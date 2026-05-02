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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBitumen Shortage: 1 गैलेन क्रूड ऑयल से कितना बिटुमिन निकलता है, इससे कितनी लंबी सड़क बनेगी?

Bitumen Shortage: 1 गैलेन क्रूड ऑयल से कितना बिटुमिन निकलता है, इससे कितनी लंबी सड़क बनेगी?

Bitumen Shortage: देश में बिटुमिन की कमी की वजह से कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि एक गैलन क्रूड ऑयल से कितना बिटुमिन निकलता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 02 May 2026 01:55 PM (IST)
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  • कच्चे तेल से बिटुमिन की मात्रा बहुत कम निकलती है।
  • सड़क निर्माण में बिटुमिन की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है।
  • एक किलोमीटर सड़क बनाने के लिए काफी अधिक कच्चे तेल की जरूरत।
  • एलपीजी के बाद अब बिटुमिन की कमी से विकास कार्य रुके।

Bitumen Shortage: एलपीजी की कमी के बाद अब  मिडिल ईस्ट संकट का असर शहरों में रुके हुए विकास कार्यों के रूप में भी दिखाई देने लगा है. इसका सबसे बड़ा कारण बिटुमिन की कमी है. इसी के साथ इसकी कीमतों में भी भारी उछाल आया है. इसमें एक दिलचस्प सवाल उठता है कि कच्चे तेल के एक गैलन से असल में कितना बिटुमिन निकलता है और उससे कितनी सड़क बनाई जा सकती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

कच्चे तेल से कितना निकलता है बिटुमिन?

बिटुमिन कच्चे तेल के रिफायनिंग के दौरान मिलने वाले सबसे भारी उप-उत्पादों में से एक है. कच्चे तेल के एक गैलन से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही बिटुमिन के रूप में निकलता है. यह हिसाब लगभग 0.03 से 0.1 गैलन ही होता है. 

यानी कि 42 गैलन कच्चे तेल से सिर्फ 1.3 से 1.5 गैलन बिटुमिन बनता है. यह कुल उत्पादन का सिर्फ 3% से 4% ही होता है. आसान शब्दों में कहें तो एक गैलन से आपको लगभग उतनी ही मात्रा मिलती है जितनी एक छोटे गिलास में आ जाए.

इतनी कम क्यों होती है मात्रा?

कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल, केरोसीन और एलपीजी जैसे कई उत्पादों में रिफाइन किया जाता है. इसमें से हर एक को अलग-अलग चरणों से निकाला जाता है. बिटुमिन वह चीज है जो इस प्रक्रिया के बिल्कुल आखिर में बचती है. यही वजह है कि ईंधनों की तुलना में इसकी मात्रा काफी सीमित होती है.

कहां होती है बिटुमिन की जरूरत? 

सड़क बनाने के लिए बिटुमिन की काफी ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है. सिर्फ 1 किलोमीटर की एक मानक सिंगल लेन सड़क बनाने के लिए लगभग 206 टन बिटुमिन की जरूरत होती है. 

यह भी पढ़ें: 60 दिन से ज्यादा जंग क्यों नहीं लड़ सकता अमेरिका, क्या है यहां का कानून?

एक गैलन से क्या बनाया जा सकता है?

कच्चे तेल के एक गैलन से मिलने वाला बिटुमिन सड़क बनाने के लिए जरूरी मात्रा की तुलना में काफी कम होता है. यह सड़क के काफी छोटे से हिस्से को ही मुश्किल से ढक पाएगा. इसका आकार लगभग एक माचिस की डिब्बी जितना ही होगा. ज्यादा से ज्यादा यह एक लेन की चौड़ाई में सिर्फ 1.5 से 2 मीटर लंबी एक पतली सी पट्टी बना पाएगा.

1 किलोमीटर सड़क के लिए कितने तेल की जरूरत होगी? 

1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए लगभग 95 हजार से 1 लाख गैलन कच्चे तेल को प्रोसेस करना होगा. इससे यह साफ पता चलता है कि सड़क निर्माण का काम असल में काफी ज्यादा संसाधनों की खपत वाला है.

यह भी पढ़ें: क्या होता है बिटुमिन, इसकी कमी से भारत के किन-किन सेक्टरों में रुक जाएगा काम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 02 May 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Crude Oil Road Construction Bitumen Shortage
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