बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों की तैयारी जोरो पर है. सभी राजनीतिक दल जनता को अपने वादों से लुभाने की पूरी कोशिश में लगे हैं. कहीं महिलाओं को 1500 देने की बात है तो कहीं 2500 देने की. ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर इलेक्शन के दौरान कुछ नियम कानून लागू करता है जिन्हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है. आपने अक्सर इलेक्शन के समय आचार संहिता शब्द सुना होगा लेकिन कभी सोचा है कि क्या है ये आचार संहिता और कब ये लागू होती है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार कब लगती है आचार संहिता और इसके कितने दिन बाद शुरू होती है वोटिंग.

क्या है आचार संहिता

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आचार संहिता को लागू कर सकती है. आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो सभी राजनीतिक दलों के बीच समानता लाने और किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लगाई जाती है. इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कई बार पॉलिटिकल पार्टियां अपने लाभ के लिए गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तमाल कैंपेनिंग में और कई चीजों में करती हैं. ऐसे में इन रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल न हो ये आचार संहिता का उद्देश्य होता है.

आचार संहिता के नियम

आचार संहिता के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है. ऐसा न करने पर इलेक्शन कमीशन तुरंत उस पार्टी या कैंडिडेट के खिलाफ एक्शन ले सकती है. ये नियम इस प्रकार हैं:

1. कोई भी नेता या पार्टी इलेक्शन के दौरान किसी भी काम के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकती है.

2. कोई भी नेता या पार्टी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए सरकारी गाड़ियों या बंगले का इस्तेमाल नहीं कर सकती है.

3. आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी पार्टी किसी भी प्रकार की नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती है.

4. इस दौरान चुनावी रैलियों या सभाओं के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होती है.

5. आचार संहिता लगते ही धर्म या जाति के आधार पर वोट मांगना भी मना होता है.

कब लगती है आचार संहिता

आचार संहिता को लागू करने का समय इलेक्शन कमीशन तय करती है.

1. चुनाव की तारीख की घोषणा: जिस दिन इलेक्शन कमीशन चुनावों की तारीख की घोषणा करती है, उसी समय से अचार संहिता भी लागू हो जाती है.

2. चुनाव प्रोसेस का अंत: आचार संहिता तब तक लागू रहती है जब तक चुनाव और वोट काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती. इसके बाद जैसे ही चुनाव के रिजल्ट की घोषणा होती है, आचार संहिता हट जाती है.

इसके अलावा आचार संहिता लागू होने के कितने दिन बाद वोटिंग शुरू होगी इस बात का भी कोई फिक्सड जवाब नहीं है, क्योंकि इस घोषणा के 3-6 हफ्तों बाद अक्सर वोटिंग शुरू हो जाती है. लेकिन कई बार इससे अधिक समय भी लग जाता है.

