वाला फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमान साथ छोड़ दें तो दो टके की पार्टी रह जाएगी', सपा पर जमकर बरसे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक
'मुसलमान साथ छोड़ दें तो दो टके की पार्टी रह जाएगी', सपा पर जमकर बरसे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक
टेलीविजन
'कभी जिंदगी में मैंने..' नागिन के इस दुश्मन ने लगाया था सलमान खान पर करियर बर्बाद करने का आरोप, अब कही ये बात
नागिन के इस दुश्मन ने लगाया था सलमान खान पर करियर बर्बाद करने का आरोप, अब कही ये बात
क्रिकेट
क्या क्रिकेट में बैन है नंबर 69? क्या विवाद है, जानिए
क्या क्रिकेट में बैन है नंबर 69? क्या विवाद है, जानिए
विश्व
Gaza Board of Peace: 8 मुस्लिम देश ट्रंप के फैसले के साथ, गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में होंगे शामिल, ये रही पूरी लिस्ट
8 मुस्लिम देश ट्रंप के फैसले के साथ, गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में होंगे शामिल, ये रही पूरी लिस्ट
हेल्थ
Hidden Signs Of Kidney Damage: सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
यूटिलिटी
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
जनरल नॉलेज
पुराने समय में लंबे बाल क्यों रखते थे लड़के, क्या है इसके पीछे का साइंस?
पुराने समय में लंबे बाल क्यों रखते थे लड़के, क्या है इसके पीछे का साइंस?
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget