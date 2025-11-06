हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBihar Election 2025 Phases 1: कोई वोट देने से रोके तो कितनी मिल सकती है सजा? समझ लें भारत के नियम और कानून

Bihar Election 2025 Phases 1: कोई वोट देने से रोके तो कितनी मिल सकती है सजा? समझ लें भारत के नियम और कानून

Bihar Election 2025 Phases 1: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण शुरू हो चुका है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर कोई वोट डालने से रोके तो उसे क्या सजा मिल सकती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 06 Nov 2025 02:32 PM (IST)
Preferred Sources

Bihar Election 2025 Phases 1: 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण आज शुरू हो चुका है. आज बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो रहा है. इस बीच आरजेडी प्रवक्ता और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पटना की एक वीडियो साझा की है. ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि राजद समर्थकों को वोटिंग करने से रोकने की कोशिश की गई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर कोई वोट डालने से रोके तो उसे क्या सजा मिल सकती है.

वोट देने से रोकना एक अपराध 

मतदान एक संवैधानिक अधिकार है. इसी के साथ कोई भी नागरिक के इस अधिकार का इस्तेमाल करने की क्षमता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता. चाहे फिर हस्तक्षेप शारीरिक हो, मौखिक हो या फिर किसी भी तरीके से हो, यह चुनावी भ्रष्टाचार के अंदर आता है. भारतीय कानून इसे एक आपराधिक कृत्य मानता है क्योंकि यह लोकतंत्र की अखंडता को कमजोर करता है.

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 

भारत में चुनावों को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कानून बनाया गया है. इसका नाम है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951. यह अधिनियम चुनाव संचालन के तरीके को तय करता है और चुनावी अपराधों को साफ तौर से परिभाषित करता है. इसमें रिश्वतखोरी, धमकी और किसी को मतदान करने से रोकना शामिल है. मतदाता की स्वतंत्रता में बाधा डालने वाला कोई भी काम भ्रष्ट आचरण माना जाता है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है.

भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है 

किसी मतदाता को रोकने का अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 174 के अंतर्गत आता है. यह धारा चुनावों के दौरान अनुचित प्रभाव से संबंधित है. अगर किसी भी तरह से वोटर के मताधिकार में हेर फेर करने का कोई भी प्रयास किया जाता है तो 1 साल तक की कारावास, जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है.

इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 171 सी खास तौर से अनुचित प्रभाव से संबंधित है. यानी कि किसी भी व्यक्ति को मतदान करने से रोकना, उसे किसी खास उम्मीदवार को वोट देने के लिए मजबूर करना या फिर उसे चुनावी प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने से रोकने के लिए बल, धमकी या दबाव का इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है. इसके लिए 1 साल तक की कैद, आर्थिक  जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती हैं. यह कानून राजनीतिक कार्यकर्ता, स्थानीय नेता, समूह या व्यक्ति और यहां तक कि वह निजी व्यक्ति भी जो अपनी मर्जी से कम कर रहे हों सब पर लागू होता है. अगर इस तरह के काम संगठित धमकी का हिस्सा हैं या फिर इनमें हिंसा शामिल है तो कानूनी परिणाम और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं.

क्यों है ये कानून जरूरी 

लोकतंत्र का मूल्य उसके मतदाताओं की स्वतंत्रता में ही है. जब भी कोई मतदान रोकने का प्रयास किया जाता है तो इससे सिर्फ एक व्यक्ति ही निशाना नहीं बन रहा, बल्कि पूरी लोकतंत्र प्रक्रिया पर हमला होता है. ऐसे में इस तरह के कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित रूप से पूरा हो. साथ ही कोई भी समूह दूसरों को चुप करा कर सत्ता हासिल ना कर सके.

ये भी पढ़ें: किस बूथ पर कितने लोग डालेंगे वोट, ये कैसे तय करता है चुनाव आयोग? जानें नियम

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 06 Nov 2025 02:32 PM (IST)
Tags :
Voting Rights Bihar Election 2025 Electoral Offence
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
स्पोर्ट्स
T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Voting:वोट देते ही Rabri ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरे बिहार में होने लगी चर्चा
Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting: वोटिंग करने पहुंचे Lalu परिवार के इन आरोपों ने NDA में मचा दी खलबली
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
स्पोर्ट्स
T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
टेलीविजन
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
हेल्थ
Sugar Intake in Kids: बच्चे को बनाना है जीनियस, तो पैदा होने से लेकर तीन साल तक बिल्कुल न खिलाएं ये चीज
बच्चे को बनाना है जीनियस, तो पैदा होने से लेकर तीन साल तक बिल्कुल न खिलाएं ये चीज
यूटिलिटी
आपके पैन कार्ड पर किसी ने लोन तो नहीं लिया? ऐसे कर सकते हैं चेक
आपके पैन कार्ड पर किसी ने लोन तो नहीं लिया? ऐसे कर सकते हैं चेक
जनरल नॉलेज
भारत की तरह क्या चीन में भी होती है जाति-धर्म के नाम पर वोटिंग, जानें यहां कितने लोग छोड़ चुके हैं धर्म
भारत की तरह क्या चीन में भी होती है जाति-धर्म के नाम पर वोटिंग, जानें यहां कितने लोग छोड़ चुके हैं धर्म
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
Embed widget