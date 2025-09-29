राजस्थान का भूतिया किला! शाम 6 बजने के बाद साक्षात मौत करती है तांडव

भूत जैसा कुछ नहीं होता है ये कहते हुए आपने अक्सर लोगों को सुना होगा. लेकिन क्या हो जब आप ऐसी कोई जगह अपनी आंखों से देख लें. भारत के पश्चिम में बसे राजस्थान का यह आलीशान किला आज एक खंडहर मात्र रह गया है, जहां भूतिया साया होने का दावा किया जाता है. इस किले में शाम के 6 बजते ही सन्नाटा पसर जाता है, जिसके बाद कोई भी यहां आने जाने की हिम्मत नहीं करता है. ऐसा माना जाता है कि इस किले में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हैं, जिनमें चीखने और चिल्लाने की आवाजें आना आम बात है. ASI यानि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 6 बजे के बाद यहां आने पर रोक लगा रखी हैं. यहां आने वाले टूरिस्ट इस किले को केवल दिन में ही इसे देख सकते हैं. आइए जानते हैं इस किले के बारे में.

किसने बनवाया था यह किला?

बता दें कि हम जिस किले की बात कर रहे हैं, वह है राजस्थान के अलवर में मौजूद भानगढ़ किला. इतिहास के अनुसार 17वीं शताब्दी में इस किले को आमेर के राजा भगवत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनवाया था. एक समय पर राजा का आलीशान महल होने वाला यह किला आज केवल खंडहर बनकर रह गया है. इतना ही नहीं इस किले के साथ भूतों और श्राप की कई कहानियां जुड़ गई हैं.

क्यों मिला भानगढ़ को श्राप?

आज भानगढ़ का यह किला भूतिया माना जाता है. लोगों का कहना है कि यह पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है और चीखने-चिल्लाने की आवाजें आती हैं. ऐसा कहा जाता है कि इस किले को बनाने से पहले यहां के राजा माधो सिंह ने पास में रहने वाले एक तपस्वी से अनुमति मांगी. दरअसल, उस साधु ने शर्त रखी कि इस किले की छाया कभी उसकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए. साधु की इस शर्त को अनदेखा करके यहां ऊंचा किला बनवाया गया. इसके बाद इस किले की छाया उस साधु की कुटिया पर पड़ गई और उसने गुस्से में आकर पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया.

क्या है इसके भूतिया होने की कहानी

ऐसा कहा जाता है कि उस तांत्रिक के श्राप के कारण बाद यहां गंभीर युद्ध हुआ, जिसमें बहुत से लोग मारे गए और धीरे-धीरे यह जगह शापित हो गई. साथ ही यहां पर लड़ाई में मारे गए लोगों की आत्माएं भटकने लगीं. इस किले के भूतिया होने के पीछे एक कहानी और भी मानी जाती है. एक कहानी यह भी है कि एक बार कोई तांत्रिक यहां की राजकुमारी रत्नावती के प्यार में पड़ गया था. उसने जादू की मदद से रानी को हासिल करना चाहा और रानी के इत्र में जादू कर दिया. रानी को इसका पता चल गया और उन्होंने वह इत्र भी फेंक दिया, जिस कारण जादू का असर तांत्रिक पर ही हो गया और वह मर गया. मरने से पहले वह पूरे भानगढ़ को नष्ट होने का श्राप दे गया.

