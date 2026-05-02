1 गैलेन क्रूड ऑयल से कितना बिटुमिन निकलता है, इससे कितनी लंबी सड़क बनेगी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कच्चे तेल से बिटुमिन की मात्रा बहुत कम निकलती है।

सड़क निर्माण में बिटुमिन की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है।

एक किलोमीटर सड़क बनाने के लिए काफी अधिक कच्चे तेल की जरूरत।

एलपीजी के बाद अब बिटुमिन की कमी से विकास कार्य रुके।

Bitumen Shortage: एलपीजी की कमी के बाद अब मिडिल ईस्ट संकट का असर शहरों में रुके हुए विकास कार्यों के रूप में भी दिखाई देने लगा है. इसका सबसे बड़ा कारण बिटुमिन की कमी है. इसी के साथ इसकी कीमतों में भी भारी उछाल आया है. इसमें एक दिलचस्प सवाल उठता है कि कच्चे तेल के एक गैलन से असल में कितना बिटुमिन निकलता है और उससे कितनी सड़क बनाई जा सकती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

कच्चे तेल से कितना निकलता है बिटुमिन?

बिटुमिन कच्चे तेल के रिफायनिंग के दौरान मिलने वाले सबसे भारी उप-उत्पादों में से एक है. कच्चे तेल के एक गैलन से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही बिटुमिन के रूप में निकलता है. यह हिसाब लगभग 0.03 से 0.1 गैलन ही होता है.

यानी कि 42 गैलन कच्चे तेल से सिर्फ 1.3 से 1.5 गैलन बिटुमिन बनता है. यह कुल उत्पादन का सिर्फ 3% से 4% ही होता है. आसान शब्दों में कहें तो एक गैलन से आपको लगभग उतनी ही मात्रा मिलती है जितनी एक छोटे गिलास में आ जाए.

इतनी कम क्यों होती है मात्रा?

कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल, केरोसीन और एलपीजी जैसे कई उत्पादों में रिफाइन किया जाता है. इसमें से हर एक को अलग-अलग चरणों से निकाला जाता है. बिटुमिन वह चीज है जो इस प्रक्रिया के बिल्कुल आखिर में बचती है. यही वजह है कि ईंधनों की तुलना में इसकी मात्रा काफी सीमित होती है.

कहां होती है बिटुमिन की जरूरत?

सड़क बनाने के लिए बिटुमिन की काफी ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है. सिर्फ 1 किलोमीटर की एक मानक सिंगल लेन सड़क बनाने के लिए लगभग 206 टन बिटुमिन की जरूरत होती है.

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एक गैलन से क्या बनाया जा सकता है?

कच्चे तेल के एक गैलन से मिलने वाला बिटुमिन सड़क बनाने के लिए जरूरी मात्रा की तुलना में काफी कम होता है. यह सड़क के काफी छोटे से हिस्से को ही मुश्किल से ढक पाएगा. इसका आकार लगभग एक माचिस की डिब्बी जितना ही होगा. ज्यादा से ज्यादा यह एक लेन की चौड़ाई में सिर्फ 1.5 से 2 मीटर लंबी एक पतली सी पट्टी बना पाएगा.

1 किलोमीटर सड़क के लिए कितने तेल की जरूरत होगी?

1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए लगभग 95 हजार से 1 लाख गैलन कच्चे तेल को प्रोसेस करना होगा. इससे यह साफ पता चलता है कि सड़क निर्माण का काम असल में काफी ज्यादा संसाधनों की खपत वाला है.

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