हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBihar Chunav Result 2025: किस विधानसभा में कितने राउंड में होगी वोटों की गिनती, कैसे होता है तय?

Bihar Chunav Result 2025: किस विधानसभा में कितने राउंड में होगी वोटों की गिनती, कैसे होता है तय?

Bihar Chunav Result 2025: कल तय हो जाएगा कि आखिर बिहार की कुर्सी किसके पक्ष में जाएगी और कौन हाथ मलता रह जाएगा. लेकिन सवाल यह है कि किस विधानसभा में कितने राउंड में होगी वोटों की गिनती यह कैसे होता है तय.

By : निधि पाल | Updated at : 14 Nov 2025 07:56 AM (IST)
Preferred Sources

Bihar Chunav Result 2025: बिहार चुनाव की गिनती को लेकर माहौल गरमा गया है. 243 सीटों पर करोड़ों वोटों की किस्मत अब कुछ घंटों की दूरी पर है. हर उम्मीदवार की निगाह अपने विधानसभा क्षेत्र के राउंड्स ऑफ काउंटिंग पर टिकी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये राउंड होते क्या हैं, और कैसे तय होता है कि किसी विधानसभा क्षेत्र में वोटों की गिनती कितने राउंड में होगी? बिहार में यह गणना चुनाव आयोग की एक सटीक और तकनीकी प्रक्रिया के तहत तय की जाती है.

विधानसभा के अनुसार कैसे होती है वोटों की गिनती?

दरअसल, वोटों की गिनती राउंड्स में इसलिए की जाती है ताकि हर ईवीएम से आए डेटा को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से दर्ज किया जा सके. एक विधानसभा क्षेत्र में जितने अधिक मतदान केंद्र होते हैं, उतनी ही ज्यादा ईवीएम मशीनें होती हैं, और यही तय करती हैं कि वहां कितने राउंड में वोटों की गिनती होगी. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी सीट पर 25 ईवीएम मशीनें हैं और एक बार में 14 मशीनों की गिनती की जा सकती है, तो वहां लगभग 2 राउंड में काउंटिंग पूरी हो जाएगी. वहीं, अगर किसी सीट पर 200 ईवीएम मशीनें हैं, तो वहां गिनती 14 मशीनों के समूहों में कई राउंड तक चलेगी, जो 14 से 15 राउंड या उससे अधिक तक जा सकती है.

कैसे खोली जाती है ईवीएम?

हर राउंड में एक निश्चित संख्या की ईवीएम खोली जाती हैं. उन मशीनों से वोटों की संख्या निकाली जाती है और फिर रिटर्निंग ऑफिसर (RO) उसकी घोषणा करते हैं. हर राउंड की गिनती खत्म होने के बाद उसे कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है और तुरंत चुनाव आयोग के केंद्रीय सर्वर पर अपलोड किया जाता है. यही वजह है कि टीवी पर दिखने वाले रुझान पहला राउंड, दूसरा राउंड जैसे शब्दों में आते हैं.

कौन करता है काउंटिंग राउंड्स का निर्धारण?

काउंटिंग राउंड्स की संख्या का निर्धारण मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) और जिला निर्वाचन अधिकारी (District Election Officer) मिलकर करते हैं. वे मतदाता संख्या, मतदान केंद्रों की संख्या और गिनती टेबल्स की उपलब्धता के आधार पर यह तय करते हैं कि कितने राउंड होंगे. सामान्यतः एक विधानसभा क्षेत्र में 14 से 30 राउंड तक गिनती होती है, लेकिन बड़े शहरों या ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में यह संख्या 40 तक भी पहुंच सकती है.

बिहार में इस बार मतगणना के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 21 राउंड तय किए गए हैं. यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती है. हर राउंड में उम्मीदवारों के एजेंट मौजूद रहते हैं, ताकि किसी भी गिनती पर संदेह न रहे.

यह भी पढ़ें: Bihar Election Result 2025: वोटों की गिनती से पहले EVM स्ट्रांग रूम की चाबी किसके पास होती है, कौन रखता है निगरानी?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 07:56 AM (IST)
Tags :
Bihar Chunav Bihar Chunav Result Bihar Chunav Result 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Streaming: आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
टेक्नोलॉजी
फोल्डेबल आईफोन आने से पहले सैमसंग ने कर ली मुकाबले की तैयारी, टक्कर देने के लिए करेगी ये काम
फोल्डेबल आईफोन आने से पहले सैमसंग ने कर ली मुकाबले की तैयारी, टक्कर देने के लिए करेगी ये काम
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
Advertisement

वीडियोज

शादी की पार्टी में दूल्हे पर LIVE अटैक !
Pune Accident: पुणे में बड़ा हादसा, टक्कर के बाद गाड़ियों मे लगी भीषण आग | Maharashtra | Breaking
Bihar Election: जातियों के रुझान...अनुमान या अंतिम परिणाम?| NDA | JDU | JJD | AIMIM |Chitra Tripathi
Bihar Election: बिहार का 'टाइगर' कौन? | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | BJP | JJD | PK
Sandeep Chaudhary: सत्ता के विरुद्ध लहर या 'विकास' पर मुहर? किसके साथ है बिहार? | Bihar Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Streaming: आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
टेक्नोलॉजी
फोल्डेबल आईफोन आने से पहले सैमसंग ने कर ली मुकाबले की तैयारी, टक्कर देने के लिए करेगी ये काम
फोल्डेबल आईफोन आने से पहले सैमसंग ने कर ली मुकाबले की तैयारी, टक्कर देने के लिए करेगी ये काम
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बॉलीवुड
Thursday Box Office Collection: 'हक'- 'द गर्लफ्रेंड' का दबदबा कायम, दम तोड़ रही 'थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
'हक' के आगे दम तोड़ रही 'थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिजनेस
काम से निकाल दिए जाएंगे 15000 लोग, एक और कंपनी करने वाली है छंटनी; चपेट में आएंगे ये कर्मचारी
काम से निकाल दिए जाएंगे 15000 लोग, एक और कंपनी करने वाली है छंटनी; चपेट में आएंगे ये कर्मचारी
मोबाइल
भारत में लॉन्च हो गया OnePlus 15, फीचर्स, कीमत और लॉन्च ऑफर तक सब जानिए
भारत में लॉन्च हो गया OnePlus 15, फीचर्स, कीमत और लॉन्च ऑफर तक सब जानिए
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget