Lado Laxmi Yojana: भारत के कई राज्यों की सरकारें महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग-अलग योजनाएं चला रही हैं. इन योजनाओं का मकसद महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देकर उनके घरेलू खर्च में मदद करना है. ऐसी ही योजना की शुरुआत हरियाणा में की गई है. यहां की सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है, जिसक तहत महिलाओं के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे.

हालांकि, हरियाणा ऐसा पहला राज्य नहीं है, जहां महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने के लिए इस तरह की योजना शुरू की गई है. मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कई राज्य हैं जहां ऐसी योजनाएं पहले से चल रही हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि लाडो लक्ष्मी योजना, लाडकी बहिन या मईया सम्मान योजना में महिलाओं को सबसे ज्यादा कौन सी सरकार पैसे देती है.



1. दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना- हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 25 सितंबर 2025 को पंचकुला से इस योजना की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना की घोषणा की और इसका पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,100 सहायता राशि मिलेगी. ये पैसा सीधे बैंक खाते में मिलेगा. इसके लिए मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन करें. इसके पहली किस्त 1 नवंबर 2025 से मिलेगी.



2. माझी लाडकी बहिन योजना - महाराष्ट्र सरकार की यह योजना पहले ही काफी महिलाओं को राहत पहुंचा चुकी है. योजना का उद्देश्य है कि 21 से 65 साल की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने सीधा नकद सहायता दी जाए ताकि वे अपने घरेलू खर्च संभाल सकें. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है. इसका पैसा e-KYC प्रक्रिया पूरी करने के बाद सीधे बैंक खाते में मिलता है. यह भुगतान 7 मार्च 2025 को किया गया है और योजना के तहत कुल 2.52 करोड़ महिलाओं को फायदा मिला है.



3. मईया सम्मान योजना - झारखंड सरकार की यह योजना भी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने नकद सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है. इस योजना के शुरुआत में 1,000 प्रति माह की सहायता मिलती थी, जिसे दिसंबर 2024 में बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया. ये पैसा आधार से लिंक बैंक खाते में मिलता है. यह योजना झारखंड की वंचित महिलाओं के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद का साधन बन चुकी है.

महिलाओं को सबसे ज्यादा पैसे देती है कौन सी सरकार?

लाडो लक्ष्मी, लाडकी बहिन या मईया सम्मान योजना, तीनों योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शानदार पहल हैं. जिसमें से झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना महिलाओं को सबसे ज्यादा 2,500 प्रतिमाह देती है. वहीं हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना दूसरे नंबर पर है, जो 2,100 प्रतिमाह देती है. महाराष्ट्र सरकार की योजना भी बहुत उपयोगी है, हालांकि यह सबसे कम 1,500 देती है, लेकिन इसके लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है. हर योजना की अपनी शर्तें और प्रक्रिया हैं, लेकिन तीनों का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है.

यह भी पढ़ें Agni Prime Missile: अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च करने के लिए ट्रेन बड़ी बनाई गई या मिसाइल की गई छोटी? जानें हर बात