हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBihar Assembly Elections: बिहार में कौन-सी पार्टी महिलाओं को दे रही सबसे ज्यादा रुपये, जानें किसके दावे में कितना दम?

Bihar Assembly Elections: बिहार में कौन-सी पार्टी महिलाओं को दे रही सबसे ज्यादा रुपये, जानें किसके दावे में कितना दम?

Bihar Assembly Elections: एक तरफ नीतीश सरकार ने रोजगार, उद्यमिता और पेंशन जैसी योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दी है तो दूसरी ओर विपक्ष ने भी महिलाओं को हर महीने नकद सहायता देने का वादा किया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 26 Sep 2025 01:03 PM (IST)
Preferred Sources

Bihar Assembly Elections: बिहार की सियासत में आज आधी आबादी यानी महिलाओं की भूमिका बहुत अहम हो गई है. अब महिलाएं सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि चुनावों में हार-जीत तय करने वाली किंगमेकर बन चुकी हैं. यही वजह है कि हर पार्टी महिलाओं को लुभाने के लिए योजनाओं की झड़ी लगा रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या विपक्ष में बैठी कांग्रेस और राजद हर किसी की नजर महिलाओं के वोट बैंक पर है.

एक तरफ नीतीश सरकार ने रोजगार, उद्यमिता और पेंशन जैसी योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दी है तो दूसरी ओर विपक्ष ने महिलाओं को हर महीने नकद सहायता देने का वादा किया है. अब सवाल उठता है कि कौन-सी पार्टी महिलाओं को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद देने का वादा कर रही है और किसकी योजना सबसे बेस्ट है तो आइए जानते हैं.. 

1. नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना - नीतीश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है, जो कि बिहार की 75 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा प्रयास है.  महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 सीधे भेजे जाएंगे. जब महिलाएं इस राशि से रोजगार शुरू कर लेंगी और अच्छा प्रदर्शन करेंगी, तो उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी. वहीं ग्रामीण विकास विभाग को इसके लिए 20,000 करोड़ का बजट दिया गया है. इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, पलायन रोकना और गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है. 

2. महागठबंधन की माई बहिन मान योजना - बिहार में विपक्ष भी पीछे नहीं है. कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने का बड़ा वादा किया है. कांग्रेस ने माई बहिन मान योजना के तहत हर जरूरतमंद महिला को हर महीने 2500 देने का ऐलान किया है. इसके तहत 2500 रुपये हर महीने महिलाओं के बैंक खाते में भेजे जाएंगे. इसके लिए मिस्ड कॉल नंबर जारी कर महिलाओं से गारंटी फॉर्म भरवाया जा रहा है. इसके अलावा महिलाओं में 5 लाख सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे. बता दें, माई बहिन मान योजना का आइडिया सबसे पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने दिया था, लेकिन उन्होंने इसे कभी औपचारिक रूप से लागू नहीं किया. कांग्रेस ने बाजी मारते हुए इसे पहले घोषित कर दिया और प्रचार में तेजी ला दी.  

3. जन सुराज ने किया महिलाओं से पेंशन का वादा - जन सुराज के प्रशांत किशोर ने बिहार के बेगूसराय में एक बड़ी घोषणा की है, जो खास तौर पर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर है. उन्होंने अपने जन संवाद के दौरान साफ कहा कि अगर जनता का साथ मिला और जनता की सरकार बनी तो दिसंबर 2025 से राज्य के हर 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग महिला और पुरुष को 2000 प्रति महीने पेंशन दी जाएगी. 

चुनावी असर क्या होगा?
बिहार में 3.5 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता हैं. इतनी बड़ी संख्या में अगर महिलाएं किसी एक पार्टी के पक्ष में वोट करती हैं, तो चुनाव की तस्वीर ही बदल सकती है. नीतीश सरकार की योजनाएं लंबी रणनीति पर आधारित हैं. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, समाज में उनका सम्मान बढ़ाना है. वहीं विपक्ष की योजनाएं भी शॉर्ट टर्म राहत की तरह वोट खींचने में असरदार हो सकती हैं. 

यह भी पढ़ें: Lado Laxmi Yojana: लाडो लक्ष्मी, लाडकी बहिन या मईया सम्मान योजना... जानें महिलाओं को सबसे ज्यादा पैसे देती है कौन सी सरकार?

Published at : 26 Sep 2025 01:03 PM (IST)
Tags :
Bihar Elections 2025 Bihar Women Scheme Women Vote Bank Bihar Women Empowerment Bihar Bihar Politics Women
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
Advertisement

वीडियोज

बंदरों का कोहराम...पब्लिक परेशान!
Uttarakhand Paper Leak: Patwari भर्ती परीक्षा लीक, 'Nakal Jihad' पर भड़के युवा!
Agni Prime Missile Test: भारत ने हासिल की बड़ी कामयाबी, चलती Train से दागी Missile!
Uttarakhand Paper Leak: धामी सरकार पर छात्रों का 'अटैक', CBI जांच की मांग!
Bihar Election 2025: क्या कांग्रेस को तेजस्वी की योग्यता पर संदेह? | Rahul Gandhi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
बॉलीवुड
माधुरी दीक्षित के प्यार में लट्टू था ये इंडियन क्रिकेटर, करना चाहते थे शादी, मगर बीच में आ गया परिवार
माधुरी दीक्षित के प्यार में लट्टू था ये इंडियन क्रिकेटर, करना चाहते थे शादी, मगर बीच में आ गया परिवार
जनरल नॉलेज
Mig 21 Retirement: मिग-21 को यूं ही नहीं कहा जाता था उड़ता ताबूत, जानें कितने हुए क्रैश और कितने पायलट ने दी शहादत
मिग-21 को यूं ही नहीं कहा जाता था उड़ता ताबूत, जानें कितने हुए क्रैश और कितने पायलट ने दी शहादत
ट्रेंडिंग
आदमखोर भालू से भिड़ गया शख्स, मौत देखती रही दूर से तमाशा, देखें खौफनाक वीडियो
आदमखोर भालू से भिड़ गया शख्स, मौत देखती रही दूर से तमाशा, देखें खौफनाक वीडियो
दिल्ली NCR
मुस्लिम पर्सनल लॉ और भारतीय कानून में टकराव! दिल्ली HC ने पूछा- कब आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड?
मुस्लिम पर्सनल लॉ और भारतीय कानून में टकराव! दिल्ली HC ने पूछा- कब आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड?
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget