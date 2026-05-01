क्या होता है बिटुमिन, इसकी कमी से भारत के किन-किन सेक्टरों में रुक जाएगा काम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मध्य पूर्व संघर्ष के कारण बिटुमिन की कीमतों में वृद्धि हुई।

भारत आयात पर निर्भर, खाड़ी देशों से आपूर्ति बाधित।

सड़क निर्माण, परिवहन, और पर्यटन परियोजनाओं में देरी।

छत वाटरप्रूफिंग और आवास परियोजनाओं पर भी असर।

Bitumen India: मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष का असर अब भारत की सड़कों पर भी पड़ रहा है. निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली एक जरूरी सामग्री बिटुमिन की कीमतें अब बढ़ चुकी हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर बिटुमिन क्या है और इसकी कमी से भारत के किन-किन सेक्टर में काम रुक सकता है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

बिटुमिन क्या है?

बिटुमिन को डामर या फिर अस्फाल्ट भी कहा जाता है. यह गाढ़ा, काला और चिपचिपा पदार्थ है जो कच्चे तेल को रिफाइन करने की प्रक्रिया के दौरान मिलता है. इसका मुख्य काम एक बाइंडिंग एजेंट के तौर पर काम करना है. यह बाइंडिंग एजेंट पत्थर और बजरी को आपस में जोड़कर सड़कों की सतह को चिकना और टिकाऊ बनाता है.

क्यों बढ़ रही कीमतें?

बिटुमिन के लिए भारत बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है. इसकी जरूरत का लगभग 40% हिस्सा इराक और खाड़ी देशों से आता है. पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव की वजह से सप्लाई चेन बाधित हो गई है. इससे कीमत तेजी से ऊपर चली गई है. कीमत में आए इस उछाल ने पूरे देश में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भारी दबाव डाल दिया है.

सड़क निर्माण को नुकसान

इसका सबसे सीधा असर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ रहा है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत चल रहे प्रोजेक्ट्स में देरी होने का खतरा मंडरा रहा है. नोएडा और बेंगलुरु जैसे शहरों में सड़कों की मरम्मत और उन्हें दोबारा बनाने का काम पहले ही धीमा पड़ गया है.

परिवहन पर असर

जब सड़कें नहीं बनती या फिर उनकी मरम्मत नहीं होती तो पूरी लॉजिस्टिक्स चेन पर बुरा असर पड़ता है. राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों के प्रोजेक्ट में देरी का मतलब है सफर में ज्यादा समय लगना, ईंधन की लागत बढ़ना और माल ढुलाई का किराया बढ़ जाना. आखिरकार इसका असर बाजार में बिकने वाली चीजों की कीमतों पर भी पड़ता है.

पर्यटन और कनेक्टिविटी पर दबाव

उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां पर्यटक काफी हद तक सड़कों की कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है बिटुमिन की कमी से यात्रा के रास्ते बाधित हो सकते हैं. चार धाम जैसे तीर्थयात्रा के रास्ते और दूसरे पर्यटन स्थल अच्छी तरह से बनी सड़कों पर निर्भर करते हैं.

इसी के साथ बिटुमिन का इस्तेमाल सिर्फ सड़कों में ही नहीं होता. यह छत को वाटरप्रूफ बनाने और हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदरूनी हिस्सों में सड़कें बनाने के लिए भी काफी जरूरी है. लागत बढ़ने से निर्माण का खर्च बढ़ सकता है.

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