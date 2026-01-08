हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपीएम मोदी के सुर्खियों में आने से पहले देश में मशहूर था यह मोदी परिवार, जानें कैसे बनाया नाम

पीएम मोदी के सुर्खियों में आने से पहले देश में मशहूर था यह मोदी परिवार, जानें कैसे बनाया नाम

भारत में मोदी नाम उद्योग, शहरों और कारोबार की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका था.उत्तर प्रदेश का मोदीनगर, देश का जाना-माना मोदी ग्रुप, और के.के. मोदी परिवार.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 08 Jan 2026 05:59 PM (IST)
Preferred Sources

आज जब भी मोदी नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आ जाता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने से कई दशक पहले ही भारत में मोदी नाम उद्योग, शहरों और कारोबार की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका था.उत्तर प्रदेश का मोदीनगर, देश का जाना-माना मोदी ग्रुप, और के.के. मोदी परिवार ये सभी नाम भारतीय औद्योगिक और कारोबारी इतिहास का अहम हिस्सा रहे हैं. यह कहानी उस मोदी परिवार की है , जिसने न सिर्फ कारखाने लगाए, बल्कि एक पूरे शहर को बसाया और भारत के औद्योगिक नक्शे पर अपनी स्थायी छाप छोड़ी. 

मोदीनगर का सफर

गाजियाबाद से मेरठ जाने वाली सड़क पर स्थित मोदीनगर आज एक जाना-पहचाना शहर है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका पुराना नाम बेगमाबाद था. पहले यह इलाका लगभग 573 एकड़ में फैला एक छोटा सा गांव था. दिल्ली की शाही बेगम के सम्मान में इसका नाम बेगमाबाद रखा गया. 1945 तक यह एक टाउन एरिया था. 1963 में इसे नोटिफाइड एरिया घोषित किया गया. आज यह एक तहसील है. यहां आज भी 19वीं शताब्दी में रानी वालाबाई सिंधिया द्वारा बनवाया गया मंदिर मौजूद है, जो इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है.  

मोदीनगर की स्थापना 1933 में राय बहादुर गुजरमल मोदी ने की थी. उन्होंने बेगमाबाद गांव को एक आधुनिक औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विकसित किया और अपने परिवार के नाम पर इसका नाम मोदीनगर रख दिया. गुजरमल मोदी ने अपने भाई केदारनाथ मोदी के साथ मिलकर सबसे पहले एक शुगर मिल की स्थापना की. यहीं से मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की नींव पड़ी. धीरे-धीरे यहां कपड़ा, केमिकल, कागज और अन्य कई उद्योग लगे और मोदीनगर उत्तर भारत का बड़ा औद्योगिक केंद्र बन गया. 

के.के. मोदी परिवार गुजरमल मोदी की विरासत

गुजरमल मोदी की 8 संतानों में से एक के.के. मोदी थे. पिता के निधन के बाद उन्होंने कारोबार की कमान संभाली और मोदी ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. गुजरमल मोदी के जीवनकाल में ही ग्रुप की नेटवर्थ करीब 900 करोड़ रुपये, वार्षिक बिक्री लगभग 1600 करोड़ रुपये. उस समय यह भारत का 7वां सबसे बड़ा औद्योगिक समूह बन चुका था. के.के. मोदी के नेतृत्व में Godfrey Phillips India Limited मोदी ग्रुप का अहम हिस्सा बनी.  यह कंपनी सिगरेट, पान मसाला जैसे उत्पाद बनाती है और देश की दूसरी सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी मानी जाती है. के.के. मोदी का निधन 2 नवंबर 2019 को हुआ. इसके बाद परिवार में उत्तराधिकार को लेकर विवाद शुरू हुआ. विवाद का केंद्र गॉडफ्रे फिलिप्स ना , जिसमें करीब 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है. बड़े बेटे ललित मोदी ने कारोबार बेचकर संपत्ति बांटने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बीना मोदी ने इसका विरोध किया. 

मोदी ग्रुप और योजनाएं 

जनवरी 2024 में मोदी ग्रुप ने दिल्ली के ताज होटल में Modi Brand का भव्य लॉन्च किया. इसके अलावा 6000 करोड़ रुपये का निवेश, स्वास्थ्य, वेलनेस, टेक्नोलॉजी और स्मार्ट सिटी पर फोकस और हजारों नए रोजगार के अवसर दिए. वहीं साकेत हेल्थ सिटी (दिल्ली), मोदीपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, मोदी स्टूडियोज की फिल्म आदि शंकराचार्य, ऋषिकेश और द्वारका में योग वेलनेस रिट्रीट प्रमुख परियोजनाएं भी शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें Earth’s Rotation Day: अचानक घूमना बंद कर दे पृथ्वी तो क्या होगा? 'अर्थ रोटेशन डे' पर जान लीजिए इसका जवाब

Published at : 08 Jan 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
Modinagar PM Modi Modi Family Famous Modi Family
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगी खामेनेई की सेना?
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
दिल्ली NCR
Jama Masjid Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच
Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 Clash: यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
Advertisement

वीडियोज

West Bengal: 'हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है' Mamta Banerjee बड़ा बयान
Gold और Silver के बाद Copper पर क्यो है Market की नजर | Paisa Live
Rahu Ketu Interview: Varun Sharma ने बताया अपनी comic journey और लोगो की expectations
Bollywood की सबसे Iconic अधूरी प्रेम कहानियां - Amitabh Bachchan - Rekha Ji To Salman Khan & Aishwarya Rai
ED की Raid के बाद भड़कीं Mamata Banerjee का ऐलान, पूरे बंगाल में आज TMC का प्रदर्शन !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगी खामेनेई की सेना?
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
दिल्ली NCR
Jama Masjid Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच
Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 Clash: यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
क्रिकेट
ऋतुराज गायकवाड़ के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे झुकी दुनिया, विराट कोहली भी रह गए पीछे
ऋतुराज गायकवाड़ के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे झुकी दुनिया, विराट कोहली भी रह गए पीछे
इंडिया
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
ट्रेंडिंग
MRI मशीन में स्कैन के दौरान कपल ने बनाए संबंध, फिर जो सामने आया उसने उड़ा दिए होश
MRI मशीन में स्कैन के दौरान कपल ने बनाए संबंध, फिर जो सामने आया उसने उड़ा दिए होश
यूटिलिटी
क्या लोक अदालत के लिए तय करना होता है वकील, जानें कितना पैसा होता है खर्च?
क्या लोक अदालत के लिए तय करना होता है वकील, जानें कितना पैसा होता है खर्च?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget